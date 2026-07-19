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Ottava notte consecutiva di attacchi statunitensi contro l'Iran, mentre Teheran ha risposto lanciando una nuova ondata di missili e droni contro installazioni militari americane in Kuwait. Il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) scrive di aver colpito impianti iraniani di sorveglianza costiera e difesa aerea, capacità navali e depositi di missili e velivoli senza pilota, oltre a reparti dei Guardiani della rivoluzione. La nuova offensiva è stata ordinata dopo l'uccisione di due militari Usa in Giordania.

Le incursioni si sono concentrate soprattutto nel sud dell'Iran, lungo il Golfo e lungo lo Stretto di Hormuz. Le agenzie iraniane hanno segnalato esplosioni sull'isola di Qeshm e in diverse province dell’Iran. Le forze iraniane hanno annunciato la diciassettesima fase dell'operazione "Saeqa", rivendicando attacchi con droni contro un deposito di munizioni statunitense a Camp Udairi e contro la base aerea Ali al Salem, in Kuwait. Le forze armate kuwaitiane hanno intercettato missili e droni, mentre le sirene d'allarme e diverse esplosioni sono state segnalate nella capitale.

La tensione si è estesa anche al Kurdistan iracheno, dove un drone carico di esplosivo è stato abbattuto vicino al consolato statunitense di Erbil e otto membri del Partito per la libertà del Kurdistan, formazione iraniana d'opposizione, sono rimasti feriti in un altro attacco contro un loro campo.

Il presidente Usa Donald Trump ha definito "dolorosa" la morte dei due militari, ma ha sostenuto che la campagna resta necessaria per impedire all'Iran di dotarsi dell'arma nucleare e ha avvertito che, senza fermare Teheran, il conflitto potrebbe allargarsi. La Guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei, ha replicato che la firma di Trump sul memorandum d'intesa con Teheran si è dimostrata «priva di valore».

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