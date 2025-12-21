La Russia ha condotto massicci attacchi contro l'Ucraina la scorsa settimana utilizzando circa 1.300 droni da attacco, quasi 1.200 bombe aeree guidate e nove missili di vario tipo. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, precisando che una delle regioni più colpite è stata quella di Odessa.

Il presidente ha sottolineato che l'Ucraina "sta contrastando il terrorismo russo a vari livelli, sia militari che diplomatici" e che questa settimana "è stata presa un'importante decisione sulle garanzie finanziarie e di sicurezza per l'Ucraina", quando il Consiglio europeo ha concordato di stanziare 90 miliardi di euro per il 2026-2027.

"I team negoziali di Ucraina e Stati Uniti continuano a lavorare per trovare il modo di porre fine a questa guerra con una pace dignitosa. E le nostre sanzioni a lungo termine contro la Russia stanno funzionando come previsto. L'aggressore deve capire che la guerra non porta dividendi, ma torna sempre al punto di partenza", ha osservato il presidente.