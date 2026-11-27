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Tutti arrivano ad un certo momento della vita in cui ciò che seduce è l’entusiasmo. La vittoria dell’Italia nella semifinale di Coppa Davis contro la Repubblica Ceca è coincisa con uno di quei momenti in cui l’entusiasmo seduce e, in fondo, fa tornare bambini. La squadra azzurra giocherà domenica la quarta finale consecutiva dopo aver vinto le prime tre. Il doppio Musetti/Vavassori, schierato più o meno a sorpresa da Volandri ha giocato con Machac/Lehecka una di quelle partite che, per una volta, non è esagerato definire indimenticabili. Di quelle che conservano lo spirito della vecchia Davis, quella che attraversava tutto l’anno e non si risolveva in una settimana di fine novembre.

L’Italia dovrà affrontare presumibilmente la Spagna, domenica pomeriggio: ma ciò che il match contro la Cechia consegna a tutti gli appassionati e non solo è che c’è un elemento per certi versi inspiegabile che porta certi match a essere qualcosa di così poco modaiolo e così tanto di sostanza capaci di rimandare davvero a quella tensione totale e infantile di quando si gioca(va) a pallone in un campetto, in cortile o in chissà qualche altro luogo. Tutto ha concorso a questo risultato: sia la vittoria di Musetti contro Mensik sia la sconfitta di Cobolli contro Lehecka.

Rivedere Musetti

E a ben vedere dal venerdì di Davis esce soprattutto un messaggio rivolto al futuro e che riguarda proprio Lorenzo Musetti, il più talentuoso dei giocatori italiani e fors’anche il più talentuoso in assoluto, fatti salvi alcuni aspetti del gioco di Carlos Alcaraz. Dato che ci dobbiamo rassegnare a restare senza “iddu” almeno fino ad aprile almeno possiamo accarezzare una speranza: quella di poter rivedere (da qui a Montecarlo) il Musetti ammirato a Bologna.

Questo sì sarebbe un modo di centrare due obiettivi: in primis permettere a iddu (il rosso della Val Pusteria) di ritrovare sé stesso in santa pace senza dover essere ogni giorno oggetto di una diagnosi a distanza; in secondo luogo di riprendere a credere che la bellezza possa, se non salvare il mondo che appare francamente dura, almeno il tennis.

Il tappeto di Bologna non è nemmeno lontano parente di quello di Torino almeno sul piano della rapidità; e Jakub Mensik è sembrato invece il lontano parente di quello aspirante top ten di pochi mesi fa. Ma l’ora e mezza scarsa di tennis che Musetti ha espresso ha avuto tutti i connotati dell’antidoto alla noia che troppo spesso ha segnato i match della Finals. Una noia che come sbocco futuro non può che avere un progressivo disamore del grande pubblico nei confronti della disciplina.

È già successo quando l’esercito di terraioli ispanici invase il circus e impose un gioco fatto di scambi interminabili e monotoni il cui unico anelito era concludersi con un errore dell’avversario. Tante volte si è detto che Musetti è l’erede del tennis più antico e giocoso, l’unico che in qualche modo abbia impedito ai Federasti (gli appartenenti alla Federer’s Church) di sprofondare in una depressione devastante causata dalla scomparsa tennistica del loro idolo. E tante volte ci si è dovuti arrendere davanti alla fragilità di quell’erede.

Il 2026 è stato per lui un annus horribilis che solo nel finale con il successo a Lione ha concesso a lui e a tutti coloro che lo seguono, qualche sorriso. Da questi giorni autunnali la speranza che Musetti arrivi a sedere sul trono che gli compete può riprendere vigore. Una speranza che tutto sommato vale molto di più di una Coppa Davis vinta o persa.

Ricaricare le pile

Chi invece avrà bisogno non solo di un periodo di distacco totale da ogni aspetto che anche solo odori di tennis ma pure di un adeguato supporto psicologico è Flavio Cobolli che Volandri ha schierato come secondo singolarista contro Jiri Lehecka. Perdendo in tre set Flavio è arrivato a quota cinque sconfitte consecutive nel giro di due settimane: dopo le tre alle Finals sono arrivare le due in Davis. Non partite come le altre ma tutte decisive, pesanti e cariche di peso emotivo.

È come se Cobolli, che l’anno scorso si rivelò un vero e proprio Davisman, fosse sì arrivato al punto più alto della sua carriera ma poi sia stato colto da una violenza crisi di vertigine che in qualche modo lo ha inchiodato al suolo. Nel secondo set contro il ceco Flavio è improvvisamente salito di livello e pure parecchio: ma il suo resistere e dismisura risolvendo gli scambi con randellate sulle righe è parso agli osservatori più acuti come il disperato cercare un appiglio da parte del climber che sente di essere su una via senza sbocco.

Dei segnali si erano avuti a Vienna con il citatissimo pianto durante il match con Berrettini; la stanchezza c’entra ma non è stato il fattore determinante. Il lavoro cui il nostro attuale numero uno in attività dovrà sottoporsi dopo il meritato riposo sarà soprattutto quello di vincere la vertigine. Ma questi sono discorsi del domani. Ora c’è solo da gustare anche a occhi chiusi quel tie break che ha chiuso il doppio con la Cechia: uno di quelli in cui tutto va di qui e poi di là e può succedere di tutto, puoi vincerlo o perderlo. E che ogni tanto vinci.

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