L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha confermato che un drone ha colpito il sarcofago di protezione del reattore nucleare. Il presidente ucraino: «Putin non si sta preparando ai colloqui e non accetteremo alcun negoziato bilaterale sull’Ucraina senza di noi»

«La notte scorsa, un drone russo carico di esplosivo ha colpito una struttura che impedisce le perdite di radiazioni nella centrale nucleare di Chernobyl, nell’Ucraina settentrionale», ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, precisando che «la struttura di protezione è stata costruita dall’Ucraina insieme ad altri paesi europei e del mondo, come gli Stati Uniti, insieme a tutti coloro che sono impegnati per la vera sicurezza dell’umanità».

È accaduto poche ore prima del suo incontro con il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e dell’inizio della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, dove ci saranno la delegazione ucraina, russa e statunitense. Ma, ha fatto sapere Dmytro Lytvyn, consigliere per le comunicazioni del presidente ucraino, l’Ucraina non intende negoziare con i rappresentanti russi durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, perché «solo una posizione comune concordata dovrebbe essere presentata al tavolo dei negoziati con i russi». Lytvyn ha spiegato che è necessario prima uno scambio prima con gli Stati Uniti a cui deve partecipare anche l’Europa, «per il bene di una pace reale e duratura».

La centrale di Chernobyl

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha confermato che un drone ha colpito il sarcofago di protezione del reattore (NSS) della centrale nucleare e ha assicurato che finora non è stato rilevato alcun aumento delle radiazioni. «Al momento», scrive l’Aiea su X, «non ci sono indicazioni che il contenimento interno dell’NSC sia stato violato. I livelli di radiazione all’interno e all’esterno rimangono normali e stabili. Non sono state segnalate vittime», salvo continuare a monitorare la situazione.

L’incendio che è scoppiato dopo l’attacco, ha fatto sapere Zelensky, è stato spento. «Secondo le prime stime», prosegue il presidente ucraino, «i danni alla struttura di protezione sono ingenti».

Un segnale, per Zelensky, che il presidente russo Vladimir Putin «non si sta preparando ai negoziati», motivo per cui «abbiamo bisogno della pressione unitaria di tutti coloro che danno valore alla vita».

Queste parole arrivano nei giorni della telefonata tra Putin e Trump, avvenuta prima rispetto a quella con Zelensky, e di fronte alla quale Kiev ha mostrato amarezza e specificato che non accetterà «alcun negoziato bilaterale sull’Ucraina senza di noi». Il presidente ucraino ha parlato durante la visita del 13 febbraio alla centrale nucleare di Khmelnytskyi, ha spiegato Ukrainska Pravda: «Come paese indipendente, semplicemente non saremo in grado di accettare alcun accordo senza di noi. Lo sto dicendo molto chiaramente ai nostri partner».

Una posizione sostenuta dal presidente francese Emmanuel Macron che, intervistato dal Financial Times, ha sottolineato come solo Kiev possa «negoziare con la Russia», perché per l’Ucraina «una pace che sia una resa» rappresenterebbe «una cattiva notizia per tutti». C’è solo una domanda al momento, per Macron, che rivendica il ruolo della comunità internazionale e, nello specifico, dei paesi europei: «Il presidente Putin è pronto a un cessate il fuoco su questa base, che sia sincero, duraturo, sostenibile?».

Gli Usa

Trump, dopo le telefonate con i due leader, ha affermato che Kiev sarà «parte» dei negoziati e di essere convinto che Putin «voglia la pace», aggiungendo: «Penso che me lo direbbe se non lo facesse».

Se il presidente russo non accetterà un accordo di pace con l’Ucraina, che garantisca l’indipendenza a lungo termine di Kiev, gli Usa colpiranno Mosca con sanzioni e potenzialmente con azioni militari, ha detto il vicepresidente JD Vance al Wall Street Journal.

L’opzione di inviare truppe statunitensi in Ucraina se Mosca non accetta di negoziare in buona fede rimane «sul tavolo», ha detto Vance, secondo cui l’Ucraina deve avere «indipendenza sovrana».

La conferenza di Monaco

L’apertura della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, il giorno dopo l’attentato e a pochi giorni dalle elezioni tedesche, quest’anno coincide quindi con un’improvvisa accelerazione da parte dell’amministrazione Usa dei colloqui che decideranno il futuro dell’Ucraina. Il vicepresidente JD Vance dovrebbe incontrare Zelensky nel pomeriggio, mentre il segretario di Stato Marco Rubio è dovuto rientrare negli Usa per problemi tecnici al suo aereo.

L’uomo di Washington, su questo fronte, è l’inviato per il Medio Oriente, Steve Witkoff, che, il giorno prima della telefonata tra i due presidenti, era volato a Mosca, aveva parlato per ore con il capo del Cremlino ed era tornato con Marc Fogel, l’insegnante statunitense condannato in Russia e poi liberato a seguito di un accordo di scambio tra gli Mosca e Washington.

© Riproduzione riservata