L’azzurro ha conquistato la vittoria nei tornei Atp 1000 della città della Florida e di Indian Wells, in California. In finale ha battuto in due set Lehecka

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Jannik Sinner trionfa a Miami e conquista l'ambito “Sunshine double”, ovvero la vittoria nei tornei Atp 1000 della città della Florida e di Indian Wells, in California. È l'ottava volta che accade (l'ultimo giocatore a riuscirci è stato Roger Federer nel 2017), ma l'azzurro è il primo a farlo senza perdere nemmeno un set.

Una sorta di rullo compressore, a dimostrazione dell'ottimo stato di forma raggiunto in questo periodo dell'anno e che lascia ben sperare per la stagione della terra rossa, che inizierà a breve.

Nella finale di Miami Jannik Sinner ha travolto il ceco Jiri Lehecka, numero 22 del ranking mondiale. Servizio implacabile (10 aces), solidità da fondo campo e la consueta freddezza nei momenti più delicati sono state le armi in più per il campione altoatesino. La partita non è mai stata in discussione.

A bordo campo i coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill hanno assistito all'ennesimo impresa del loro pupillo. Se proprio si vuole cercare un neo nella prova di Sinner, la scarsa concretezza nelle palle break: 2 su 11. Lehecka ha provato in tutti i modi a rovesciare i pronostici, forzando tutti i colpi, ma oggi le differenze tra i due giocatori sono evidenti. Per la statistica Sinner ha conquistato 72 punti, il ceco 60. I game dell'azzurro quasi sempre sono filati via lisci, mentre l'avversario ha dovuto soffrire per non perdere il servizio. Il punteggio finale è stato 6-4 6-4 in un'ora e 33 minuti di gioco.

Da segnalare che il match, giocato all'Hard Rock stadium, è stato interrotto per oltre un'ora a causa della pioggia.

«Le finali sono sempre difficili. Ho cercato di restare solido, il campo era difficile per la pioggia. È incredibile aver realizzato questo 'swing' in nord America ed è incredibile aver realizzato questo record. Sono molto contento e ora sono felice di tornare a casa», ha detto Sinner.

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