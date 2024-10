Almeno due attentatori hanno preso d’assalto l’edificio della Turkish Aerospace Industries (Tai), azienda pubblica turca che si occupa di sistemi aerospaziali, nella città di Kahramankazan, a una cinquantina di chilometri dalla capitale Ankara. Le agenzie di stampa turche riferiscono che durante l’attacco sono stati uditi esplosioni e colpi d’arma da fuoco. Le immagini di due attentatori, uccisi dalle forze di sicurezza turche, sono state diffuse dalla televisione pubblica. Nei frame circolati online si vedono due uomini con armi pesanti scavalcare i tornelli della sede dell’azienda. Secondo le informazioni raccolte da Cnn sono arrivati al cancello di sicurezza della struttura e hanno fatto esplodere un veicolo creando un varco ed «entrando nella struttura dove è iniziato un conflitto armato». Il bilancio è di quattro morti e quattordici feriti. I due avevano tentato anche di prendere in ostaggio i dipendenti dell’azienda. Nell’edificio erano presenti anche otto dipendenti di Leonardo che sono tutti al sicuro. Per il ministro dell’Interno turco non ci sono equivoci è un attentato terroristico.

Mentre era in corso l’attentato in provincia di Ankara, il presidente Erdogan era in viaggio verso Kazan per partecipare al vertice dei Brics. Appena atterrato ha ricevuto la solidarietà del presidente russo Vladimir Putin, che ha condannato pubblicamente l’attentato. «Abbiamo 4 martiri e 14 feriti. Condanno questo atroce attacco terroristico e auguro la misericordia di Dio ai nostri martiri», ha detto il leader turco.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha detto che non ci sono italiani tra le vittime. Non è stata ancora resa nota l’identità dei due aggressori né la matrice dell’attacco. Ma l’obiettivo non è di certo casuale. La Tai ha collaborazioni strette in materia di difesa con Stati Uniti, Nato e industrie belliche di altri stati occidentali. L’azienda turca è uno dei fiori all’occhiello dello stato guidato da Recep Tayyip Erdogan. Negli anni ha costruito parte dei droni militari usati dall’esercito turco in Siria e Iraq contro i curdi, e alcune componenti degli F-35. I suoi sistemi di difesa aerea e di sorveglianza sono stati impiegati in diverse zone di conflitto. «La nostra industria della difesa e la “National Technology Initiative” sono cruciali per una Turchia indipendente», ha detto il ministro turco dell’Industria e della Tecnologia, Mehmet Fatih Kacir.

Reazioni

«Sto monitorando, in stretto contatto con la nostra Ambasciata in Turchia, gli sviluppi a seguito dell’attacco terroristico ad Ankara. Esprimo solidarietà per le vittime coinvolte. Per qualsiasi emergenza invito i nostri connazionali a contattare l'Unità di crisi al +39 06 36225». Così il ministro degli esteri Antonio Tajani sui social. Il capo della Farnesina ha escluso che ci siano italiani tra le vittime.

Notizia in aggiornamento

© Riproduzione riservata