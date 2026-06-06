Secondo Trump i leader di Teheran non hanno firmato ancora un accordo perché sono troppo orgogliosi, ma «non hanno altra scelta». Nel Libano meridionale, secondo la Cnn, sarebbero almeno 21 le persone uccise, ieri, 5 giugno durante raid israeliani
Donald Trump sostiene che l’Iran «non ha altra scelta» se non quella di arrivare a un accordo con gli Stati Uniti, pur definendo i leader di Teheran «forti» e «orgogliosi». In un’intervista a Meet the Press di Nbc News, il presidente statunitense ha detto che l’Iran conserva ancora «circa il 21-22 per cento» del suo arsenale missilistico, dopo che «la maggior parte» delle fabbriche di droni, delle piattaforme di lancio e degli impianti di produzione missilistica sarebbe stata colpita.
Intanto resta alta la tensione nello Stretto di Hormuz: il Centcom ha riferito di aver abbattuto quattro droni iraniani diretti verso l’area e di aver poi colpito postazioni radar di sorveglianza costiera a Goruk e sull’isola di Qeshm, parlando di autodifesa. Dopo i raid statunitensi contro installazioni radar in Iran, le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato «basi nemiche» nella regione, secondo una dichiarazione trasmessa dalla televisione di stato IRIB e riportata dall’Afp. Il Kuwait ha reso noto di aver risposto ad attacchi iraniani compiuti, secondo il comando statunitense, con sette missili balistici anche verso il Bahrein. Nel Libano meridionale, secondo la Cnn, sarebbero almeno 21 le persone uccise ieri durante raid israeliani, sulla base dei dati forniti dall’Agenzia nazionale di stampa libanese. Da Teheran, il viceministro degli Esteri Kazem Gharibabadi chiede che almeno metà dei beni iraniani congelati venga sbloccata subito dopo la firma di un memorandum d’intesa con Washington.
PUNTI CHIAVE
10:05
L'Idf ordina evacuazioni nel sud del Libano, "non vogliamo farvi del male"
08:30
Media, "almeno 21 morti nei raid israeliani di ieri in Libano"
05:00
Iran: 7 missili contro Kuwait e Bahrein. Usa, 6 intercettati
Kuwait riapre spazio aereo
Il Kuwait ha ripreso il traffico aereo dopo la sospensione dovuta all'attacco iraniano. Lo ha annunciato l'Autorità per l'aviazione civile del Kuwait spiegando che i voli nel Paese sono ripresi dopo la chiusura dello spazio aereo avvenuta durante la notte a seguito di un attacco proveniente dall'Iran. E' stato inoltre riferito che, a causa della chiusura dello spazio aereo, 11 voli di Kuwait Airways e Jazeera Airways sono stati dirottati verso aeroporti vicini
L'Idf ordina evacuazioni nel sud del Libano, "non vogliamo farvi del male"
L'esercito israeliano (Idf) ha ordinato agli abitanti di cinque località del sud del Libano (Aaramta, Machgara, Kafr Houna, Sejoud e Ansariyeh) di evacuare immediatamente a nord del fiume Litani in vista delle operazioni militari contro Hezbollah. Lo riferisce il Times of Israel. L'Idf spiega che è "costretta ad agire con forza" nella zona "alla luce della presenza" di Hezbollah, "in violazione dell'accordo di cessate il fuoco", ha affermato il portavoce arabo dell'esercito, il colonnello Avichay Adraee: 'L'Idf non vuole farvi del male'.
Media, "almeno 21 morti nei raid israeliani di ieri in Libano"
Sarebbero almeno 21 le persone uccise ieri durante i raid israeliani nel Libano meridionale. Lo afferma la Cnn citando un conteggio basato sui dati forniti dall'Agenzia nazionale di stampa libanese. Il totale include un membro del consiglio comunale di Sidone, due bambini siriani che viaggiavano in moto con il padre a Nabatiyeh e un paramedico nella vicina Zebdine, ha riferito l'agenzia libanese, aggiungendo che quest'ultimo attacco ha colpito un'ambulanza mentre cercava di consegnare del pane a una famiglia "assediata"
Iran, sette missili contro Kuwait e il Bahrain: intercettati
L'Iran ha lanciato sette missili balistici contro il Kuwait e il Bahrain, rende noto il CentCom in un post su X, precisando che sei di questi missili sono stati intercettati e il settimo "non ha raggiunto l'obiettivo". "Non ci sono al momento notizie di vittime fra il personale Usa, le notizie diffuse da Teheran secondo cui è stato danneggiato il quartier generale della
5 flotta in Bahrain sono false", si precisa. I Guardiani della rivoluzione avevano rivendicato di aver colpito "basi nemiche" nella regione in risposta ai bombardamenti americani contro siti radar in Iran, a Goruk e sull'isola di Qeshm. Fonti militari americane avevano denunciato che in precedenza, sempre nella notte, Teheran aveva lanciato quattro droni verso lo Stretto di Hormuz e che i droni erano stati abbattuti perché "ponevano una minaccia immediata al traffico marittimo nella regione". Esplosioni sono state comunque registrate presso l'aeroporto internazionale di Kuwait City e a Manama, in Bahrain, confermano i corrispondenti dell'Afp
Iran a presidente Libano, salvi Paese da nemico Israele
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha esortato il presidente libanese Joseph Aoun, che il giorno prima aveva chiesto a Teheran di smettere di "interferire" negli affari del suo Paese, a "salvare" il Libano dal suo "vero nemico", Israele. "A giudicare dalle dichiarazioni di Aoun, si potrebbe pensare che l'Iran abbia occupato un quinto del Libano, sfollato un quarto della popolazione libanese e bombardato quotidianamente il Paese. Se il Libano fosse una merce di scambio per l'Iran, avremmo raggiunto un accordo molto tempo fa. Salvi il Libano dal suo vero nemico, signor presidente", ha scritto Araghchi su X.
Iran: 7 missili contro Kuwait e Bahrein. Usa, 6 intercettati
L'Iran ha lanciato sette missili contro il Kuwait e il Bahrein, ha annunciato sabato l'esercito statunitense, precisando che sei sono stati intercettati e l'ultimo ha mancato il bersaglio. "L'Iran ha lanciato sette missili balistici verso il Kuwait e il Bahrein... secondo le prime valutazioni, sei sono stati intercettati e un settimo ha mancato il bersaglio previsto", ha scritto l'esercito statunitense su X, aggiungendo che al momento non si registrano feriti tra il personale e negando danni alle infrastrutture in Bahrein. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane avevano precedentemente rivendicato l'attacco a "basi nemiche" nella regione, in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran.
Il Kuwait attaccato da missili e droni
Lo Stato Maggiore delle Forze Armate kuwaitiane ha annunciato che "le difese aeree stanno respingendo attacchi ostili con droni e missili" e ha precisato che "i rumori delle esplosioni udite sono il normale risultato dell'intercettazione di attacchi da parte dei sistemi di difesa aerea nazionali", come riporta l'Afp. Le difese aeree del Kuwait sono state colpite da missili e droni - ha aggiunto l'esercito del Paese del Golfo - tre giorni dopo l'attacco al suo aeroporto attribuito all'Iran.
Iran: esplosioni udite vicino aeroporto Kuwait e in Bahrein
Udite esplosioni vicino all'aeroporto internazionale del Kuwait e in Bahrein, secondo quanto riportato dai corrispondenti dell'Afp, poco dopo che le Guardie rivoluzionarie iraniane avevano rivendicato di aver colpito "basi nemiche" nella regione. "Ripetute esplosioni sono state udite nelle aree vicino all'aeroporto internazionale del Kuwait", mentre "esplosioni e intercettazioni sono state udite" a Manama, dove sono risuonate le sirene, secondo i due corrispondenti. L'esercito di Teheran aveva rivendicato di aver colpito "basi nemiche" nel Golfo dopo gli attacchi aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran.
Le Guardie Rivoluzionarie annunciano di aver attaccato basi nemiche'
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato "basi nemiche" nella regione, in seguito ai raid aerei statunitensi contro installazioni radar in Iran. In una dichiarazione trasmessa dalla televisione di stato IRIB, come riportato dall'Afp, l'esercito iraniano ha affermato che "basi nemiche nella regione sono state colpite da missili aerei". Il Kuwait e il Bahrein, due Paesi che ospitano importanti basi militari statunitensi nel Golfo, avevano precedentemente emesso allarmi per possibili attacchi aerei.
Kuwait: Usa autorizzano vendita sistemi anti-drone per 2 mld
Gli Stati Uniti hanno annunciato di avere autorizzato la vendita al Kuwait, suo alleato, di sistemi anti-drone per un valore di quasi due miliardi di dollari, mentre lo Stato del Golfo subisce attacchi aerei nel contesto del conflitto in corso con l'Iran. Il contratto prevede la fornitura di vari modelli di droni anti-drone, nonché di apparecchiature di sorveglianza e rilevamento, secondo una dichiarazione del Dipartimento di Stato. La società di difesa americana Anduril, fondata da un sostenitore di Donald Trump, sarà la principale beneficiaria del contratto da 1,98 miliardi di dollari. Il Kuwait è stato oggetto di numerosi attacchi con droni e missili per diversi giorni, molti dei quali attribuiti all'Iran.
Trump posta un video Ia della flotta dell'Iran affondata
Donald Trump ha postato su Truth un video realizzato con l'intelligenza artificiale che mostra navi della marina iraniana affondate e sommersa dall'acqua. Poco prima, in un'intervista a Nbc news, il presidente americano ha ribadito che gli Stati Uniti hanno "distrutto completamente l'esercito" di Teheran. "La maggior parte delle fabbriche di droni è stata neutralizzata, la maggior parte delle rampe di lancio è stata neutralizzata e la maggior parte delle aree di produzione di missili è stata neutralizzata", ha detto il tycoon
Iran: Usa abbattono 4 droni e distruggono radar Stretto Hormuz
Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha riferito venerdi che le sue forze hanno abbattuto quattro droni iraniani lanciati verso lo Stretto di Hormuz, considerandoli una minaccia immediata per la navigazione commerciale nella zona. Secondo il comando militare statunitense, dopo avere intercettato i droni, le forze americane hanno attaccato le installazioni radar di sorveglianza costiera iraniane situate a Goruk e sull'isola di Qeshm per prevenire ulteriori attacchi. L'incidente si verifica in un contesto di crescente tensione tra Washington e Teheran e segue diversi scontri avvenuti nei giorni scorsi vicino a questa strategica via d'acqua, attraverso la quale transita una parte significativa del commercio mondiale di petrolio. Da parte sua, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato venerdi in un'intervista alla Nbc di stare "procedendo molto rapidamente" nella guerra contro l'Iran, quasi 100 giorni dopo l'inizio degli attacchi da parte di Stati Uniti e Israele, e nonostante la tempistica inizialmente indicata di quattro-sei settimane. "Mi sto muovendo molto velocemente. Sono tre mesi che ci lavoro, sapete? La guerra del Vietnam è durata 19 anni. Io sono al terzo mese", ha detto Trump alla Nbc News in un'intervista registrata venerdi pomeriggio. L'ultimo incidente tra le forze armate statunitensi e iraniane si aggiunge a una serie di simili scambi di fuoco nella zona di Hormuz nelle ultime tre settimane, nonostante Washington insista sul fatto che il cessate il fuoco sia in vigore da aprile.
Teheran, vogliamo lo sblocco di metà dei beni congelati alla firma del memorandum
Il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha dichiarato che Teheran desidera che almeno la metà dei suoi beni congelati venga sbloccata al momento della firma di un memorandum d'intesa con gli Stati Uniti. Lo riporta Al Jazeera, citando l'agenzia di stampa iraniana Mehr. "Come minimo, la Repubblica Islamica dell'Iran insiste affinché il 50% di questi fondi venga reso disponibile all'Iran immediatamente dopo la firma del memorandum d'intesa", ha dichiarato Gharibabadi. L'Iran ha miliardi di dollari in beni congelati in conti in tutto il mondo a causa delle sanzioni, alcuni dei quali risalgono alla crisi degli ostaggi in Iran del 1979. Gharibabadi ha aggiunto che l'Iran si aspetta che il denaro venga sbloccato "entro un periodo di tempo limitato, non superiore a uno o due mesi dalla firma dell'accordo"
Usa, distrutti almeno quattro droni lanciati dall'Iran verso Hormuz
Gli Usa hanno distrutto almeno quattro di una serie di droni lanciati dall'Iran verso lo Stretto di Hormuz. Lo ha riferito un funzionario americano alla Cnn precisando di ritenere che questi droni a sola andata avessero come obiettivo navi commerciali in transito nelle acque della regione o forze americane operative nelle vicinanze.
Iran, Trump: distrutta maggior parte fabbriche di droni
"La maggior parte delle fabbriche di droni è stata distrutta, la maggior parte delle piattaforme di lancio è stata eliminata e gran parte degli impianti di produzione missilistica è stata neutralizzata. Tuttavia conservano ancora alcune capacità. Hanno ancora missili e droni. Direi che possiedono ancora circa il 21%-22% del loro arsenale missilistico. Si tratta comunque di molti missili, ma non è più la situazione che esisteva quando abbiamo lanciato il primo attacco". Ad affermarlo è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump nel corso di un'intervista a 'Meet the Press' di Nbc News.
Nel corso dell'intervista Trump ha criticato coloro che lo esortano a raggiungere rapidamente un accordo con l'Iran, sostenendo che "queste cose richiedono anni" : "Queste persone combattono da 47 anni. Hanno ucciso americani". Trump ha poi paragonato la durata del conflitto alla guerra del Vietnam: "Mi sto muovendo molto rapidamente. Siamo al terzo mese. La guerra del Vietnam è durata 19 anni. Io sono al terzo mese e tutti continuano a chiedere: 'Quando vincerai?'. Se fossi un democratico, nessuno parlerebbe in questo modo, ma non mi importa. Ci sono abituato".
Trump, i leader iraniani non hanno ancora firmato ma non hanno altra scelta
I leader iraniani non hanno ancora raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra in corso perché sono "forti" e "orgogliosi" ma alla fine "non hanno altra scelta" se non quella di arrivare a un accordo. Ad affermarlo è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump nel corso di un'intervista a 'Meet the Press' di Nbc News. "Sono forti, sono orgogliosi. Ci sono cose che non avrebbero mai pensato di dover fare e che invece dovranno fare. Non hanno altra scelta, ma serve un po' di tempo", sottolinea Trump.
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