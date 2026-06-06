L'Iran ha lanciato sette missili balistici contro il Kuwait e il Bahrain, rende noto il CentCom in un post su X, precisando che sei di questi missili sono stati intercettati e il settimo "non ha raggiunto l'obiettivo". "Non ci sono al momento notizie di vittime fra il personale Usa, le notizie diffuse da Teheran secondo cui è stato danneggiato il quartier generale della

5 flotta in Bahrain sono false", si precisa. I Guardiani della rivoluzione avevano rivendicato di aver colpito "basi nemiche" nella regione in risposta ai bombardamenti americani contro siti radar in Iran, a Goruk e sull'isola di Qeshm. Fonti militari americane avevano denunciato che in precedenza, sempre nella notte, Teheran aveva lanciato quattro droni verso lo Stretto di Hormuz e che i droni erano stati abbattuti perché "ponevano una minaccia immediata al traffico marittimo nella regione". Esplosioni sono state comunque registrate presso l'aeroporto internazionale di Kuwait City e a Manama, in Bahrain, confermano i corrispondenti dell'Afp