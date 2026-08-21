"Abbiamo spazzato via l'Iran. Lo abbiamo spazzato via militarmente" ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Hanno qualche drone, qualche missile. La loro capacità di costruire è molto bassa adesso rispetto a cinque mesi fa; sono in cattiva forma, l'inflazione è al 3 per cento, la loro moneta non ha valore, l'esercito non viene pagato - ha continuato il capo della Casa Bianca, parlando sempre di Teheran -. La ragione per cui l'ho fatto - non avevamo scelta e lo rifarei cento volte - è non possono avere l'arma nucleare e non l'avranno".