Gli Usa, ha detto il tycoon, avrebbero «ottenuto tutto quello che volevamo». Il segretario generale della Nato è rimasto più cauto, parlando di «un incontro positivo» ma c’è «ancora molto da fare». Non sarebbe stata discussa la sovranità dell’isola. Secondo Axios, nel quadro negoziale è prevista la sovranità danese

A Davos, in Svizzera, dove è in corso il World Economic Forum, il presidente Usa Donald Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo quadro sulla Groenlandia con la Nato e la cancellazione dei dazi minacciati contro i paesi Ue che avevano mandato soldati a Nuuk. «Un accordo a lungo termine, che durerà per sempre», lo ha definito Trump parlando con i giornalisti a Davos e sostenendo che gli Usa avrebbero «ottenuto tutto quello che volevamo». I dettagli – fa sapere la Casa Bianca – devono ancora essere definiti «da tutte le parti coinvolte».

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, si è mostrato invece più cauto, dopo il bilaterale con il presidente Usa: quello con Trump è stato un «incontro positivo», ma resta «ancora molto da fare» per raggiungere un’intesa. La questione della sovranità del paese artico «non è stata discussa con il presidente», ha detto Rutte a Fox News. «Abbiamo un buon accordo per iniziare a lavorare concretamente su queste questioni», ha proseguito il segretario dell’Alleanza Atlantica.

Oggi incontro Zelensky-Trump, Witkoff: «Aperta una sola questione» Steve Witkoff è certo che l'accordo di pace in Ucraina sia ormai a portata di mano. Sono stati compiuti "molti progressi" nei colloqui tra Russia e Ucraina ha detto l'inviato speciale degli Stati Uniti che incontrerà Putin oggi a Mosca. "È ora di porre fine a tutto questo. Penso che ce la faremo" ha detto al Guardian. Witkoff si dice "incoraggiato" e "ottimista", e che i negoziati ora si riducono a "una questione". Si è discusso di diverse soluzioni possibili, il che significa che "è risolvibile" e che Zelensky, che oggi a Davos incontrerà Trump, "è disponibile". Rutte: «Mantenere l'attenzione sull'Ucraina» "Oggi Kiev, Kharkiv, Lviv e tante città più piccole in Ucraina sono colpite da missili e droni russi", ha dichiarato il segretario generale della Nato Mark Rutte, durante un panel della Victor Pinchuk Foundation oggi a Davos. "In questo momento a Kiev ci sono -20 gradi. Quello che dobbiamo fare è mantenere l'attenzione sull'Ucraina. Non lasciamo cadere la palla", ha esortato Rutte, cercando di mantenere viva l'attenzione su quanto avviene sul fronte orientale europeo. "I colloqui di pace sono un'ottima cosa, ma la pace non arriverà domani. Gli ucraini hanno bisogno di questi intercettori, di questo materiale bellico, domani", ha suggerito Rutte. Axios, nel quadro negoziale sulla Groenlandia è prevista la sovranità danese Nel quadro negoziale sulla Groenlandia discusso mercoledì dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dal segretario generale della Nato, Mark Rutte, è previsto il rispetto del principio di sovranità della Danimarca sull'isola, secondo due fonti informate sulla proposta. Lo riporta Axios. L'indiscrezione arriva dal confronto che si è svolto a margine del Forum di Davos. L'impostazione del "Greenland framework" riafferma il quadro giuridico esistente, pur lasciando spazio a forme di cooperazione strategica con la Groenlandia. Danimarca: «Parole di Trump positive, ora una soluzione nel rispetto di Nuuk» Il ministro degli Esteri danese Lars Lokke Rasmussen ha accolto con favore l'annuncio di Donald Trump sul raggiungimento di un accordo sulla questione Groenlandia, affermando che "la giornata si è conclusa meglio di come era iniziata". In un'intervista all'emittente DR, Rasmussen ha ribadito che quello che conta per la Danimarca è porre fine a questa situazione nel rispetto del popolo groenlandese. "Non accadrà che gli Stati Uniti possederanno la Groenlandia. Questa è una linea rossa", ha spiegato, aggiungendo che la promessa di Trump di non ricorrere alla forza è positiva, ma che è chiaro che il presidente ha ambizioni che la Danimarca non può soddisfare. Groenlandia, il governo pubblica una guida per sopravvivere in caso di crisi Il governo della Groenlandia ha pubblicato una guida in cui suggerisce cinque giorni di autoisolamento in caso di situazione d'emergenza. Lo scrive il ministero della Natura e dell'Ambiente in un comunicato stampa. La campagna 'Preparazione alle emergenze - preparati per i prossimi cinque giorni' è stata concepita per garantire una maggiore sicurezza dei residenti e il rafforzamento di tutti i servizi di emergenza della società, si legge nel comunicato stampa. "La pubblicazione di questo opuscolo non significa che ci aspettiamo una crisi", ha precisato in un comunicato il ministro della Pesca, dell'Acquacoltura, dell'Agricoltura, dell'Autosviluppo e dell'Ambiente, Peter Borg. Rutte: «Con Trump non si è discusso della sovranità della Groenlandia» Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha affermato che la questione della sovranità della Groenlandia non è stata sollevata durante il suo faccia a faccia con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Alla domanda di Fox News se la Groenlandia rimarrà sotto la sovranità danese in base al futuro accordo, ha risposto che l'argomento "non è stato discusso con il presidente". "È concentrato su ciò che dobbiamo fare per proteggere questa vasta regione artica, dove sono in atto cambiamenti e dove cinesi e russi stanno diventando sempre più attivi", ha aggiunto Rutte. Il segretario generale della Nato ha definito, quello raggiunto con Trump, "un buon accordo per iniziare a lavorare concretamente su queste questioni", spiegando che c'è ancora molto lavoro da fare per raggiungere un accordo effettivo. "Ciò significa che siamo entrambi d'accordo, se si considera la Nato e ciò che la Nato può fare collettivamente per garantire la sicurezza dell'intera regione artica", ha affermato. Alla domanda se la Groenlandia rimarrà parte del Regno di Danimarca in base all'accordo, Rutte ha risposto: "Questa questione non è più emersa nelle mie conversazioni stasera con il presidente che è molto concentrato su cosa dobbiamo fare per garantire che quella vasta regione artica, dove attualmente si stanno verificando cambiamenti e dove cinesi e russi sono sempre più attivi, possa essere protetta. Questo è stato il fulcro delle nostre discussioni". Trump: «L'accordo riguarda Golden Dome e i diritti minerari» Gli alleati degli Stati Uniti e dell’Europa collaboreranno sul Golden Dome e sui diritti minerari in Groenlandia nell’ambito dell'accordo raggiunto con il segretario generale della Nato Mark Rutte. Lo ha dichiarato il presidente Usa Donald Trump in un'intervista a Cnbc. “Saranno coinvolti nel Golden Dome e nei diritti minerari, e lo saremo anche noi”, ha affermato il tycoon. Rutte all'Afp: «C'è molto lavoro da fare per un'intesa sulla Groenlandia» Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha detto all'Afp che resta ancora molto lavoro da fare sulla Groenlandia, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un accordo quadro per disinnescare le tensioni a seguito dei colloqui. "Penso che stasera ci sia stato un incontro molto positivo. Ma c'è ancora molto lavoro da fare", ha dichiarato Rutte al World Economic Forum di Davos. Trump: «Non imporrò i dazi per la Groenlandia» Donald Trump, sul suo social Truth, dopo l'incontro "costruttivo" con il segretario della Nato Mark Rutte, ha annunciato che non imporrà dal primo febbraio i dazi minacciati ai paesi europei per la Groenlandia. Trump: «Definita la struttura di un futuro accordo sulla Groenlandia» "Sulla base di un incontro molto proficuo che ho avuto con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, abbiamo definito la struttura di un futuro accordo relativo alla Groenlandia e, di fatto, all'intera regione artica. Questa soluzione, se finalizzata, sarà estremamente vantaggiosa per gli Stati Uniti d'America e per tutte le nazioni della Nato": lo scrive Donald Trump su Truth, sostenendo di aver ottenuto "tutto quello che volevamo" e che si tratta di "un accordo a lungo termine. Infinito, durerà per sempre". "Ulteriori colloqui ci saranno sul Golden Dome. Ulteriori informazioni saranno disponibili quando le trattative proseguiranno. Il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio, l'inviato Steve Witkoff e altri, saranno responsabili delle trattative", ha aggiunto Trump.

