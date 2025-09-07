Secondo l’Aeronautica militare di Kiev, Mosca ha lanciato oltre 800 droni e 13 missili su tutto il paese, nel «più grande attacco aereo della guerra». Nella capitale, almeno due morti, tra cui un bambino di un anno. Zelensky: «Il mondo può costringere i criminali del Cremlino a fermare le uccisioni: tutto ciò che serve è la volontà politica»
Nella notte, «un attacco record di droni e missili russi» – così lo definisce l’Aeronautica militare ucraina – è stato lanciato sulle città di tutta l’Ucraina. Per la prima volta, è stato colpito l’edificio governativo nel centro di Kiev: «Il tetto e i piani superiori sono stati danneggiati a causa di un attacco nemico. I soccorritori stanno spegnendo l’incendio», ha scritto la premier ucraina Yulia Svyrydenko su Telegram, chiedendo una risposta da parte della comunità internazionale «a questa distruzione non solo a parole, ma nei fatti». Nella capitale sono andati a fuoco in tutto tre edifici e si sarebbero registrati almeno due decessi, quello di una donna e di un bambino di un anno, e almeno 11 feriti. In tutto il paese le vittime sono state almeno quattro.
PUNTI CHIAVE
08:45
Almeno quattro morti negli attacchi russi
08:00
Danneggiato l'edificio del governo a Kiev
Zelensky, mondo costringa criminali russi a fermare le uccisioni
Dopo l'attacco russo nella notte su diverse città ucraine, il presidente Volodymyr Zelensky torna a sollecitare l'occidente. "Questi omicidi ora, quando una vera diplomazia avrebbe potuto già essere avviata molto tempo fa, sono un crimine deliberato e un prolungamento della guerra - scrive su X -. A Washington è stato ripetutamente affermato che le sanzioni seguiranno al rifiuto di dialogare. Dobbiamo attuare tutto ciò che è stato concordato a Parigi. Contiamo anche sull'attuazione di tutti gli accordi per rafforzare la nostra difesa aerea. Ogni sistema aggiuntivo salva i civili da questi vili attacchi".
"Il mondo - afferma - può costringere i criminali del Cremlino a fermare le uccisioni: tutto ciò che serve è la volontà politica. Ringrazio tutti coloro che stanno aiutando".
"Oltre 800 droni e 13 missili, di cui 4 balistici", scrive Zelensky facendo il bilancio del massiccio raid della notte, e "secondo le informazioni preliminari, diversi droni hanno attraversato il confine tra Ucraina e Bielorussia".
"A Kiev, normali edifici residenziali sono stati distrutti. In uno di essi, i piani tra il quarto e l'ottavo sono crollati. Finora, due persone sono state uccise, tra cui un bambino", aggiunge, facendo le condoglianza ai loro cari.
Inoltre, "il palazzo del Consiglio dei Ministri è stato danneggiato: un incendio è scoppiato ai piani superiori. Più di 20 case e un asilo sono stati danneggiati a Zaporizhia. Magazzini sono stati distrutti a Kryvyj Rih, una persona è morta a Safonivka, nella regione di Sumy, e un'altra nella regione di Cernihiv. Un grattacielo residenziale è stato colpito a Odessa".
Aeronautica Kiev, oltre 800 droni e 13 missili nell'attacco russo
Nell'attacco russo che nella notte ha colpito diverse città ucraine sono stati lanciati oltre 800 droni e 13 missili. A riferirlo è l'Aeronautica militare Ucraina sui social, parlando di un attacco record. In totale, le truppe radiotecniche dell'Aeronautica hanno rilevato 818 mezzi d'assalto aereo: 805 droni di diversi tipi, 9 missili Iskander-K e 4 missili balistici Iskander-M. Secondo i dati preliminari, le difese aeree ucraine hanno abbattuto o soppresso 751 obiettivi aerei.
Almeno quattro morti negli attacchi russi
Gli attacchi russi in Ucraina durante la notte hanno causato la morte di almeno quattro persone e il ferimento di decine di altre, secondo quanto annunciato dalle autorità. Il Servizio di emergenza statale ha dichiarato anche che gli attacchi hanno danneggiato diversi grattacieli nella capitale Ucraina, pubblicando su Telegram le foto dei vigili del fuoco che combattevano le fiamme. Almeno due persone sono state uccise e 18 sono rimaste ferite nell'attacco su Kiev.
Le autorità ucraine hanno dichiarato l'allerta aerea nazionale nella prime ore del mattino. Gli attacchi dei droni russi a Dnipropetrovsk hanno anche ucciso un uomo di 54 anni e ferito diverse altre persone, secondo quanto riferito dall'amministrazione militare della regione centrale. Un altro attacco nella regione nord-orientale di Sumy ha ucciso una persona e ferito diverse altre, hanno riferito sabato sera le autorità locali.
"A seguito di un attacco nemico alla periferia della città di Putyvyl, una persona è morta e ci sono feriti", tra cui un bambino di nove anni, ha detto su Telegram il governatore militare regionale Oleg Grygorov. Un attacco con droni russi a Zaporizhzhia, nel sud-est, ha ferito almeno 15 persone, quattro delle quali sono state ricoverate in ospedale, ha detto Ivan Fedorov, capo dell'amministrazione militare della regione, che è parzialmente occupata dalla Russia.
Danneggiato l'edificio del governo a Kiev
"Questa notte la Russia ha compiuto un altro attacco di massa all'Ucraina. Sotto il fuoco c'erano Kiev Kryvyi Rih, Dnipro, Kremenchuk, Odesa. Per la prima volta, il tetto e i piani superiori del palazzo del Consiglio dei ministri ucraino, sede del governo a Kiev, sono stati danneggiati a causa di un attacco nemico. I soccorritori stanno spegnendo l'incendio". A diffondere la notizia su Telegram la premier Ucraina Yulia Svyrydenko.
"Gli edifici saranno restaurati - assicura -. Ma le vite perdute non possono essere restituite. Il nemico terrorizza e uccide la nostra gente in tutto il paese ogni giorno. Il mondo deve rispondere a questa distruzione non solo a parole, ma nei fatti". E conclude: "Occorre rafforzare la pressione sanzionatoria, soprattutto contro il petrolio e il gas russi. C'è bisogno di nuove restrizioni per la macchina militare del Cremlino. E soprattutto, l'Ucraina ha bisogno di armi. Questo fermerà il terrore e non permetterà alla Russia di cercare di uccidere gli ucraini ogni giorno".
