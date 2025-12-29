«L'Ucraina è pronta per la pace», «ringrazio il presidente Donald Trump per l'ottimo incontro. Abbiamo avuto una discussione approfondita su tutte le questioni e apprezziamo molto i progressi compiuti dalle squadre americana e Ucraina nelle ultime settimane. Un ringraziamento speciale va a Steve Witkoff e Jared Kushner per il loro impegno e la loro dedizione, nonché alla nostra squadra, in primis a Rustem Umerov e Andrii Hnatov». È quanto ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a seguito dell'incontro con il presidente Usa a Mar-a-Lago, in Florida.

«Abbiamo discusso tutti gli aspetti del quadro di pace e ottenuto risultati significativi. Abbiamo anche discusso la sequenza delle azioni future. Abbiamo convenuto che le garanzie di sicurezza sono fondamentali per il raggiungimento di una pace duratura e i nostri team continueranno a lavorare su tutti gli aspetti», ha spiegato.

«Abbiamo concordato che i nostri team si riuniranno già la prossima settimana per finalizzare tutte le questioni discusse. Abbiamo anche concordato con il presidente Trump che ospiterà i leader ucraini ed europei a Washington nel mese di gennaio», ha aggiunto.