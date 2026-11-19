Anche chi arriva sul palcoscenico più ambito può scoprirsi fragile. Nel tennis dominato dalla comunicazione e dalla costruzione di personaggi, le lacrime dell'azzurro dopo l’eliminazione dal torneo raccontano che tutti abbiamo un confine e che, contrariamente alla sciagurata teoria del Just do it, può succedere che non puoi doittare un bel nulla

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Torino – Elogio della lacrima. O meglio: elogio del tennista che emette la lacrima. E con lui di tutti gli sportivi che hanno il coraggio di piangere. Il “la” a questa riflessione l’ha fornito Flavio Cobolli in due momenti distinti: dopo il ritiro contro Matteo Berrettini a Vienna, quando temeva di dover rinunciare a Finals e Coppa Davis a causa di un infortunio. Poi dopo il bagel (un set perso a zero) rimediato contro Tiafoe nel match che ha sancito la sua eliminazione dalle Finals.

Due sessioni di pianto indotte da motivazioni differenti: la prima dal sacrosanto terrore di essere sì arrivato metaforicamente a Roma, ma di non poter vedere il papa: dopo una stagione in cui ha disputato (al Roland Garros) una finale Slam e si è conquistato il diritto di entrare nel gotha, doverci rinunciare a causa di un malanno muscolare avrebbe assunto l’aspetto di una beffa atroce.

Il pianto seguente alla sconfitta con Tiafoe è stato cosa diversa: il riconoscimento di un limite, il doversi arrendere di fronte a un avversario più forte e l’ammissione di non aver sopportato la pressione. Un pianto esistenziale, nel senso che ha riguardato l’essenza del vivere. La quale, come ben sappiamo, ha molti punti in comune col fatto di azzeccare una volèe o passare un avversario che è sceso a rete.

Essere umani

Evviva lo sportivo che piange per questi motivi. Che si offre al crudele occhio altrui per quello che è in quel momento, senza erigere muri. Dobbiamo essere grati a Flavio Cobolli perché nel tempio della competizione ha distrutto, con la sua contingente fragilità manifesta, il mito dello sportivo-eroe almeno come siamo abituati, con una certa faciloneria, a definirlo da tanto tempo a questa parte.

Subire un set a zero alle Finals è doloroso. Sei sotto gli occhi del mondo, tutti ti guardano sperando che tu sia colui che ha preso il posto di Jannik Sinner, almeno come innescatore del pubblico entusiasmo. E ci sei pure andato vicino perché due palle set contro Tiafoe le hai avute pur senza sfruttarle.

Ma poi, quando la perfida vocina interiore ha preso a ricordarti che hai perso un altro tiebreak dopo quello contro Medvedev, la voglia, l’innocenza e l’allegria ti hanno abbandonato. E hai capito che il massimo che potrai innescare sarà un applauso di circostanza, di com-partecipazione.

Dobbiamo essere grati a Flavio Cobolli perché si è affermato (suo malgrado) come antitesi dello sportivo cyborg. Magari non gli farà piacere, invece è importante. Il suo è stato un rarissimo episodio di sincerità in un ambiente dove la comunicazione è imperante: e la comunicazione è nella stragrande maggioranza dei casi incompatibile con la sincerità. Come in tutto il pianeta, si cela la verità per proporre tante storie che servano agli obiettivi imprenditoriali dell’atleta.

Pochi precedenti

Tali episodi si contano sulle dita di una mano. Si può ricordare Naomi Osaka che a Parigi scoppia in lacrime perché non ce la fa a stare lì, perché subisce le domande di chi le sta di fronte come San Sebastiano subiva le frecce sul colle Palatino: un dolore lancinante, continuo. Oppure Roger Federer che, dopo aver perso la finale di Melbourne, riferendosi al fatto che Rafa Nadal lo batte ovunque dice: questa cosa mi sta uccidendo.

Oppure ancora quei due, Roger e Rafa, che si tengono per mano alla Laver Cup nel giorno dell’addio dello svizzero. Espressioni di pura natura umana che non c’entrano nulla con le lacrime di gioia o con quelle scatenate da un infortunio come quelle di Alexander Zverev sullo Chatrier, quando si frantumò la caviglia, o quella di Lindsey Vonn a Cortina pochi mesi fa.

Il pianto pubblico che deriva dal dover prendere atto che tutti abbiamo un confine e che, contrariamente alla sciagurata teoria del Just do it, alle volte può pure succedere che non puoi doittare un bel nulla. Flavio avrà pensato: ma quando mi ricapita di giocare qui, c’ero arrivato e ho rimediato una brutta figura. Dite voi se esiste una sintesi più azzeccata di quella che è una delle esperienze umane più diffuse: proprio quando arrivi al culmine del sogno ti svegli.

Vincitore morale

Si consegni dunque a Cobolli il trofeo di vincitore morale delle Finals. Se lo show business promuove l’evento, lui ha promosso la semplicità umana. Gli si potrebbe consegnare il trofeo prima del terzo e ultimo e inutile match che disputerà alle Finals forse contro Alcaraz se no contro De Minaur.

Lo spagnolo non sta bene: si è sottoposto a risonanza magnetica alla coscia sinistra, non si è allenato e anche a lui che sorride sempre (altro atteggiamento umano apprezzabile anche se meno intriso di sincerità) è un po’ scivolata via la voglia di ridere. Già l’anno scorso si era infortunato a Torino e poi aveva saltato la Davis. Ora la storia rischia di ripetersi.

Sinner fuori da un’èra geologica, Alcaraz che è rimasto fermo per tre mesi a inizio anno ora di nuovo mezzo rotto, Jodar e Shelton che se sono usciti più o meno indenni nonostante i capitomboli dal loro incontro è un miracolo. Non si uccidono così anche i tennisti, si potrebbe dire.

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