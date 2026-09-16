I servizi d'intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina, afferma il Dipartimento di Giustizia americano annunciando l'incriminazione di cinque persone

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I servizi segreti della Federazione Russa stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. La rivelazione arriva dalle le autorità federali statunitensi, che hanno annunciato di aver sventato un complotto per uccidere un importante dissidente russo che si ritiene viva a Washington.

Secondo un atto d'accusa reso pubblico presso il tribunale federale di Manhattan, cinque persone che si presume risiedano all'estero sono state incriminate nell'ambito del complotto. La rete di agenti aveva pagato, e tentato di pagare, individui negli Stati Uniti e in altri paesi per sorvegliare obiettivi da eliminare, con l'intenzione di ucciderli successivamente.

I membri della rete reclutati sarebbero stati anche sollecitati a compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari in paesi europei considerati allineati con l'Ucraina.

Secondo quanto si legge nel comunicato a proposito dell’operazione, una rete di persone che lavoravano per i servizi segreti della Federazione Russa complottava almeno dal 2024 di condurre omicidi in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti. Il rapporto definisce la rete dei servizi segreti russi "un braccio" dell'apparato della Federazione Russa progettato per condurre attacchi esterni, anche omicidi, in tutto il mondo.

Tra gli incriminati, hanno riferito le autorità, figurano tre membri di alto rango dei servizi di intelligence russi. Si tratta di Yuri Khrameev, ex colonnello dei servizi, di suo figlio Kirill Khrameev, agente del Servizio federale di sicurezza russo (Fsb) e di Oemis Romagoza Durruthy, cittadino cubano e membro influente della diaspora cubana residente in Russia.

Le modalità

In precedenza, la rete si era concentrata sui dissidenti e sui disertori russi, ma più recentemente aveva preso di mira le nazioni percepite come alleate dell'Ucraina.

L’atto d'accusa ricostruisce il modo di procedere seguito dagli agenti russi negli Stati Uniti. Una persona reclutata è stata inviata in due luoghi associati alla vittima designata e aveva ricevuto «istruzioni esplicite su come condurre la sorveglianza», mentre le erano stati promessi 1.000 e 1.500 dollari per svolgere il lavoro.

Dopo aver condotto la sorveglianza e fornito numerose fotografie e video dei luoghi associati alla vittima designata a uno degli uomini accusati nell'atto d'accusa, il residente statunitense ha rifiutato i 40.000 dollari offerti per "eliminare" o "far sparire" il bersaglio con un omicidio. Quando l'offerta è stata respinta, il membro dei servizi segreti che l'aveva fatta ha tentato di reclutare altre persone negli Stati Uniti offrendo loro ingenti somme di denaro per svolgere il lavoro.

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