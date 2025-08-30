«Andriy Parubiy è stato ucciso». La conferma alle voci che in mattinata arrivavano da Leopoli arriva con un annuncio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul suo canale Telegram. L’ex presidente della Verkhovna Rada, il parlamento ucraino, è stato assassinato in pieno giorno a Leopoli.

E mentre un vertice per il cessate il fuoco sembra allontanarsi ogni giorno di più, l’uccisione di uno dei più importanti uomini politici del paese sembra assumere i contorni di un’operazione mirata dei servizi segreti russi che mai fino ad ora erano arrivati a colpire a livelli così alti.

L’omicidio

Le prime notizie sull’agguato hanno iniziato a circolare sui media ucraini nella tarda mattina di sabato, dopo la conferma da parte della polizia nazionale di una sparatoria in cui era rimasto coinvolta una personalità politica. Il mistero sull’identità è durato però poche decine di minuti e intorno a mezzogiorno è stato lo stesso Zelensky a confermare che si trattasse di Parubiy, figura simbolo delle proteste europeiste che portarono alla rivoluzione di Maidan l’anno successivo.

Secondo le prime ricostruzioni, Parubiy sarebbe stato raggiunto da otto colpi d’arma da fuoco esplosi da un uomo a volto coperto che si sarebbe finto un rider di una piattaforma di consegne. In un video diffuso sui social si vede un uomo vestito di nero con il volto coperto da un casco integrale e uno zaino giallo quadrato, tipico delle società di consegne, scendere da una bici e seguire per qualche passo la vittima prima di aprire il fuoco.

«Andrii è stato uno dei fondatori dell'Ucraina moderna. Siamo scioccati» ha commentato la sua compagna di partito Iryna Herashchenko. Uno shock che ha coinvolto l’intero paese provocando una reazione immediata. Subito dopo l’agguato la polizia ha lanciato l’operazione “Sirena”: una caccia all’uomo in tutto l’oblast di Leopoli con l’obiettivo di fermare il prima possibile il killer attraverso i pochi dettagli al momento a disposizione.

Il sindaco di Leopoli Andriy Sadovyi ha già annunciato che nelle prossime ore aumenteranno i posti di blocco e i controlli in città e ha chiesto la collaborazione dei propri concittadini.

I sospetti

Ma la ricerca dell’aggressore potrebbe essere estremamente complicata. I primi segnali lasciano pensare che possa trattarsi dell’ennesimo omicidio orchestrato dagli 007 russi per colpire Kiev. Dall’inizio dell’“operazione militare speciale” in ucraina, gli omicidi mirati hanno scandito la strategia occulta dei servizi di Mosca. L’ultimo caso si era registrato a luglio quando il colonnello Ivan Voronych, alto ufficiale dell’intelligence ucraina, era stato ucciso in un complesso residenziale ritenuto sicuro.

Ma, se le responsabilità di Mosca fossero confermate, l’uccisione di Parubiy rappresenta un’escalation inattesa: mai fino ad ora, infatti, l’intelligence russa si era spinta a tanto. Se fino ad ora erano state colpite figure “secondarie”, legate alla politica ed alla sicurezza, l’agguato di oggi rappresenta un salto di livello e la dimostrazione da parte della Russia di poter colpire anche i più alti livelli delle istituzioni ucraine.

