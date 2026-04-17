Il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer lavoreranno oggi a Parigi con una "trentina di partecipanti" alla definizione di una missione per la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, una volta che il fragile cessate il fuoco tra Iran e Stati uniti sarà consolidato. Alla conferenza prenderanno parte in presenza, oltre a Macron e Starmer, anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Gli altri partecipanti, descritti dalla presidenza francese come paesi "europei, mediorientali, asiatici e perfino latino-americani", si collegheranno invece in videoconferenza.

La riunione, che richiama il formato della cosiddetta coalizione dei volenterosi a sostegno dell'Ucraina, dovrebbe cominciare alle 14 italiane e sarà seguita da una dichiarazione congiunta del presidente francese Emmanuel Macron e del primo ministro britannico Keir Starmer. Macron aveva lanciato già il 9 marzo l'idea di una missione destinata ad accompagnare la riapertura dello Stretto una volta cessate le ostilità. Francia e Regno unito sostengono di avere già avviato il lavoro di pianificazione con i paesi disposti a partecipare.