Le persone che hanno utilizzato l’anticipo pensionistico offerto da Quota 100 sono state la metà di quanto stimava la relazione prodotta all’epoca dell’approvazione di questa misura, durante il governo di Lega e Movimento 5 stelle. Anche la spesa è stata inferiore alle aspettative: circa 11 miliardi di euro al 31 dicembre 2021, contro i 18 stimati tre anni fa.

Sono alcuni dei principali risultati che emergono dal monitoraggio di Quota 100 realizzato da Inps e Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), pubblicato oggi. Un studio che aveva lo scopo, è scritto nel documento di «offrire evidenze utili alla valutazione dell’impatto finanziario delle eventuali future proposte di modifica delle regole di pensionamento in chiave di maggiore flessibilità».

I dati più importanti

L’evidenza principale emersa dallo studio è il minore ricorso a Quota 100 rispetto alle aspettative. Secondo le stime del 2019, tra l’80 e il 90 per cento degli aventi diritto avrebbero fatto richiesta di Quota 100, ma al momento questa percentuale (chiamata in gergo “take-up”) è sotto al 50 per cento.

La percentuale potrebbe crescere nel 2025, quando di esaurirà definitivamente la possibilità di utilizzare la misura, avvertono Inps e Upb. Ma anche la stima più ampia, 450mila utilizzatori, rimane sotto le aspettative del 2019. Situazione simile per la spesa. Quella al 2025 è stimata in 23,2 miliardi, cioè 10,3 miliardi meno dei 33,5 stimati inizialmente.

La conclusione dello studio è che questi numeri possono rappresentare un’utile guida per lo studio di future misure per rendere più flessibile l’accesso alla pensione. Possono infatti essere considerati un «upper bound», cioè un limite massimo, anche se indicativo, di quante persone potrebbero ricorrere in futuro a strumenti simili che dovessero essere introdotti.

