Con il doppio dei voti, il Pd avrà praticamente lo stesso numero di deputati della Lega.

Infatti i voti raccolti nelle elezioni del 2022 non corrispondono ai seggi parlamentari che verranno occupati dai vari partiti. La distribuzione dei seggi all’interno delle due coalizioni decisa prima di misurarsi alle urne fa sì che i vincitori e i vinti in parlamento sono almeno in parte diversi da quelli usciti dal voto.

Oggi durante la sua conferenza stampa per commentare i risultati un evidentemente sconfitto nelle urne Matteo Salvini ha dichiarato: «Lo dico a Enrico Letta è meglio avere il 9 per cento e 100 parlamentari al governo, che il 18 per cento e 100 parlamentari all’opposizione».

Il leader della Lega si rivolge al segretario del Partito democratico, in sostanza da perdente a perdente, ma i suoi voti peseranno di più per via degli accordi presi precedentemente nel centrodestra. Lo stesso si può dire del partito di Silvio Berlusconi. Anche se i deputati di Fratelli d’Italia superano la somma degli alleati messi insieme, gli altri due partiti hanno guadagnato dall’accordo.

Pd e Lega, secondo le stime di YouTrend dovrebbero ottenere lo stesso numero di seggi alla Camera, mentre i dem, con più del doppio dei consensi tra i votanti, avrà otto senatori in più al Senato.

La Lega è il terzo gruppo parlamentare, nonostante sia il quarto partito nel paese

Il M5s è il quarto gruppo parlamentare, nonostante sia il terzo partito nel paese

Forza Italia ottiene il doppio dei seggi di Iv-Azione, nonostante il numero dei voti sia molto più simile

Tutti i risultati delle elezioni in diretta

© Riproduzione riservata