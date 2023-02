Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky è arrivato oggi a Londra per una visita a sorpresa. Durante la sua permanenza, Zelensky incontrerà il primo ministro Rishi Sunak e parlerà al Parlamento. Nel corso della visita incontrerà i militari ucraini in addestramento nel paese. Per il presidente ucraino si tratta del secondo viaggio all’estero dall’inizio dell’invasione. A dicembre aveva viaggiato negli Stati Uniti, fermandosi in Polonia sulla via del ritorno.

Il contesto della visita

Fin dall’inizio del conflitto, il Regno Unito è stato uno dei paesi che hanno appoggiato più convintamente l’Ucraina. Il suo governo ha spesso svolto il ruolo di “apripista” dell’alleanza, acconsentendo a molte delle richieste di Kiev quando gli altri partner erano ancora titubanti.

Il Regno Unito, ad esempio, è stato il primo paese ad annunciare l’invio di carri armati di fabbricazione occidentale e la sua decisione a contribuito a vincere le resistenze tedesche e americane. Oggi, il governo britannico ha annunciato l’inizio di un programma di addestramento dei piloti ucraini su aerei Nato e l’invio di nuove e non meglio specificate “armi a lungo raggio”, altri due punti su cui il Regno Unito sta precedendo il resto degli alleati.

I precedenti

Zelensky si era già rivolto ai parlamentari britannici con un messaggio video lo scorso marzo, pochi giorni dopo l’inizio dell’invasione, in quello che è stato uno dei suoi primi discorsi fatti una legislatura straniera.

A dicembre ha visitato gli Stati Uniti, dopo ha incontrato il presidente Joe Biden e si è rivolto al Congresso, promettendo che l’Ucraina non si sarebbe mai arresa. Di ritorno da Washington, Zelensky si è fermato a Varsavia, dove ha incontrato il presidente Andrzej Duda.

Non è chiaro se Zelensky visiterà Bruxelles per rivolgersi alla sessione straordinaria del Parlamento europeo. Un invito formale gli era arrivato dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che questa settimana ha visitato Kiev, e diversi funzionari europei hanno descritto una visita di Zelensky questo giovedì come «probabile».

Ma ora, dopo l’arrivo di Zelensky nel Regno Unito, l’incontro a Bruxelles potrebbe essere annullato per ragioni di sicurezza. Per la diplomazia europea sarebbe uno smacco e un chiaro segnale che il governo ucraino non è soddisfatto della solidarietà fornita dall’Unione europea, se paragonato al sostegno britannico.

© Riproduzione riservata