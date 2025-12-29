Il presidente Usa ha chiamato il presidente russo Vladimir Putin prima di incontrare a Mar-a-Lago per circa due ore il presidente ucraino, domenica. La conversazione con il capo del Cremlino, secondo i media ucraini, non avrebbe preoccupato Kiev
«Siamo molto più vicini alla pace», ha detto domenica il presidente Usa Donald Trump ai giornalisti a seguito di un incontro «straordinario» con Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago, in Florida. Per il presidente ucraino c’è un’intesa sul «90 per cento dell’accordo», la cui versione finale dovrebbe essere raggiunta nelle prossime settimane. Rimangono però ancora dei punti irrisolti, come la questione del Donbass, la regione a sud est dell’Ucraina, e della centrale nucleare di Zaporizhzhia, che – secondo Trump – è un «elemento delicato».
«Abbiamo avuto una telefonata produttiva congiunta con i leader europei, compresi Nato e Ue, e abbiamo concordato che ci incontreremo nelle prossime settimane per finalizzare le questioni discusse», ha fatto sapere il presidente ucraino, sottolineando come sia in programma un incontro «con Trump che ci ospiterà forse a Washington – leader europei e la delegazione ucraina – a gennaio». «L’Ucraina è pronta alla pace», ha concluso Zelensky.
PUNTI CHIAVE
06:50
Zelensky: «Kiev è pronta per la pace, a gennaio con i leader Ue in Usa»
06:46
Trump: «L'Europa avrà un ruolo nelle garanzie di sicurezza per Kiev»
06:30
Trump sente Putin e poi riceve Zelensky: «L'accordo sempre più vicino»
Financial Times, dall'incontro nessuna svolta sul piano pace
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e l'omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, hanno discusso a Mar-a-Lago una bozza di piano di pace in venti punti per porre fine alla guerra in Ucraina, ma l'incontro non ha prodotto svolte decisive, riferisce un editoriale del quotidiano britannico Financial Times. Secondo Trump, «siamo molto più vicini a un accordo», ma «restano questioni spinose», in particolare sui territori contesi nel Donbass, l'area sudorientale dell'Ucraina.
Zelensky ha affermato che le due parti avrebbero già raggiunto un'intesa sul cento per cento degli aspetti militari, ma ha precisato che «su alcuni punti manca ancora un accordo completo». Il capo dello stato ucraino ha confermato che eventuali concessioni territoriali richiederebbero un referendum: «È il popolo che deve decidere, non un singolo individuo».
Sul tavolo vi è anche la proposta Ucraina di creare una «zona economica» nel Donbass, demilitarizzata e sotto supervisione internazionale, mantenendo la sovranità Ucraina sul territorio. Trump ha riferito di aver parlato con il presidente russo Vladimir Putin prima dell'incontro con Zelensky e di aver ricevuto aperture da Mosca sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia: «Putin vuole lavorare con l'Ucraina per riattivare l'impianto», ha dichiarato.
Zelensky ha ribadito ai leader europei che non si aspetta concessioni da parte di Mosca, mentre la Russia ha già fatto sapere che respingerà eventuali modifiche al piano elaborato in autunno con il contributo del Cremlino. Mosca continua a chiedere che Kiev si ritiri dal Donbass e riconosca il controllo russo su quei territori.
Starmer: «Pieno sostegno a slancio nei colloqui di pace»
Il primo ministro britannico Keir Starmer è pronto a sostenere lo slancio dei colloqui di pace in Ucraina e lo ha ribadito durante il suo colloquio con Donald Trump, Volodymyr Zelensky e i leader europei. Un portavoce di Downing Street ha dichiarato che la discussione si è concentrata «sugli sforzi in corso per garantire una pace giusta e duratura in Ucraina», con i leader che hanno «elogiato il presidente Trump per i progressi compiuti finora» e «hanno sottolineato l'importanza di solide garanzie di sicurezza e ribadito l'urgenza di porre fine a questa barbara guerra il prima possibile».
Tajani: «Sosteniamo il tentativo Usa, continuano gli aiuti a Kiev»
«Noi come Italia sosteniamo il tentativo Usa per raggiungere il cessate il fuoco e la fine definitiva del conflitto. Ogni passo in avanti verso una pace giusta e duratura è un fatto positivo. E mi pare che oggi (ieri, ndr) si sia registrato qualche progresso. Speriamo che Putin voglia veramente la fine del conflitto». Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in una intervista al Corriere della Sera.
Quanto al decreto che prevede aiuti, anche militari, ha aggiunto: «È un decreto assolutamente equilibrato, come i precedenti. L'Italia continuerà a sostenere militarmente, economicamente, finanziariamente e politicamente l'Ucraina. E parteciperà alla grande fase della ricostruzione. Aiutiamo l'Ucraina perché è una battaglia di libertà, per un paese invaso che deve godere di una pace giusta e duratura, che significa sicurezza per loro e per tutta l'Europa».
Macron: «A gennaio incontro dei Volenterosi a Parigi per gli aiuti a Kiev»
A inizio gennaio i Volenterosi si riuniranno a Parigi per definire i contributi concreti da fornire all'Ucraina. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron su X. «Insieme ad altri leader europei - ha scritto Macron - ho partecipato a uno scambio di opinioni con i presidenti Zelensky e Trump. Ho poi parlato con il presidente Zelensky. Stiamo facendo progressi sulle garanzie di sicurezza che saranno fondamentali per costruire una pace giusta e duratura. All'inizio di gennaio riuniremo a Parigi i paesi della Coalizione dei volenterosi per definire i contributi concreti di ciascun paese».
Von der Leyen: «Buoni progressi sui negoziati di pace»
«Abbiamo avuto una chiamata di un'ora con il presidente americano Donald Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e diversi leader europei per discutere del loro incontro odierno sui negoziati di pace. Ci sono stati buoni progressi, che abbiamo accolto con favore». Così su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al termine del vertice tra Trump e Zekensky in Florida.
«L'Europa - ha proseguito - è pronta a continuare a collaborare con l'Ucraina e gli Stati Uniti per consolidare questi progressi. Fondamentale per questo sforzo è avere garanzie di sicurezza ferree fin dal primo giorno».
Meloni: «Ora serve coesione e massima convergenza tra partner»
Al termine dell'incontro tra Trump e Zelensky in Florida, la premier Meloni ha avuto, insieme ad altri leader europei, una conversazione telefonica con i due leader.
«La telefonata ha permesso di fare un punto di situazione sul processo di pace per l'Ucraina e sui prossimi passi per il raggiungimento di una pace giusta e duratura», si legge in una nota di palazzo Chigi. «I due hanno illustrato i risultati raggiunti nel negoziato in corso, con particolare riferimento al tema delle garanzie di sicurezza, e indicato le questioni ancora aperte», prosegue la nota, che fa sapere come Meloni abbia «nuovamente ricordato l'importanza della coesione tra partner in un momento in cui il processo negoziale segna passi in avanti. È stata inoltre ribadita l'esigenza di mantenere la massima convergenza sui temi che toccano gli interessi vitali dell'Ucraina e dei suoi partner europei. Si è infine convenuto che spetti alla Russia dare prova di senso di responsabilità e apertura al negoziato, mostrando una reale volontà di giungere alla cessazione delle ostilità».
Zelensky: «Kiev è pronta per la pace, a gennaio con i leader Ue in Usa»
«L'Ucraina è pronta per la pace», «ringrazio il presidente Donald Trump per l'ottimo incontro. Abbiamo avuto una discussione approfondita su tutte le questioni e apprezziamo molto i progressi compiuti dalle squadre americana e Ucraina nelle ultime settimane. Un ringraziamento speciale va a Steve Witkoff e Jared Kushner per il loro impegno e la loro dedizione, nonché alla nostra squadra, in primis a Rustem Umerov e Andrii Hnatov». È quanto ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a seguito dell'incontro con il presidente Usa a Mar-a-Lago, in Florida.
«Abbiamo discusso tutti gli aspetti del quadro di pace e ottenuto risultati significativi. Abbiamo anche discusso la sequenza delle azioni future. Abbiamo convenuto che le garanzie di sicurezza sono fondamentali per il raggiungimento di una pace duratura e i nostri team continueranno a lavorare su tutti gli aspetti», ha spiegato.
«Abbiamo concordato che i nostri team si riuniranno già la prossima settimana per finalizzare tutte le questioni discusse. Abbiamo anche concordato con il presidente Trump che ospiterà i leader ucraini ed europei a Washington nel mese di gennaio», ha aggiunto.
Trump: «L'Europa avrà un ruolo nelle garanzie di sicurezza per Kiev»
Al termine del colloquio, Trump e Zelensky hanno informato - in una chiamata - i leader europei sui risultati raggiunti e indicato le questioni aperte. L'Europa avrà un ruolo nelle garanzie di sicurezza per Kiev: «Ci sarà un'intesa sulla sicurezza. Sarà un accordo solido. Le nazioni europee sono coinvolte in questo», ha messo in evidenza Trump senza comunque entrare nei dettagli.
Zelensky ha poi informato sull'ipotesi immaginata da Trump di ospitare alla Casa Bianca, il mese prossimo, il presidente ucraino a i leader Ue.
Trump sente Putin e poi riceve Zelensky: «L'accordo sempre più vicino»
Un accordo «è vicino. Se le cose vanno bene fra poche settimane ci potrebbe essere», ha detto Donald Trump accanto a Volodymyr Zelensky, al termine del loro incontro a Mar-a-Lago, in Florida, preceduto da una lunga e «molto costruttiva» telefonata con Vladimir Putin.
«Qualcuno direbbe che siamo al 95 per cento, io non so la percentuale ma abbiamo fatto molti progressi», ha detto soddisfatto il presidente Usa, ammettendo però che ci sono ancora «uno o due temi spinosi»: tra questi il Donbass e la centrale nucleare di Zaporizhzhia. «È una questione difficile. Abbiamo posizioni diverse con la Russia», ha precisato Zelensky. «Non direi che su questo punto c'è accordo ma ci stiamo avvicinando. È un grosso problema ma siamo più vicini di quanto probabilmente eravamo. Ci stiamo muovendo nella giusta direzione», in merito al Donbass come zona di libero scambio.
Un altro nodo da sciogliere, oltre ai territori, è una possibile tregua: «Ci stiamo lavorando, capisco Vladimir Putin su questo punto», ha osservato il tycoon. Nel corso della telefonata con lo zar che ha preceduto il bilaterale con Zelensky, Washington e Mosca - ha riferito il Cremlino - hanno concordato sul fatto che una tregua prolunghi solo le ostilità.
Trump e Putin hanno parlato anche della centrale nucleare di Zaporizhzhia, e il leader del Cremlino «sta lavorando con l'Ucraina per farla aprire. È bravo in questo senso», ha detto il presidente Usa, che sostiene che Putin sia «molto serio» nel volere la pace. Sia Zelensky che lo zar «vogliono un accordo» e ci sono gli «elementi per raggiungerlo. Siamo nelle fasi finali dei colloqui. O la guerra finirà o andrà avanti per molto tempo», è stata l'analisi di Trump.
© Riproduzione riservata