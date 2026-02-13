L’atleta era stata esclusa dopo un controllo a sorpresa prima della manifestazione a cinque cerchi. Il ricorso presentato è stato accolto e ora la classe 2001 di Anterselva può rientrare in gruppo a partire da lunedì 16 gennaio

La biatleta italiana, Rebecca Passler, è stata riammessa ai Giochi olimpici di Milano-Cortina. La Corte nazionale d'appello di Nado Italia (Nadab) ha infatti accolto il ricorso dell'altoatesina di Anterselva contro la sospensione provvisoria per positività al Letrozolo - un farmaco appartenente alla categoria degli inibitori dell'aromatasi di terza generazione - pochi giorni prima dell'inizio della manifestazione sportiva a cinque cerchi.

L’azzurra potrà così aggregarsi alle compagne di squadra a partire da lunedì 16 febbraio, ritornando a disposizione dello staff tecnico per le successive competizioni del programma. L’atleta è riuscita a dimostrare in modo credibile l’assunzione involontaria della sostanza dopante.

La difesa dell’atleta azzurra sostiene che la contaminazione con la sostanza sia avvenuta tramite un cucchiaio di Nutella della mamma.

La squalifica

Passler era trovata positiva durante un controllo antidoping eseguito a sorpresa. Tuttavia, la Nadab – secondo quanto riportato dalla federazione Sport Invernali (Fisi) – ha riconosciuto il caso di fumus boni iuris dopo il ricorso dell’atleta classe 2001. Si tratta dell'apparente fondatezza dell'assunzione involontaria o della contaminazione inconsapevole della sostanza in oggetto.

«Sono stati giorni molto difficili. Ho sempre creduto nella mia buona fede», ha detto l’atleta dopo aver appreso la notizia della riammissione in gara. «Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato - prosegue Passler -, dagli avvocati che hanno seguito la mia situazione, alla Federazione Italiana Sport Invernali, ai miei familiari e amici. Adesso posso finalmente tornare a concentrarmi al 100% sul biathlon».

Mentre il presidente della federazione Sport Invernali, Flavio Rosa, ha espresso soddisfazione per l’accettazione del ricorso: «La Federazione accoglie con piacere l'esito del ricorso che consente a Rebecca di tornare a disposizione della squadra».

Anche il Coni Alto Adige – tramite il presidente Alex Tabarelli – si è detto soddisfatto della decisione della Nado. «Siamo felicissimi, la riammissione della nostra biatleta Rebecca Passler è una delle notizie più belle di questi giochi olimpici e quelle ne abbiamo avute davvero molte in questi giorni». Per poi aggiungere: «Ora speriamo che riesca fare almeno una gara ad Anterselva - ha aggiunto Tabarelli, in riferimento al fatto che Passler gareggerebbe così nel suo luogo di nascita - anche se la decisione ovviamente spetta allo staff tecnico della nazionale».

La posizione del Cio

La presidente del Comitato olimpico internazionale, Kirsty Coventry, ha detto di «non aver ricevuto informazioni» sul caso doping che ha coinvolto Passler. Mentre il portavoce, Mark Adams, ha aggiunto che: «ci sarà un comunicato ufficiale del Cio quando avremo tutti i dettagli».

