Quando la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il presidente Consiglio europeo, António Costa, hanno programmato la loro visita a Damasco non si aspettavano di trovare un paese sull’orlo dello scontro civile, come dimostrano i fatti di Aleppo.

Forse anche per questo motivo il partenariato annunciato con la Siria per il 2026 e il 2027 prevede un pacchetto finanziario magro e prudente di soli 620 milioni di euro. Misure economiche che assomigliano più a delle briciole, rispetto alle reali necessità del governo di Ahmed al Sharaa e servono per «aiuti umanitari, sostegno alla ripresa precoce e supporto bilaterale».

Classico lessico europeo che vuol dire tutto e niente. Ma due dati sono certi. Il primo è che solo per la ricostruzione serviranno oltre 216 miliardi di dollari. Altri miliardi serviranno per rimettere in piedi i servizi, risolvere la questione degli sfollati interni (oltre 7 milioni di civili) e creare nuovi posti di lavoro. Il secondo è che Bruxelles vuole una Siria stabile il prima possibile per poter rispedire i rifugiati giunti negli anni.

A Damasco i due leader europei hanno lodato la presidenza di al Sharaa. «Siamo qui al vostro fianco, sostenendo l’indipendenza, l’integrità territoriale e la sovranità della Siria. Avete compiuto passi importanti per ricostruire il paese e vi lodiamo per quanto avete fatto», ha detto Costa.

Il presidente ha poi accennato alle violenze settarie e religiose: «Siamo consapevoli delle sfide difficili che dovete affrontare verso l’inclusività, l’attuazione dell’accordo del 10 marzo e della tabella di marcia per Suwayda. Ma siamo qui con fiducia».

Mondo

Siria, la paura di una nuova guerra civile. Combattimenti ad Aleppo tra le forze di al Sharaa e i curdi

Youssef Hassan Holgado

Gli scontri ad Aleppo

Nel giorno della visita dei leader europei era stato annunciato, in mattinata, un cessate il fuoco tra le milizie governative e le Forze democratiche siriane (Sdf) che dal 6 gennaio combattono ad Aleppo. Ma nel pomeriggio sono stati diramati nuovi ordini di evacuazione per i civili (al momento sono 140mila gli sfollati) a causa di un’operazione militare delle forze di al Sharaa.

«Accogliamo con favore questa operazione, che prende di mira tutti i gruppi terroristici», ha detto da Ankara il ministro della Difesa turco, Yasar Guler, il quale da giorni ha mobilitato l’esercito sperando in un’escalation militare.

Secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani sono state usate «armi pesanti, con attacchi diretti a zone residenziali e ospedali». In pochi giorni sono stati uccisi 25 civili, tra cui sette donne e cinque bambini, e almeno 18 combattenti. In totale, sono un centinaio le persone rimaste ferite. Ma il rischio che avvenga una carneficina è enorme.

Mondo

La Siria è in bilico tra Isis e sfollati interni. La ripartenza è difficile

Youssef Hassan Holgado

L’esercito siriano ha dichiarato area militare il quartiere a maggioranza curda di Sheikh Maqsoud e ha accerchiato le milizie rimaste nell’area. In serata la zona è stata pesantemente bombardata come mostrano i video circolati online e le Sdf hanno accusato l’esercito di voler colpire anche l’ospedale.

Gli scontri sono iniziati dopo che sono scaduti i termini per incorporare le forze curde nell’esercito nazionale ed entrambe le parti si sono accusate a vicenda di ostruzionismo nell’implementazione dell’accordo siglato il 10 marzo.

Colpisce per il momento il silenzio degli Usa, vista la solida relazione tra Washington e le Sdf. Nell’ultimo decennio Washington ha addestrato le forze curde in ottica anti Isis. E tuttora nel Nord Est del paese ci sono mille soldati americani.

Mondo

Viaggio nella roccaforte islamista di Idlib. È qui che si decide il futuro della Siria

Youssef Hassan Holgado

Lo scorso autunno il presidente al Sharaa è stato in visita alla Casa Bianca. In quello storico incontro l’ex combattente al Jolani si è guadagnato la fiducia del tycoon, al quale ha garantito di entrare nella coalizione anti stato islamico e di iniziare anche una distensione dei rapporti con Tel Aviv.

Lo scorso fine settimana è giunto già un primo risultato: Siria e Israele hanno firmato un accordo di collaborazione di intelligence, nonostante l’Idf continui le sue incursioni illegali nel territorio siriano. E forse a pagare il prezzo di questa nuova intesa tra Washington e Damasco sono proprio i curdi, un tempo gli unici alleati della Casa Bianca.

© Riproduzione riservata