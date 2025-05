Abito talare bianco, mitra in testa, croce dorata al collo, seduto in posa solenne con il dito puntato verso il cielo. A pochi giorni dall’inizio del conclave per la scelta del successore di papa Francesco, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, pubblica social ufficiali della Casa Bianca e sulla sua piattaforma Truth un’immagine, generata presumibilmente con l’ausilio dell’intelligenza artificiale. La foto, priva di didascalie o commenti, arriva dopo una serie di dichiarazioni in cui lo stesso Trump aveva scherzato sul conclave, affermando: «Mi piacerebbe essere papa. Sarebbe la mia prima scelta», in risposta ai giornalisti che gli chiedevano le sue preferenze per il prossimo pontefice.

L’uscita non è passata inosservata e rischia di alimentare ulteriori polemiche, soprattutto dopo che Trump ha disatteso il protocollo durante il funerale di papa Francesco, presentandosi in abito blu navy anziché in nero, come richiesto dalla tradizione diplomatica.

ANSA

Tra i suoi auspici per la successione, Trump ha anche espresso apprezzamento per il cardinale Timothy Michael Dolan, arcivescovo di New York, uno dei dieci cardinali americani presenti al conclave. «Devo dire che c’è un cardinale di un posto chiamato New York che è molto bravo. Vedremo cosa succede», ha commentato.

Dolan, già presente al conclave del 2013 che elesse papa Francesco, è considerato uno dei più influenti prelati americani, anche se non tra i papabili principali secondo gli analisti vaticani.

«Questa è una immagine che offende i credenti, insulta le istituzioni e dimostra che il capo della destra mondiale si diverte a fare il clown. Nel frattempo l'economia americana rischia la recessione e il dollaro perde valore. I sovranisti fanno danni, ovunque». ha scritto Matteo Renzi aggiungendo la scritta: «Vergogna!».

© Riproduzione riservata