Il leader ucraino prima dice che il blitz era «coordinato con i partner», poi ritratta. Le opposizioni chiedono chiarezza. Possibile abbia avvertito solo gli Usa e Londra

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Da blitz militare a caso diplomatico. L’attacco compiuto dai droni marini ucraini nel porto di Bengasi a danno della nave militare russa Merkury ha portato all’apice le tensioni tra Roma e Kiev nella giornata di ieri, e ha dimostrato come le autorità ucraine siano disposte a tutto pur di risollevare le sorti del conflitto. Anche a innescare frizioni diplomatiche con i propri alleati.

A evitare che il caso diplomatico si trasformasse in un cambio di linea del governo italiano nel sostegno all’Ucraina è stata una chiamata di scuse del presidente Volodymyr Zelensky alla premier Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio «ha espresso la preoccupazione del governo italiano per l’operazione condotta dalle forze ucraine nel porto di Bengasi. L’operazione ha violato la sovranità della Libia e rischia di estendere il conflitto al Mediterraneo», si legge nella nota di Palazzo Chigi.

Il sostegno del governo, ha aggiunto la premier «non può tradursi nell’accettazione di iniziative che mettano a rischio la sicurezza dell’Italia e della regione». Nella nota si legge che «Zelensky ha confermato che l’operazione è stata condotta senza coordinamento preventivo con i partner» e «ha assicurato di aver compreso le preoccupazioni italiane e si è impegnato a garantire una piena condivisione delle informazioni e una comunicazione diretta e costante».

Concetto ribadito su X dallo stesso presidente ucraino che specifica di non aver avvertito i «partner europei».

Insomma, se pace sia stata fatta è ancora presto per dirlo. Di sicuro il colloquio telefonico tra i due è stato preceduto da ore di crescente tensione diplomatica, contraddistinte da uno scambio di dure accuse reciproche. Alla Bbc Zelensky aveva spiegato che le forze ucraine «non attaccano mai» senza coordinarsi con i propri partner: «I nostri diplomatici lavorano con quelli di qualsiasi paese se operiamo in acque internazionali o vicino alle infrastrutture di un altro Stato». Dichiarazioni respinte sia dal vicepremier Antonio Tajani («non è vero quello che ha detto Zelensky»), che dal ministro della Difesa Guido Crosetto («Zelensky ha detto una cosa falsa»).

Chi poteva sapere

Fonti della sicurezza libica avevano già confermato a Domani nei giorni scorsi che Roma non sarebbe stata avvisata del blitz nel porto di Bengasi. A saperlo sarebbero stati invece altri paesi Nato, come gli Stati Uniti e il Regno Unito. I servizi di sicurezza britannici avrebbero addirittura supportato l’intelligence ucraina, come già accaduto in altre covert operations. Dubbi sorgono sulla Francia, per la quale a parlare è la sua postura pubblica sull’attacco alla Merkury.

Il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot ha detto nei giorni scorsi che «gli ucraini si stanno difendendo», mentre la ministra delegata alle Forze armate, Alice Rufo, ha parlato di operazione di grande «successo». D’altronde, Francia e Regno Unito sono i due paesi che trainano più di altri la coalizione dei Volenterosi, mentre l’Italia se da una parte ha sostenuto militarmente ed economicamente Kiev, dall’altra ha più volte legittimamente fissato i suoi paletti: utilizzo di armi italiane solo per difendersi e in territorio ucraino; no all’invio di soldati sul campo. E forse potrebbero essere questi i motivi del mancato avvertimento delle autorità ucraine, oltre alla palese contrarietà di Palazzo Chigi di vedere la guerra avvicinarsi alle proprie coste. Pesano poi gli ottimi rapporti che il governo Meloni ha con la famiglia Haftar, centro di potere che governa la Cirenaica dove è stato eseguito l’attacco.

Di sicuro, all’interno della Nato, Roma vanta un alleato importante nel difendere il dossier libico: il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, fresco di ratifica di accordo marittimo con Tripoli e Bengasi. Un’intesa cruciale per la ridefinizione dei confini nel Mediterraneo ma che non è piaciuto a Bruxelles. Ankara ha condannato fermamente l’attacco ucraino e ha convocato il generale Khalifa Haftar per rafforzare la loro già ampia cooperazione militare.

Dalla Libia all’Italia

Se da una parte Zelensky ha inflitto un duro colpo militare alla Russia e ha dimostrato di saper attaccare ovunque, dall’altra la sua scelta rischia di incrinare la tenuta della coalizione dei Volenterosi in un contesto di costanti divisioni tra i paesi membri dell’Ue sulla questione ucraina.

Per la premier Meloni sono due le questioni da affrontare su questo caso diplomatico: la prima è arginare l’alleato Matteo Salvini, che più volte si è schierato contro l’invio di ulteriori armamenti a Kiev e che ieri ha deciso di convocare il Comitato di sicurezza marittima per gli attacchi avvenuti nel Mediterraneo; dall’altra dovrà fornire risposte alle opposizioni che chiedono chiarezza sull’accaduto.

Le domande sono tante: perché Roma non è stata avvertita? Per mancanza di fiducia verso il governo, già diviso sul tema all’interno della sua maggioranza? O perché il paese, pur essendo tra i protagonisti europei in Libia, non ha lo stesso peso politico e militare di altri alleati Nato?

Sul fuoco soffia ovviamente Mosca. «Non ci stupiremmo se domani esponenti ucraini pensassero di utilizzare il territorio e gli spazi marittimi dell’Italia per un nuovo attacco terroristico», ha detto l’ambasciata a russa a Roma. Questa è la più grande preoccupazione di Chigi, da qui la richiesta di chiarimento di Meloni.

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