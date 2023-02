Non si possono mettere insieme detenuti della stessa tipologia criminale, così hanno dovuto rifare i gruppi ha detto al Senato. La comunicazione alla direzione nazionale antimafia, ha aggiunto, è stata fatta dopo. Prima della “massima fermezza” propagandata dal governo, per De Cristofaro «quanto avvenuto è quantomeno una grave sottovalutazione dell’intera questione, se non un vero e proprio errore».

Il ministro della «massima fermezza» Carlo Nordio, fino a dicembre non si era preoccupato del fatto che l’anarchico in sciopero della fame contro il 41-bis Alfredo Cospito, passasse i suoi momenti di socialità con tre boss mafiosi. Adesso spiega che è accaduto perché lo ha deciso la polizia penitenziaria e lui lo ha saputo solo dopo. Questa la risposta al Senato del titolare della Giustizia a una interrogazione di Peppe De Cristofaro, parlamentare di alleanza Verdi e Sinistra allertato da un articolo uscito su queste pagine.

Manconi

Come raccontato da Luigi Manconi a Domani, fino al 23 dicembre 2022 i detenuti sottoposti al regime del 41-bis che avevano possibilità di comunicare con il detenuto Cospito, sottoposto al medesimo regime, erano considerati di scarso spessore criminale o, comunque, non costituenti più un pericolo attuale.

Poi invece l’anarchico ha cominciato a interloquire con un casalese, uno ‘ndranghetista e un mafioso. Tra loro hanno parlato della battaglia di Cospito contro il carcere duro, prontamente sostenuta dalla criminalità organizzata. Discussioni intercettate e citate con indignazione dall’onorevole di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, alla Camera lo scorso gennaio, e usate arbitrariamente contro il Pd.

Gli spostamenti

La procura di Roma ha indagato il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove per rivelazione di atti d’ufficio, visto che è stato lui a passare gli stralci al collega di partito. L’attenzione della politica adesso è alta anche per capire come si siano svolti i contatti al centro della rivelazione.

Il ministro Nordio ha tenuto a specificare che la formazione dei gruppi è «a cura del direttore dell’istituto penitenziario». Secondo una normativa specifica, il gruppo di socialità non può riunire carcerati al 41-bis parte della stessa consorteria criminale. Così gli stragisti possono parlare con i mafiosi, ma due mafiosi o due camorristi non possono circolare insieme.

Il 25 giugno, per ragioni inerenti la necessità di riorganizzare le turnazioni delle ore all'aria aperta per i detenuti, ha spiegato il ministro, è stato rimodulato per la prima volta il gruppo sostituendo due dei precedenti componenti con altri due, tra cui il famoso Francesco Presta - ha proseguito, un killer della ‘ndrangheta.

La vigilia di Natale ancora un altro gruppo. «Cospito è stato inserito, su proposta del responsabile G.O.M e conseguente disposizione del direttore del carcere di Sassari, in un ulteriore e diverso gruppo di socialità a causa dell'ingresso in carcere di un detenuto che non poteva essere unito a detenuti secondo il 41 bis della medesima area criminale». Il Gruppo Operativo Mobile (G.O.M.) è il reparto specializzato della Polizia penitenziaria cui la legge demanda la custodia dei detenuti. «Importante sapere però che questa variazione è stata comunicata alla Dda di Torino e alla Dna con nota del 30 dicembre 2022».

Il motivo dell’ultima rimodulazione del gruppo sarebbe stato insomma l’ingresso in carcere di un detenuto che non poteva essere unito ad altri della stessa tipologia criminale.

La replica

De Cristofaro non ha apprezzato la risposta, troppo burocratica per un caso che sta agitando il paese: «È poi quantomeno singolare il fatto che Cospito, già in sciopero della fame da due mesi per contestare il regime del 41 bis a cui è sottoposto, sia stato messo in un gruppo con tre boss della criminalità organizzata considerati attivi e attualmente pericolosi». A cui si aggiunge la mossa di Donzelli: «Considero poi sospetta la coincidenza, vista anche l’assenza di comunicazioni nei mesi precedenti, tra il cambio del gruppo di socialità, l’inizio degli ascolti e delle trascrizioni delle conversazioni. Conversazioni poi usate dall’onorevole Donzelli per attaccare le opposizioni nell’Aula di Montecitorio».

Prima della “massima fermezza” propagandata dal governo, «quanto avvenuto è quantomeno una grave sottovalutazione dell’intera questione, se non un vero e proprio errore».

