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È morto questa mattina in ospedale l’autore della strage di Cracovia, dove sabato 7 novembre sei persone sono state uccise e altre quindici ferite in una sparatoria in piazza del Mercato. Il ventiquattrenne polacco, colpito dagli agenti durante lo scontro a fuoco, è deceduto attorno 4.30, secondo quanto riferito dalla polizia locale. Restano, invece, ricoverati i quindici feriti durante la sparatoria.

L'attacco è avvenuto poco dopo le 15 di sabato, quando l’uomo, Michal Oksinski, vestito con abiti militari e un giubbotto antiproiettile, ha raggiunto in automobile Rynek Główny, una delle piazze principali della città, affollata di residenti e turisti. Armato di un fucile semiautomatico, ha aperto il fuoco sui passanti. Sono rimasti uccisi quattro cittadini polacchi, un britannico di 32 anni e un’’austriaca di 51 anni. L’aggressore ha continuato a sparare anche durante l'intervento della polizia, prima di essere ferito e arrestato. Anche due agenti sono rimasti gravemente feriti.

Il bilancio della tragedia si è aggravato con il ritrovamento di altri tre cadaveri nell'abitazione dell'attentatore, a Ostrowiec Świętokrzyski. Quelli del padre, della madre e della sorella, che presentavano ferite da arma da fuoco.

Le autorità polacche hanno aperto un'inchiesta per terrorismo. Secondo il ministro dell'Interno Marcin Kierwiński, il giovane era affascinato dalle ideologie di estrema destra e aveva posizioni radicali e ultranazionaliste. Gli investigatori stanno esaminando anche i simboli presenti sui suoi abiti. Il movente resta tuttavia da accertare e non sono stati confermati legami con organizzazioni estremiste. La Polonia osserva oggi il secondo giorno di lutto nazionale. A Cracovia, dove la piazza è stata riaperta, cittadini e turisti hanno deposto fiori e candele in memoria delle vittime. Le autorità hanno rafforzato le misure di sicurezza dopo una strage che ha profondamente colpito il Paese.

Intanto sono rientrati ad Albano Laziale i 34 studenti e tre accompagnatori del liceo Ugo Foscolo che si trovavano nella piazza al momento dell'attacco. Tutti illesi, erano ripartiti domenica in autobus dopo essere stati messi in sicurezza con l'assistenza della rappresentanza diplomatica italiana.

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