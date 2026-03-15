false false

Un italiano torna a vincere, dopo 20 anni, un Gran premio di Formula 1. Il 19enne Kimi Antonelli, a bordo della sua Mercedes, ha infatti conquistato il successo nel Gp di Cina, sul circuito di Shangai, seconda prova valida per il mondiale 2026.

«Volevo riportare l'Italia a trionfare e ce l'abbiamo fatta oggi. Anche se nel finale mi sono fatto venire da solo un piccolo infarto. Non ho fatto una grande partenza, con le Ferrari che ci hanno sfidato, ma siamo riusciti a portare la macchina al traguardo», ha commentato Antonelli, visibilmente emozionato. Il pilota aveva conquistato la pole position che aveva inevitabilmente aumentato la pressione per la conquista del successo.

L’ultima vittoria di un italiano in Formula 1 risaliva all’aprile del 2006, in Malesia, con Giancarlo Fisichella alla guida della Renault. Un’era fa.

Lewis Hamilton ha voluto congratularsi con il giovane collega: «Congratulazioni a Kimi, sono davvero felice per te, amico. Ha preso il mio sedile in Mercedes, in un grande team che al momento è fortissimo e dovremo impegnarci per raggiungerli, ma sono contento della gara di oggi», ha detto l’attuale driver della Ferrari, salito comunque sul podio.

L’ordine di arrivo del Gp in Cina

Antonelli ha completato una giornata trionfale per la sua Mercedes, precedendo il compagno di scuderia, il britannico George Russell. A seguire le due Ferrari di Lewis Hamilton che ha preceduto Charles Leclerc in un duello per il podio tutto firmato Maranello. A seguire dal quinto al decimo posto: Oliver Bearman (Haas), Pierre Gasly (Alpine), Liam Lawson (Racing Bulls), Isack Hadjar (Red Bull), Carlos Sainz (Williams), Franco Colpainto (Alpine).

La classifica del mondiale vede in testa Russell con 51 punti proprio davanti ad Antonelli a quota 47. Terzo il ferrarista Leclerc a 34, una sola lunghezza davanti al compagno di scuderia Hamilton. Molto distante Il detentore del titolo, Lando Norris (McLaren), fermo a 15 punti. Ma pur sempre meglio del quattro volte campione del mondo, Max Verstappen (Red Bull), che nei primi due Gran premi del 2026 ha racimolato solo 8 punti. Un mondiale in salita per i dominatori dell’ultima edizione.

© Riproduzione riservata