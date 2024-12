Il ministro degli Esteri iraniano sarà oggi in visita a Damasco e domani in Turchia. Il presidente Pezeshkian: «Gli Stati islamici dovrebbero intervenire». La Russia effettua nuovi raid aerei nella provincia di Idlib

Le fazioni armate guidate da Hayat Tahrir al Sham (Hts), organizzazione jihadista armata filo turca, stanno continuando la loro avanzata in Siria dopo il lancio dell'operazione Dissuasione dell'aggressione dello scorso 27 novembre. Iran e Russia si schierano al fianco del presidente siriano Bashar al Assad. Il ministro degli Esteri iraniano sarà oggi in visita a Damasco e domani in Turchia. La Russia effettua nuovi raid aerei nella provincia di Idlib, in uno di questi, secondo il governo libanese sarebbe stato ucciso Abu Muhammad al Jolani, capo di Hayat Tahrir al Sham.

Secondo il governo libanese i russi hanno ucciso il leader dei jihadisti Secondo l'account X del Governo libanese un attacco aereo russo ha ucciso Abu Muhammad al Jolani, capo di Hayat Tahrir al Sham (Hts, Commissione per la liberazione della Siria), sigla che riunisce i ribelli sunniti che hanno attaccato in Siria. Non ci sono conferme ufficiali della notizia, ma la fonti libanesi affermano che il fatto è avvenuto a Idlib, roccaforte dell'organizzazione Hts, in un raid compito nella notte dai russi, che sostengono il regime di Assad. Altri raid aerei russi in Siria Aerei da guerra russi hanno effettuato cinque attacchi aerei consecutivi sulla citta' di Idlib, circa 60 chilometri a sud di Aleppo, nel nord-ovest della Siria. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma dotata di una rete di attivisti sul terreno, precisando che i raid hanno preso di mira un campo per sfollati nel quartiere universitario della citta', provocando la morte di un civile e diversi feriti gravi Il ministro iraniano: "Partirò per Damasco" "Oggi partirò per Damasco per trasmettere il messaggio della Repubblica islamica al governo siriano. Sosteniamo fermamente l'esercito e il governo siriano”, lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, citato dall'agenzia Irna. A margine della cerimonia della Giornata della Marina sull'isola di Kish, Araghchi ha dichiarato che l'Iran continua a sostenere la Siria contro i terroristi che stanno creando scompiglio nel Paese arabo. "Crediamo che dopo il fallimento del regime sionista, il nemico stia cercando di attuare le sue sinistre trame per destabilizzare la regione attraverso questi gruppi terroristici", ha aggiunto. Usa: "Stiamo monitorando la situazione" "Stiamo monitorando attentamente la situazione in Siria e siamo stati in contatto nelle ultime 48 ore con le capitali della regione: il continuo rifiuto del regime di Assad di impegnarsi nel processo politico delineato nella risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite e la sua dipendenza da Russia e Iran hanno creato le condizioni che si stanno verificando ora, tra cui il crollo delle linee del regime di Assad nella Siria nord-occidentale". Così Sean Savett, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti in un dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca nella notte Mondo Il ruolo della Turchia dietro i nuovi equilibri in Siria Il presidente iraniano: "Gli stati islamici intervengano in Siria" "Gli Stati islamici dovrebbero intervenire per prevenire il protrarsi della crisi in Siria e impedire agli Stati Uniti e a Israele di sfruttare i conflitti interni di altri paesi", ha detto il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. "I paesi che si dichiarano sostenitori dei diritti umani e della pace, in realtà hanno un ruolo nell'uccisione di persone innocenti, a causa del loro sostegno alla guerra e agli omicidi nella regione", ha aggiunto. Cosa sta succedendo in Siria Le milizie jihadiste filo turche del gruppo Hayat Tahrir al-Sham hanno iniziato un'offensiva lo scorso 27 novembre

Sabato 30 novembre hanno annunciato di aver preso il controllo della città di Aleppo, la seconda più grande della Siria

Le motivazioni dell'attacco sono riconducibili ad alcuni raid aerei delle forze governative eseguiti nel territorio sotto il controllo dei ribelli

La Russia è intervenuta al fianco del presidente alleato Bashar al Assad bombardando le postazioni dei ribelli

Le milizie filo turche hanno annunciato di aver ottenuto anche il controllo della provincia di Idlib e stanno combattendo a Hama

