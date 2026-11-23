Dopo sei mesi di terapie conservative inefficaci, l’altoatesino sceglie la Finlandia e il chirurgo Lampainen. Potrebbe tornare in primavera, per trovare la forma in vista di Wimbledon. La vera domanda non è se e quando recupererà i punti che ha perso nel ranking, ma se riuscirà a essere ancora il campione di prima

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Il primo malizioso pensiero è che abbia scelto Turku perché è un luogo ameno dove a nessun media italiano (forse) verrebbe in mente di spedire un inviato che si piazzi davanti alla clinica ad aspettare un bollettino medico o qualcosa del genere. L’importante è essere lontano dai riflettori, sai mai che alla fine si apprenda qualcosa di sicuro.

Jannik Sinner si sottoporrà martedì 24 novembre a un intervento chirurgico al ginocchio destro dopo sei mesi di inattività e di continue incertezze sul da farsi. Turku è la località finlandese dove il chirurgo Lasse Lampainen è nato e dove pone in essere i suoi interventi nell’ospedale Pihlajalinna. La scelta non è stata oggettivamente facile.

Da quando la “sindrome della bandelletta”, una tendinopatia, si è manifestata (non è follia pensare che il fattore scatenante sia stata quella scivolata di Wimbledon con posizione innaturale della gamba mostrata più e più volte) Sinner e i sanitari via via consultati (dal JMedical in poi) avevano optato per una terapia conservativa. Il che, in volgare, si traduce con: vediamo se passa. Ma nulla è passato e Sinner ha dovuto affrontare la dura realtà.

Nuove incognite

Operarsi a un ginocchio non è una sciocchezza anche se non si tratta di rattoppare dei tendini rotti: l’articolazione è delicata e per uno sportivo ancora di più. Tanto per essere chiari: la data del rientro di Jannik è oggi un’incognita anche più di prima. Di andare in Australia manco a parlarne, quasi assurdo pensare che si ripresenti sul cemento americano di marzo.

Un’ipotesi accettabile è che lo si riveda a Montecarlo o giù di lì, giusto per ripresentarsi in una condizione decente al Roland Garros, secondo Slam dell’anno. Dove potrebbe accedere al tabellone principale grazie al ranking protetto qualora lo richieda a gennaio: tale soluzione gli consentirebbe di disputare nove tornei senza dover ripartire dalle qualificazioni, ma l’emorragia di punti non è e non può essere arrestabile.

E proprio di emorragia si tratterà visto che nella prima parte della stagione, nel 2026, ha vinto praticamente tutto tranne Parigi. Ma a oggi questo è un problema laterale: la vera domanda che oggi è lecito porsi è se Sinner tornerà quello di prima, cioè in grado di sottoporre le sue articolazioni a uno sforzo continuo e per certi versi contronatura (pensiamo alle sue capacità “sciistiche” di scivolamento in campo, anche su superfici dove scivolare è pericoloso) per un periodo prolungato.

Diciamo che c’è un precedente che fa ben sperare e riguarda uno con suo stesso approccio “totale” all’attività sportiva e con la stessa sua lingua madre: Thomas Muster. L’austriaco nel 1989 fu investito da un’auto a Miami e si sfasciò un ginocchio. Tornò in campo dopo sei mesi e l’anno dopo conquistò la prima posizione mondiale. È pur vero che Muster era un gladiatore da terra dove, soprattutto allora, le articolazioni subivano sollecitazioni meno devastanti: oggi invece il circus si gioca al 70 per cento abbondante su tappeti duri. È un’altra storia.

Comunicare meglio

Tanto per la cronaca il professor Lampainen è l’erede di un altro monstre della medicina, Sakari Orawa, che, riporta Sportmediaset.com, era soprannominato “Il Dottor House dello sport”: si spera per la sua capacità di indentificare anche le più nascoste origini di una patologia e non per lo smodato uso di Vicodin.

Orawa curò un esercito di sportivi da Marco Van Basten a David Beckham, da Merlene Ottey a Jury Chechi. Il suo allievo ha rimesso in sesto tra gli altri Ousmane Dembelè, Leonardo Spinazzola e Lorenzo Pellegrini. Si tratta dunque del meglio su piazza e viene spontaneo domandarsi come sia stato possibile che mesi fa il team Sinner non lo abbia celermente contattato per un consulto.

Forse, vista l’assenza di comunicazioni in merito, lo ha fatto e il chirurgo finlandese (perché di chirurgo si tratta) si è detto d’accordo con la terapia conservativa che però non ha dato l’effetto sperato. Tutte le ipotesi sono bene accette.

L’auspicio è che Jannik abbia ragione quando sostiene di voler giocare a tennis ad alti livelli per molti anni ancora e che il suo motore abbia bisogno ora di una ripulita proprio per consentirgli una seconda parte di carriera in linea con la prima. Certo la prossima stagione prenderà il via con un convitato di pietra che, bene o male, segnerà le imprese degli altri.

Con un interrogativo imperante, chiunque sarà a vincere: il risultato sarebbe stato lo stesso se il succitato convitato fosse stato presente in carne e ossa? Toccherà a Carlos Alcaraz reggere la responsabilità della diarchia di cui i due sono stati protagonisti, in attesa che la stessa riprenda vita.

Nel frattempo, signori del Sinner team, siate cortesi: dopo l’intervento dateci notizie. La parola stessa, si sa, vi provoca l’orticaria ma stavolta fate uno sforzo. Siate buoni, su.

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