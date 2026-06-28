L’Unicef stima 1,8 milioni di persone bisognose di aiuti, tra cui 680mila bambini. Ospedali e scuole sono danneggiati, mentre Italia, Usa e altri paesi rafforzano i soccorsi a La Guaira e Caracas

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Continua ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ha colpito il Venezuela. Le autorità hanno aggiornato a 1.430 il numero dei morti e a 3.238 quello dei feriti dopo le due scosse di magnitudo 7,2 e 7,5 che il 24 giugno hanno devastato soprattutto lo stato costiero di La Guaira e alcune aree della capitale Caracas.

Secondo il presidente dell’Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez, oltre tremila famiglie sono state colpite direttamente dal sisma, mentre decine di migliaia di nuclei familiari hanno già ricevuto una prima forma di assistenza. Dichiarazioni che provano a fermare le critiche sulla poca efficienza dei soccorsi nelle province delle grandi città.

Unicef

A preoccupare ora è soprattutto la dimensione umanitaria della crisi. L’Unicef stima che 1,8 milioni di persone abbiano bisogno di aiuti urgenti, tra cui 680mila bambini. Gli ospedali di La Guaira, Caracas, Carabobo, Aragua e Falcón hanno riportato danni gravi e alcune strutture stanno lavorando oltre la propria capacità, con conseguenze pesanti sull’assistenza ai feriti, ai bambini e alle donne incinte.

Migliaia di minori, avverte l’agenzia delle Nazioni Unite, non hanno un accesso sicuro all’acqua potabile. Nel solo distretto della Capitale risultano danneggiate 432 scuole, più di un terzo del totale, mentre gli edifici rimasti agibili vengono trasformati in rifugi temporanei per le famiglie sfollate rimaste senza casa.

L’aiuto internazionale

La macchina dei soccorsi internazionali si sta intanto allargando. Ventiquattro paesi hanno inviato aiuti e squadre specializzate. Dall’Italia è arrivato nelle ultime ore un secondo aereo dell’Aeronautica militare con vigili del fuoco, tende e materiali di emergenza. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ringraziato i soccorritori impegnati tra le macerie, citando anche il salvataggio di un neonato di appena 18 giorni.

Sono arrivati anche mezzi statunitensi: il Comando Sud ha inviato elicotteri dei Marines, tra cui Osprey e mezzi per il trasporto di squadre e materiali, oltre a immagini satellitari per coordinare gli interventi nelle zone più difficili da raggiungere. Secondo l’agenzia Reuters a La Guaira l’accesso ad alcune aree resta limitato per non ostacolare i veicoli di emergenza, mentre molti residenti continuano a dormire in strada per paura delle scosse di assestamento.

Al termine dell’Angelus papa Leone XIV ha espresso vicinanza al popolo venezuelano e gratitudine verso chi sta lavorando nelle operazioni di ricerca e soccorso.

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