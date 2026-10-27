I Mondiali di sollevamento pesi a Ningbo, in Cina, aprono la rincorsa ai Giochi di Los Angeles 2028. Da oggi, martedì 27 ottobre, e per ben 13 giorni, la pedana assegnerà i primi punti utili per scalare la classifica e conquistare i pass olimpici.

Tra le atlete più attese della delegazione italiana c’è Genna Toko Kegne: 24 anni da compiere nei prossimi giorni, è nata in Camerun, cresciuta a Livorno e oggi si allena al Centro di preparazione olimpica Giulio Onesti di Roma. In carriera ha già vinto due titoli europei nella categoria -76 kg, ma è reduce da mesi di novità e di allenamenti intensi per puntare al suo primo podio iridato.

In questi Mondiali vedremo il suo esordio nella categoria -69 kg. Nuovo peso, nuove avversarie. Perché questo cambiamento proprio adesso?

Prima gareggiavo nella -76, che l’anno scorso è diventata -77, ma per rientrare in quel peso dovevo mangiare più di quanto avessi voglia e necessità. La -69, invece, mi calza a pennello e quest'anno abbiamo deciso che era arrivato il momento di cambiare. Non avendo mai fatto cali di peso, non sapevo come avrebbe reagito il mio corpo: è stato un tentativo, ma ho risposto bene. Arrivo a Ningbo con l'ambizione di migliorare il nono posto dell’anno scorso. Non guardo le avversarie, voglio sollevare più di quanto fatto prima a prescindere da chi avrò contro, perché la vera sfida è quella con me stessa.

Come si fa a evitare che questo controllo del peso così maniacale si trasformi in un rapporto tossico con il cibo?

Sono seguita da professionisti e ho semplicemente imparato a mangiare meglio, senza diete drastiche. A guidarmi c’è l’obiettivo della qualificazione olimpica: quando hai in mente un traguardo così grande, il piano alimentare non è un sacrificio o un'imposizione, ma un elemento indispensabile da curare per arrivare dove vuoi.

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In gara esegue un gesto tecnico che racchiude il lavoro di anni. Come affronta la pressione prima di salire in pedana?

Se la preparazione è stata fatta bene, io la vivo in modo molto sereno. In fondo si tratta di ripetere quello che faccio ogni giorno: cambia soltanto che, invece di stare nella mia palestra, sono davanti a tre giudici che devono valutarmi. Prima mi facevo prendere dall’ansia e non ero neanche convinta delle mie potenzialità, oggi ho più esperienza e lascio da parte la paura.

Cosa le piace di più del suo sport?

Il fatto che raggiungi il tuo limite e poi scopri che puoi spostarlo ancora più in là. È uno sport in cui ti metti alla prova e, quando riesci a sollevare quel chilo in più, il passo successivo è sempre provare a spingerti oltre.

Quanti pregiudizi ci sono ancora verso le donne che praticano sport di forza?

Ce ne sono molti e penso che sia difficile sradicarli. La gente è abituata allo stereotipo della donna con una silhouette esile e slanciata, però è solo una limitazione mentale. Per me una donna è bella anche con qualche chilo in più o con i muscoli e mi basta questo, non do peso al giudizio degli altri.

Ha mai fatto fatica ad accettare i cambiamenti del suo corpo?

Sinceramente no perché ho praticato sport fin da piccola e ho sempre avuto un fisico allenato. Con la pesistica ho notato subito che mi stavo definendo, ma il mio corpo mi piaceva di più perché era più armonioso e tonico. Ho visto il cambiamento come un miglioramento: sapevo che avere più muscoli mi avrebbe reso un’atleta più forte e prestante, quindi era funzionale al mio scopo.

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È nata a Yaoundé, in Camerun, ma a 5 anni si è trasferita a Livorno con la sua famiglia e solo a 20 ha ottenuto la cittadinanza italiana. Non averla prima le ha causato problemi per la sua attività agonistica?

Da bambina non mi sono mai soffermata sulla nazionalità: ho pochi ricordi del Camerun, la mia vita è sempre stata qui e mi sono sempre sentita italiana anche senza il pezzo di carta. Il momento in cui ne ho capito l’importanza è stato quando ho fatto il record italiano juniores e non mi è stato riconosciuto perché formalmente non ero italiana. È stata dura, ma per fortuna pochi mesi dopo ho ricevuto la cittadinanza per meriti sportivi ed è stata una gioia.

Da allora la sua carriera è cresciuta in modo esponenziale e per due anni di fila - nel 2024 e nel 2025 - ha conquistato l’oro agli Europei. Cosa è cambiato dopo questi successi?

Sono una persona coi piedi per terra, ma diventare campionessa europea mi ha fatto pensare che allora ero forte davvero e che potevo stare tra le migliori. È stata un’iniezione di fiducia fondamentale. Gran parte del merito è degli allenatori e del team che mi segue: tutti i traguardi li abbiamo raggiunti insieme.

Quello che ancora le manca sono i Giochi olimpici. A Parigi 2024 la sua categoria di peso non faceva parte del programma, ma a Los Angeles 2028 ci saranno i -69 kg femminili.

Parigi per me era troppo presto, questa è la prima volta in cui proverò la qualificazione olimpica. C’è un sistema nuovo per ottenere i pass: verrà fatta la media dei risultati ottenuti e dei chili sollevati durante le gare a partire da questi Mondiali. Quindi non basterà un exploit isolato, ma bisognerà puntare sulla costanza. Non voglio sbilanciarmi, però sono fiduciosa: il lavoro di questi mesi promette bene.

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