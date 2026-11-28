Secondo il Telegraph, Zelensky vorrebbe distruggere il collegamento tra la Crimea e la Russia. Nella notte Kiev colpisce obiettivi energetici di Mosca, il bilancio delle vittime è salito a sette morti nella regione Chernihiv. Sullo sfondo lo scontro diplomatico tra Italia e Ucraina

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Una serie di attacchi incrociati che mostrano come l’intensità della guerra non accenni a diminuire. Nella notte tra venerdì e sabato droni ucraini hanno attaccato una stazione di pompaggio del petrolio nella regione russa di Samara e una raffineria nella regione meridionale di Rostov. Gli attacchi avrebbero provocato incendi in entrambi gli impianti.

La stazione di pompaggio, situata a meno di 40 chilometri dal capoluogo regionale di Samara e a un migliaio di chilometri a est di Mosca, era già stata colpita in settimana e più volte il mese scorso, quando erano stati danneggiati alcuni serbatoi di carburante. È solo l’ultima azione con cui Kiev sostiene di aver dimezzato la capacità di raffinazione del greggio della Russia.

Nel frattempo il Telegraph riporta che l’Ucraina sarebbe pronta a distruggere completamente il ponte che collega la Crimea alla Russia, già danneggiato nell’attacco di dieci giorni fa. A sua volta, nelle ultime 24 ore Mosca ha colpito una struttura a Nezhin, nella regione di Chernihiv: sette persone sono rimaste uccise e altrettante ferite. Secondo Ukrinform, in tutto sarebbero almeno tredici le persone uccise venerdì 27 novembre negli attacchi russi contro tre regioni ucraine.

Italia all’oscuro

Intanto in Italia resta aperto il caso diplomatico montato dopo l’attacco delle forze ucraine contro la nave da guerra russa Merkury nel porto libico di Bengasi. Venerdì la premier Giorgia Meloni ha parlato al telefono con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, esprimendo preoccupazione per un’azione che rischia di «allargare il conflitto al Mediterraneo». Zelensky ha poi confermato su X che l’attacco è stato condotto senza coordinarsi con i partner europei, smentendo sue precedenti dichiarazioni.

Prima del chiarimento ufficiale ne era nato un acceso dibattito politico, con le opposizioni pronte a chiedere un’informativa urgente della premier in parlamento. Molto duro era stato soprattutto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che aveva denunciato il fatto che l’Italia avesse appreso la notizia «dalle agenzie di stampa», parlando di una «guerra per procura» condotta in Libia.

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