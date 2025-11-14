Nella notte tra giovedì e venerdì Mosca ha lanciato un’offensiva di missili e droni. Tra i feriti, una donna incinta e due bambini. Secondo il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, i palazzi colpiti sono almeno undici e – denunciano i soccorritori – ci sarebbero anche un ospedale e una scuola

Almeno una persona è morta e 26 sono state ferite. È il bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev, la capitale ucraina, con missili e droni denunciato nella notte dalle autorità di Kiev e riportato dai media ucraini. Tra i feriti ci sono anche una donna incinta e due bambini di sette e dieci anni.

Le vittime degli attacchi ricoverate in ospedale hanno riportato fratture, tagli e ustioni, ha fatto sapere il governatore della regione, Mykola Kalashnyk.

Nella notte tra giovedì e venerdì – denuncia l’aeronautica Ucraina – dozzine di droni che hanno preso di mira le regioni centrali, meridionali e orientali del paese. Diverse esplosioni sono state sentite a Kiev a partire dalle 00.45, mentre altre due ondate di esplosioni sono state riportate tra l’una e l’1.30.

I palazzi colpiti sono almeno undici, secondo il sindaco della capitale, Vitali Klitschko. Anche un ospedale e una scuola sono stati danneggiati, secondo le notizie diffuse dai soccorritori.

«Alcune sezioni delle reti di riscaldamento sono state danneggiate. Nel distretto di Desniansky, a causa di un’emergenza sulla conduttura principale del riscaldamento, alcuni edifici sono temporaneamente privi di riscaldamento», ha detto Klitschko. I bombardamenti hanno infatti provocato l’interruzione della corrente elettrica e del riscaldamento in diverse zone della capitale.

Mentre si cerca chi è rimasto intrappolato sotto le macerie, la protezione civile ucraina, sui suoi canali social, ha annunciato di aver tratto in salvo oltre 40 persone.

