Oltre al reporter in prigione da oltre un anno, il Cremlino dovrebbe liberare il dissidente Vladimir Kara-Murza e altri attivisti. In cambio, Usa e Germania rilasceranno diversi cittadini russi accusati di omicidio, spionaggio e traffico d’armi

Il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, il dissidente russo Vladimir Kara-Murza e altri detenuti politici nelle prigioni russe saranno liberati oggi in uno scambio di prigionieri che coinvolgerà anche Stati Uniti, Germania e altri paesi europei, riportano diversi media.

Lo scambio dovrebbe avvenire in giornata e, secondo Fox News, Gershkovich arriverà già oggi negli Stati Uniti. Un aereo precedentemente utilizzato in questo tipo di scambi è atterrato proprio questa mattina all’aeroporto militare russo di Kaliningrad, riportano diversi media e agenzie ufficiali russe.

La notizia circolava da giorni, dopo il trasferimento in località non precisate di diversi prigionieri politici russi, una mossa che in passato ha preceduto scambi di alto livello. Gershkovich è detenuto da oltre un anno con l’accusa di spionaggio. Kara-Murza è uno dei più celebri critici del Cremlino.

Tra gli altri detenuti di cui si attende la liberazione ci sono due attiviste dell’organizzazione fondata da Alexei Navalny, Liliya Chanysheva e Ksenia Fadeeva, l’artista Sasha Skochilenko, l’attivistaa Oleg Orlov, il politico Ilya Yashin e Michale Travis Leake, cittadino americano condannato pochi giorni fa a 13 di carcere con accuse relative al traffico di droga.

Secondo media indipendenti russi, la Germania rilascerà Vadim Krasikov, un cittadino russo condannato per l’assassinio di un comandante ceceno nel paese. Gli Stati Uniti, invece, dovrebbero liberare quattro cittadini russi, detenuti con accuse di spionaggio e traffico di armi.

