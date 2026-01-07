false false

«Sono lieto di annunciare che le autorità di transizione in Venezuela consegneranno agli Stati Uniti d'America tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio di alta qualità, non soggetto a sanzioni. Questo petrolio sarà venduto al prezzo di mercato e il ricavato sarà gestito da me, in qualità di Presidente degli Stati Uniti d'America, per garantire che venga utilizzato a beneficio del popolo venezuelano e degli Stati Uniti!», ha scritto Donald Trump su Truth.

«Ho chiesto al segretario all'Energia Chris Wright di attuare immediatamente questo piano. Il petrolio sarà trasportato tramite navi cisterna e consegnato direttamente ai terminali di scarico negli Stati Uniti», ha aggiunto il presidente statunitense che nei giorni scorsi ha attaccato Caracas e Maduro.

L’ex dittatore, accusato di narcotraffico, sempre nei giorni scorsi, è stato trasportato dal carcere al tribunale di New York dove si è presentato davanti ai giudici federali: il processo inizierà a marzo.

Tarek William Saab, procuratore generale del Venezuela: "Maduro ha l'immunità diplomatica" Il procuratore generale venezuelano Tarek William Saab ha chiesto al giudice statunitense Alvin K. Hellerstein, che gestisce il caso negli Usa, di "rispettare il diritto internazionale e riconoscere l'incompetenza del tribunale sotto il suo comando nel giudicare il leader di una nazione sovrana, protetto dall'immunità diplomatica in quanto capo di Stato". La ministra colombiana: "Trump paghi il petrolio" Per la ministra degli Esteri della Colombia, Rosa Villavicencio, "le espressioni irrispettose del presidente americano ci impediscono di tornare a un dialogo sincero e rispettoso". E, in un colloquio con il Corriere della Sera, aggiunge che in realtà è il petrolio che sta alla base della strategia di Donald Trump: "Ne hanno bisogno per la loro economia, ma se quel petrolio non appartiene a loro, allora dovranno acquistarlo, usare altri metodi di negoziazione per ottenerlo, e non ricorrere all'aggressione per impossessarsi delle risorse naturali che appartengono a un altro Paese. E ricordiamo che le minacce non sono dirette solo contro la Colombia e la Groenlandia, ma anche contro il Messico e i Paesi africani". Rubio: "Trump vuole comprare la Groenlandia" Il segretario di Stato Marco Rubio ha detto ai legislatori che le recenti minacce dell'amministrazione contro la Groenlandia non indicano un'invasione imminente e che l'obiettivo è acquistare l'isola dalla Danimarca: lo scrive il Wall Street Journal citando persone a conoscenza delle discussioni. Le dichiarazioni di Rubio sono arrivate durante un briefing di alti funzionari dell'amministrazione alla leadership del Congresso sull'operazione per catturare il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sui piani dell'amministrazione per il futuro del Paese.

Secondo le fonti, Rubio ha parlato per la maggior parte del tempo. Sette giorni di lutto in Venezuela per i morti del blitz Il presidente ad interim venezuelano Delcy Rodriguez ha indetto sette giorni di lutto per le vittime dell'attacco statunitense che ha portato alla cattura del presidente Nicola's Maduro.

"Un messaggio ai nostri giovani martiri che hanno dato la vita in difesa del nostro paese. Ho preso la decisione di decretare un periodo di lutto di sette giorni in onore e gloria dei giovani, donne, uomini morti, che hanno offerto la vita per difendere il Venezuela e il presidente Nicola's Maduro", ha detto Rodriguez in televisione.

L'operazione statunitense per catturare la coppia Maduro ha lasciato almeno 55 morti, 23 soldati venezuelani e 32 cubani, membri dei servizi di sicurezza, mentre il bilancio dei civili uccisi non e' noto. Alcune fonti parlano di un totale di 70-80 morti. Dopo il blitz Usa, i guerriglieri fuggono in Colombia comandanti dei guerriglieri colombiani presumibilmente impegnati in Venezuela stanno fuggendo verso il loro paese dopo l'operazione militare statunitense che si e' conclusa con l'arresto di Nicola's Maduro. Lo riferisce all'AFP una fonte delle forze colombiane all'AFP.

Bogota' sospetta che capi di potenti organizzazioni ribelli come l'ELN e alcune fazioni dissidenti delle FARC estinte vivano dall'altra parte del confine. Un funzionario delle forze armate ha detto all'AFP di essere consapevole che alcuni di loro stanno cercando di tornare in Colombia dopo gli attacchi di Washington in Venezuela sabato.

I think tank e organizzazioni di conflitto come Human Rights Watch sostengono che gruppi armati come l'Esercito di Liberazione Nazionale (ELN) operino in Venezuela persino con il sostegno delle autorita' locali nelle aree di confine. Maduro ha sempre negato queste ricostruzioni. Il governo Petro presume che i leader di quella guerriglia possano trovarsi in Venezuela. Il comandante supremo dell'ELN, alias Antonio Garci'a, e' sospettato di aver attraversato il confine, cosi' come l'ex numero due delle FARC Iva'n Ma'rquez, che dopo aver firmato la pace nel 2016 ha formato una propria organizzazione armata. La presenza di leader guerriglieri sulla linea di confine rappresenta una minaccia per la sicurezza della Colombia dopo la caduta di Maduro, secondo il Ministero della Difesa. Rodriguez nomina "vice" l'ex presidente della banca centrale Il presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha nominato un ex presidente della banca centrale venezuelana vicepresidente responsabile dell'economia, una posizione che rappresenta una priorità per la sua amministrazione. Questo e' il primo cambiamento annunciato da Delcy Rodriguez da quando è salita al potere dopo la cattura del presidente venezuelano Nicola's Maduro. Oltre alla carica di vicepresidente, che le ha assegnato il primo posto nell'ordine di successione, Delcy Rodriguez e' stata anche la grande responsabile dell'economia nonche' Ministro degli Idrocarburi. Calixto Ortega Sanchez e' stato presidente della Banca Centrale del Venezuela tra il 2018 e il 2025, e in precedenza ha lavorato nell'industria petrolifera. "Per la chiusura del 2026, speriamo di consolidare i dati del 2025 e abbiamo fatto ulteriori progressi", ha dichiarato Rodriguez alla tv pubblica, citando la stima di crescita del 6,5% della Commissione Economica per l'America Latina (ECLAC) per il 2025.

La situazione economica venezuelana e' complessa, con una svalutazione della valuta locale di quasi il 500% che alimenta timori di iperinflazione. Gli esperti hanno dichiarato di essere piu' ottimisti per il 2026 con un economista pragmatico come Delcy Rodriguez a capo del governo.

