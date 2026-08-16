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Sara Curtis si prende ancora una volta la scena agli Europei di nuoto di Parigi. La 19enne di Savigliano trascina la staffetta azzurra della 4x100 mista in finale e, nella frazione a dorso, firma il nuovo record italiano dei 100 metri con 58”75, cancellando il 58”92 stabilito da Margherita Panziera agli Assoluti di Riccione del 2019. Curtis migliora di oltre un secondo e mezzo anche il proprio precedente personale di 1’00”35.

Un altro risultato che arricchisce gli Europei della velocista piemontese, già oro con record del mondo nei 50 dorso, argento nella 4x100 stile libero e bronzo nella 4x100 stile libero mixed, nei 50 e nei 100 stile libero.

Insieme a Curtis, Lisa Angiolini, Anita Gastaldi ed Emma Virginia Menicucci portano la 4x100 mista in finale con il miglior tempo delle batterie, 3’57”11, appena un centesimo davanti alla Germania, seconda in 3’57”12.

Quadarella cerca un’altra tripletta

In finale anche Simona Quadarella nei 400 stile libero. La 27enne romana chiude le batterie con il quarto tempo, 4’08”07, e punta a completare la terza tripletta 400-800-1500 stile libero in tre diverse edizioni degli Europei, dopo quelle di Glasgow 2018 e Budapest 2021.

Davanti a lei si sono piazzate le tedesche Maya Werner, prima in 4’05”40, e Isabel Gose, seconda in 4’06”37, seguite dalla portoghese Francisca Soares Martins in 4’08”01.

In finale anche la 4x100 mista uomini

Passa il turno anche la 4x100 mista maschile composta da Michele Lamberti a dorso, Nicolò Martinenghi a rana, Michele Busa a farfalla e Carlos D’Ambrosio nello stile libero. Gli azzurri accedono alla finale con il terzo tempo.

Niente finale, invece, per Luca e Marco De Tullio, Davide Marchello e Alessandro Ragaini nei 400 stile libero. Nella serata conclusiva degli Europei saranno in vasca anche Giovanni Guatti nei 50 stile libero, Benedetta Pilato nei 50 rana, Alberto Razzetti nei 200 misti, Paola Borrelli nei 200 farfalla e Thomas Ceccon nei 100 dorso.

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