Oggi è l''86esimo giorno dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina

Cosa c’è da sapere

Nel suo consueto discorso televisivo notturno, il presidente ucraino Zelensky a parlato della difficile situazione militare nell’est del paese, trasformato in un «inferno» dall’offensiva russa.

Nel frattempo il Senato degli Stati Uniti ha approvato un gigantesco pacchetto di aiuti militari ed economico del valore di 40 miliardi di dollari.

Il New York Times ha pubblicato nuovi video e testimonianze che mostrano probabili crimini di guerra commessi dai russi nella regione di Kiev.

Il presidente Joe Biden ha ricevuto a Washington i capi di governo di Svezia e Finlandia, assicurando che i due paesi hanno il completo supporto americano per entrare nella Nato.

10.10 – Sempre a proposito di artiglieria, Germania e Paesi Bassi avvertono che dopo le attuali consegne di 12 cannoni semoventi, non potranno fornire altre armi di questo tipo all’Ucraina.

9.50 – Nuovi cannoni in arrivo

Nuovi aiuti americani sono già in arrivo in Ucraina, mentre il Senato ha appena approvato un nuovo piano di aiuti da 40 miliardi di dollari. In particolare, il Pentagono ha mostrato foto e video dei nuovi obici che vengono preparati per essere spediti in Ucraina. L’offensiva in Donbass sta vedendo un largo impiego di artiglieria, un’arma in cui i russi hanno una significativa superiorità sui loro avversari. Cannoni americani con munizioni Nato sono uno strumento importante per gli Ucraini, ma le consegne avvenute fino ad ora non hanno cambiato nettamente i rapporti di forze.

9.20 – Crimini a Bucha

Il New York Times ha pubblicato nuovi video e raccolto nuove testimonianze che mostrano quello appare come un chiaro crimine di guerra commesso da alcuni soldati russi a Bucha, la città a nord di Kiev dove a marzo sono state compiute numerose esecuzioni di civili. Nei video si possono vedere alcuni parà russi portare via otto persone i cui corpi saranno poi ritrovati senza vita sul retro di un edificio occupato dai soldati.

