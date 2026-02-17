false false

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, la cui vita è ruotata attorno alla creazione di un marchio globale, sembra ora intenzionato a distruggere ciò che ha creato. Nel suo primo anno di mandato, Trump ha seminato il caos nelle città americane e ha maltrattato sia gli alleati che gli avversari, minando l'attrattiva del movimento politico di estrema destra che guida.

Si consideri un recente sondaggio condotto in Groenlandia dopo la campagna di pressione di Trump per acquisire l'isola: l'85 per cento degli intervistati si è detto contrario all'adesione agli Stati Uniti. La popolazione locale esprime paura, non entusiasmo, alla prospettiva di diventare americana. Tanto per la presunta «influenza culturale senza pari» dell'America, come propagandato dalla Strategia di sicurezza nazionale degli Usa.

La resistenza dei groenlandesi non è certamente motivata dall'affetto per la Danimarca, un'ex potenza coloniale con un passato profondamente inquietante.

È la deriva autoritaria degli Stati Uniti che li allontana, e non è difficile capirne il motivo se si confronta l'America dell'era Maga con altri regimi autoritari di destra. Mentre Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan e Viktor Orbán sono stati critici efficaci della democrazia liberale, i loro risultati di governo sono stati costantemente deludenti.

La fuga dei giovani

I giovani emigrano in gran numero dalla Russia, dalla Turchia e dall'Ungheria perché gli autocrati di destra smantellano sistematicamente le caratteristiche istituzionali che rendono le società democratiche prospere e vivibili. L'erosione dello Stato di diritto mina gli investimenti e la propensione al rischio. Il rifiuto delle competenze porta a costosi fallimenti politici.

A un livello più profondo, i fallimenti di governo dell'autoritarismo di destra derivano dal nucleo della sua promessa: la sostituzione di un ordine sociale fondato sull'uguaglianza e la giustizia con uno che abbraccia la gerarchia e il dominio come base naturale del potere politico. Negli ultimi decenni, questa visione è apparsa attraente a un numero sorprendente di elettori. Prometteva un mondo più semplice, in cui sarebbero state ripristinate le strutture sociali tradizionali e sarebbero stati soffocati i gruppi che agitavano per la parità dei diritti, dagli immigrati e dalle minoranze razziali alle donne e alle comunità LGBTQ.

In pratica, tuttavia, le persone che vivono in tali sistemi stanno scoprendo che le società gerarchiche sono molto meno attraenti di quanto pubblicizzato. Gli elettori di destra hanno sottovalutato quanto spesso i cittadini comuni dipendano dai diritti e dalle istituzioni liberali per la loro protezione. Piuttosto che garantire il dominio, la gerarchia di solito significa ritrovarsi tra i dominati. La Gran Bretagna ha offerto un primo avvertimento. Nel 2016, la destra radicale ha convinto una stretta maggioranza di elettori a sostenere il ritiro del paese dall'Unione Europea. Ma la Brexit ha portato a una stagnazione economica, all'indebolimento dei servizi pubblici e all'acuirsi delle tensioni sociali, mentre nessuno dei benefici promessi si è concretizzato. Le conseguenze negative sono state così profonde che la maggior parte dei partiti di destra radicale in tutto il continente non sostiene più l'uscita dall'Ue.

Mentre la Brexit è stata sottoposta a un intenso scrutinio, il più ampio progetto autoritario di destra non ha ricevuto la stessa attenzione. I commentatori occidentali hanno spesso liquidato la Russia, l'Ungheria, la Turchia e altri regimi illiberali di lunga data come periferici o culturalmente eccezionali. Ma gli Usa sotto la seconda amministrazione Trump hanno cambiato tutto. Con la sua impareggiabile visibilità globale, l'America offre un caso di studio inevitabile della governance di estrema destra in azione.

Anche i conservatori dei paesi piccoli e medi devono ora confrontarsi con il fatto che, in un mondo privo di vincoli liberali e basati su regole, sono letteralmente "nel mirino". Questa consapevolezza ha probabilmente contribuito al successo elettorale e alla crescente popolarità del Partito liberale guidato da Mark Carney in Canada. Aiuta anche a spiegare perché i leader di estrema destra in Gran Bretagna e Francia hanno criticato la retorica di Trump sulla Groenlandia e perché persino Mosca ha mostrato scarso entusiasmo per la più grave crisi della Nato dalla fondazione dell'alleanza. Putin, come altri autocrati, è stato a lungo un free rider del sistema internazionale, minandolo mentre presumeva che gli altri avrebbero continuato a rispettare le regole. Ciò non è più possibile se la legge della giungla è la norma.

Gli elettori di tutto il mondo devono anche considerare se l'estrema destra offra davvero dignità alle persone dimenticate e trascurate che sostiene di difendere. È ormai opinione comune che la condiscendenza liberale abbia alimentato la rinascita del populismo di destra. Eppure è difficile ricordare un leader liberale che abbia denigrato il sacrificio estremo dei veterani alleati – un elettorato conservatore fondamentale in tutto l'Occidente – suggerendo falsamente, come ha fatto recentemente Trump, che coloro che hanno combattuto in Afghanistan sono rimasti al sicuro dietro le linee del fronte. L'incessante ricerca del dominio da parte dell'estrema destra non offre dignità, ma un'umiliazione simbolica che nessuna élite liberale ha mai inflitto.

Caos o status quo?

Sul piano interno, lo spettacolo della governance americana sotto Trump si sta rivelando altrettanto preoccupante. Gli osservatori occidentali si chiederanno inevitabilmente se questo caos sia davvero preferibile allo status quo liberale, con tutte le sue imperfezioni e frustrazioni. Negli stessi Stati Uniti, molti elettori di Trump si stanno rendendo conto di aver ricevuto un trattamento ingiusto: agricoltori danneggiati dai dazi, residenti rurali privati dell'assicurazione sanitaria e latini colpiti dalle misure repressive in materia di immigrazione.

Questo potrebbe non essere sufficiente a salvare la democrazia statunitense. L'esperienza comparativa suggerisce prospettive cupe per elezioni presidenziali libere ed eque nel 2028 o per un trasferimento pacifico del potere. Ma se i politici liberali e i media amplificano la realtà della vita sotto Trump, possono generare un potente "effetto Trump" all'estero. Proprio come la Brexit ha finito per rafforzare il sostegno all'Ue, l'America di Trump potrebbe servire da esempio cautelativo, indebolendo il fascino dell'autoritarismo in altre democrazie.

Maciej Kisilowski è professore associato di diritto e strategia alla Central European University. Anna Wojciuk è professore associato di Relazioni internazionali presso l'Università di Varsavia

©project syndicate, 2026

© Riproduzione riservata