Almeno una persona è morta e 26 sono state ferite. È il bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev, la capitale ucraina, con missili e droni denunciato nella notte dalle autorità di Kiev e riportato dai media ucraini. Tra i feriti ci sono anche una donna incinta e due bambini di sette e dieci anni.

Le vittime degli attacchi ricoverate in ospedale hanno riportato fratture, tagli e ustioni, ha fatto sapere il governatore della regione, Mykola Kalashnyk.

Nella notte tra giovedì e venerdì – denuncia l’aeronautica Ucraina – dozzine di droni che hanno preso di mira le regioni centrali, meridionali e orientali del paese. Diverse esplosioni sono state sentite a Kiev a partire dalle 00.45, mentre altre due ondate di esplosioni sono state riportate tra l’una e l’1.30.

Mondo

Zelensky sotto assedio per lo scandalo corruzione: la freddezza dell’Europa

Davide Maria De Luca

I palazzi colpiti sono almeno undici, secondo il sindaco della capitale, Vitali Klitschko. Anche un ospedale e una scuola sono stati danneggiati, secondo le notizie diffuse dai soccorritori. 

«Alcune sezioni delle reti di riscaldamento sono state danneggiate. Nel distretto di Desniansky, a causa di un’emergenza sulla conduttura principale del riscaldamento, alcuni edifici sono temporaneamente privi di riscaldamento», ha detto Klitschko. I bombardamenti hanno infatti provocato l’interruzione della corrente elettrica e del riscaldamento in diverse zone della capitale.  

Mentre si cerca chi è rimasto intrappolato sotto le macerie, la protezione civile ucraina, sui suoi canali social, ha annunciato di aver tratto in salvo oltre 40 persone.

Mondo

Quando l’Ucraina rinunciò al suo arsenale nucleare

© Riproduzione riservata