Il presidente ucraino è stato accolto all’aeroporto di Ciampino a Roma dal ministro Tajani. Per Zelensky si tratta di «una visita importante per avvicinarsi alla vittoria dell’Ucraina»

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato a Roma all’aeroporto di Ciampino. Ad accoglierlo c’era il ministro degli Esteri Antonio Tajani che su Twitter ha scritto: «L’Italia dà il benvenuto al presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Rinnoviamo il nostro impegno al fianco del popolo ucraino, a difesa della libertà e della democrazia».

La sua agenda è ricca di incontri, in Italia incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e papa Francesco. Mentre era in viaggio verso Roma, il presidente ucraino ha scritto che si tratta di «una visita importante per avvicinarsi alla vittoria dell’Ucraina».

Nessun incontro con l’altro vicepremier del governo, Matteo Salvini. «Non era previsto», ha detto il ministro delle Infrastrutture. Dopo la visita in Italia, Zelensky si recherà in Germania.

L’agenda di Zelensky

La prima visita del presidente ucraino è in Quirinale dove è arrivato intorno alle 12 per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo un’ora di colloquio privato, Zelensky incontrerà la premier Meloni a Palazzo Chigi dove ci sarà un breve pranzo prima di andare in Vaticano. Qui, ad attenderlo, ci sarà papa Francesco.

L’incontro con Mattarella

Dopo essere stato accolto nel cortile del Quirinale, il presidente Zelensky ha avuto un incontro con Mattarella durato circa un’ora. «È un onore averla qui a Roma. Ho chiesto di incontrarla nuovamente dopo il nostro colloquio di anni addietro anche se in questa condizione diversa, noi siamo pienamente al vostro fianco. Benvenuto presidente», ha detto Mattarella. Il presidente italiano ha anche garantito il sostegno dell'Italia per la ricostruzione nel breve e nel lungo periodo.

I due hanno affrontato diversi temi tra cui il rapimento dei bambini ucraini da parte dell’esercito russo, della messa in sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia e anche dell’adesione di Kiev all’Unione europea.

«Noi siamo per la pace, la nostra vittoria è la pace – ha detto Zelensky –. Siamo aperti a tutti i contributi internazionali ma la guerra la stiamo subendo sul nostro territorio e la pace deve prevedere la giustizia su tutto il nostro territorio».

L’incontro con Meloni

La presidente del Consiglio ha ribadito il suo impegno a 360 gradi nel sostenere l’Ucraina, sia nel fornire aiuti militari a Kiev sia nel rispettare rigorosamente le sanzioni europee contro la Russia. Dopo i saluti iniziali i due leader hanno tenuto un incontro privato faccia a faccia in lingua inglese, senza interpreti. L’incontro si è concluso con un pranzo allargato alla quale ha partecipato la delegazione italiana composta dal vicepremier Tajani, dal ministro della Difesa Guido Crosetto, dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giovanbattista Fazzolari, e dall’ambasciatore italiano a Kiev, Francesco Zazo.

(in aggiornamento)

© Riproduzione riservata