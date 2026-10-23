Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che Israele sta preparando una "chiusura totale" della Cisgiordania in risposta all'attacco. Secondo il premier israeliano un "attacco su larga scala" è stato evitato. "Ho dato istruzioni alle forze di sicurezza di imporre immediatamente un cordone di sicurezza sulla città di Hebron e di prepararsi a un blocco totale di tutta la Giudea e la Samaria (Cisgiordania, ndr) a partire da oggi'', ha dichiarato il premier in una nota a margine di una consultazione con il ministro della Difesa e i vertici delle agenzie di sicurezza dopo l'attentato contro soldati dell'Idf a un posto di blocco nel sud della Cisgiordania. ''Le nostre forze stanno operando con un contingente rafforzato per contrastare il terrorismo e stanno conducendo vaste ondate di arresti. Daremo la caccia ai terroristi di Hamas e ai loro emissari ovunque e in qualsiasi momento. Non avete nessun posto dove nascondervi'', ha aggiunto Netanyahu.