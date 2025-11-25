«Gli obiettivi principali di Mosca erano il settore energetico e tutto ciò che mantiene la vita normale», ha scritto Zelensky su X, precisando che «quattro droni hanno attraversato lo spazio aereo di Moldavia e Romania»
Mentre a Ginevra si è discusso il piano proposto dagli Stati Uniti per la pace in Ucraina, profondamente modificato dai delegati di Kiev e Washington e diventato un accordo di 19 punti, la Russia ha lanciato nella notte un attacco massiccio su tutto il paese, con missili da crociera e balistici, nonché droni. Risultano almeno sei le persone che sono state uccise a Kiev e almeno 13 le persone ferite.
Secondo quanto riporta la Bbc, oggi, martedì 25 novembre, funzionari statunitensi e russi dovrebbero incontrarsi ad Abu Dhabi per colloqui relativi alla pace in Ucraina. Un incontro che fa seguito ai colloqui di Ginevra.
PUNTI CHIAVE
07:33
Almeno sei i morti nell'attacco russo su Kiev
Zelensky: «Sei persone uccise e tredici ferite negli attacchi russi»
"In questo momento a Kiev, i nostri soccorritori stanno lavorando sui siti degli attacchi russi. Il principale attacco russo, avvenuto durante la notte, ha colpito la capitale e la regione, causando ingenti danni a edifici residenziali e infrastrutture civili in tutta la città. Al momento, tredici persone risultano ferite e, purtroppo, sei uccise. Le mie condoglianze a tutte le loro famiglie e ai loro cari. Anche nella regione di Odessa si registrano distruzioni: i porti, le scorte alimentari e le infrastrutture sono stati colpiti, senza alcuno scopo militare". È quanto scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
"Hanno colpito anche le regioni di Dnipro, Kharkiv, Cernihiv e Cerkasy. Gli obiettivi principali erano il settore energetico e tutto ciò che mantiene la vita normale. In totale, i russi hanno lanciato 22 missili di vario tipo, compresi quelli aerobalistici, e più di 460 droni, la maggior parte dei quali "shahed" russo-iraniani. È noto che quattro droni hanno attraversato lo spazio aereo dei nostri vicini - Moldavia e Romania - con gli orari esatti del sorvolo confermati. È proprio per questo che tutti i partner devono ricordare che ogni giorno è necessario salvare vite umane. Armi e sistemi di difesa aerea sono importanti, così come la pressione delle sanzioni sull'aggressore. Non ci possono essere pause nell'assistenza. Ciò che conta di più ora è che tutti i partner avanzino insieme verso la diplomazia, attraverso sforzi congiunti. La pressione sulla Russia deve dare risultati. Grazie a tutti coloro che sono al fianco dell'UCRAINA" conclude Zelensky.
Media, ad Abu Dhabi colloqui tra Usa e Russia su Ucraina
Un funzionario statunitense ha confermato alla Bbc che ci sarà un incontro con i rappresentanti russi ad Abu Dhabi. Questo fa seguito ai colloqui a Ginevra tra Stati Uniti e Ucraina su una bozza di piano di pace. Secondo quanto riferito da un funzionario Usa a Reuters, il segretario dell'Esercito degli Stati Uniti Dan Driscoll ha tenuto lunedì colloqui con funzionari russi ad Abu Dhabi.
Macron: «Putin non vuole la pace, se la volesse la farebbe»
Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato questa mattina ai microfoni della radio Rtl che "il presidente russo Vladimir Putin non desidera mettere fine alla guerra in Ucraina. Se lo volesse - ha aggiunto - lo farebbe. Ma oggi continua a uccidere dei civili, anche a Kiev, e continua distruggere metodicamente tutto quello che è energia ed elettricità e a sprofondare nel freddo e nell'oscurità la popolazione". Per il presidente francese, "la pace comincia da una tregua".
"Gli europei sono gli unici a dover decidere cosa fare dei beni russi", ha continuato Macron, insistendo sul fatto che né gli ucraini né gli europei sono obbligati ad accettare tutto ciò che è incluso nel piano di pace del presidente degli Stati Uniti. Il presidente francese ha spiegato che, sebbene Trump vorrebbe recuperare metà dei 100 miliardi di dollari di beni russi congelati, quel denaro si trova in Europa, "quindi spetta agli europei decidere".
Tajani: «Sostegno al piano Usa, siamo in giusta direzione»
"Sosteniamo il piano degli Stati Uniti che va rivisto, è un punto di partenza, ma mi pare che già gli incontri con gli ucraini vadano nella giusta direzione". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Riad per una missione di rafforzamento del partenariato strategico tra Italia e Arabia Saudita.
"L'Europa darà il suo contributo, anche perché non si può sottoscrivere una pace senza la presenza europea, perché l'Europa ha inflitto le sanzioni alla Federazione Russa e quindi per chiudere con un accordo di pace serve che l'Europa ritiri le proprie sanzioni", ha sottolineato Tajani.
"Noi siamo al lavoro per costruire la pace, sempre ricordando che bisogna salvaguardare l'indipendenza dell'Ucraina e garantire la sicurezza dell'Ucraina", ha concluso.
Almeno sei i morti nell'attacco russo su Kiev
Nel quartiere Svyatoshynskyi di Kiev, a seguito di un attacco russo, secondo i dati preliminari, sono morte quattro persone. Come riporta Ukrinform, lo ha annunciato su Telegram il capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, Timur Tkachenko. Nella notte del 25 novembre le forze russe hanno lanciato un attacco aereo combinato contro l'Ucraina utilizzando missili da crociera e balistici, nonché droni d'attacco. In precedenza, Kiev aveva segnalato due morti e nove feriti.
Attacco a Kiev, incendio in condominio e evacuati abitanti
A seguito dell'attacco russo su Kiev, nel distretto di Pechersk è scoppiato un incendio in un edificio residenziale di 22 piani. I residenti sono stati evacuati. Le fiamme hanno interessato dal quarto al settimo piano. Lo ha riferito il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, su Telegram, aggiungendo che i servizi di emergenza stanno operando sul posto.
In varie zone della città è stata segnalata anche l'interruzione dell'erogazione di energia elettrica e di acqua, ha comunicato su Telegram il sindaco Klitschko.
Kiev, massiccio attacco russo nella notte
Le forze russe hanno sferrato un altro massiccio attacco combinato contro l'Ucraina, utilizzando vari tipi di armi: missili da crociera navali, missili balistici e un gran numero di droni. Lo riferisce l'aeronautica militare di Kiev, citata dall'Ukrainska Pravda, aggiungendo che è stato dichiarato un allarme aereo in diverse regioni. Droni sono segnalati delle regioni orientali, settentrionali, meridionali e centrali dell'Ucraina. L'esercito ha lanciato l'allarme per lo spostamento di missili balistici verso Kiev.
© Riproduzione riservata