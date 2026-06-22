Dopo i campionati tedeschi di marcia su strada, durante i quali ha siglato il primato italiano sulla distanza della maratona, sono state rilevate tracce di Eritropoietina «sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue» del marciatore italiano, 41 anni. È la terza volta in carriera: alle 16 prevista una sua conferenza stampa

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Poco meno di due mesi fa, una prestazione monstre (con tanto di record italiano della maratona di marcia) che, a 41 anni suonati, aveva addirittura rilanciato le sue speranze di una convocazione azzurra per gli Europei di Birmingham di agosto, che alla fine non è arrivata. Oggi, lunedì 22 giugno, una doccia fredda, l’ennesima di una carriera dalla traiettoria molto difficile da interpretare: per la terza volta nella sua storia di atleta, Alex Schwazer è risultato positivo a un controllo antidoping.

A ufficializzarlo è stata la Nada, l’Agenzia nazionale antidoping della Germania, che ha reso noto di aver avviato un procedimento contro il marciatore bolzanino, sospeso in via cautelare, risultato positivo all’Epo nei controlli effettuati proprio dopo la gara di Francoforte dello scorso 27 aprile, valida per i campionati nazionali tedeschi open di marcia su strada e conclusa con il tempo di 3 ore, 1 minuto e 55 secondi, che ha migliorato il primato azzurro – che apperteneva ad Andrea Agrusti – di ben due minuti. Secondo quanto dichiara l’agenzia, sono state rilevate tracce di Eritropoietina (come nel 2012 prima del Giochi di Londra) «sia nei campioni di urina sia in quelli di sangue» di Schwazer.

La Nada ha anche dichiarato di aver trasmesso la documentazione alla magistratura ordinaria perché in Germania, come in Italia, il doping è reato e prevede pene pesanti.

Il marciatore italiano, campione olimpico nella 50 km a Pechino 2008, è già stato squalificato due volte per doping: nel 2012 risultò positivo all'Epo in seguito a un controllo a sorpresa effettuato pochi giorni prima dei Giochi di Londra (in quell’occasione, fu reo confesso) e nel 2016, quando venne rilevata la presenza nelle urine di metaboliti di testosterone dopo un controllo effettuato il 1° gennaio (ma la positività venne denunciata sei mesi dopo, il 21 giugno, qualche settimana prima delle Olimpiadi di Rio 2016). In quell'occasione Schwazer ha fatto ricorso al Tas di Losanna denunciando una presunta manipolazione esterna dei campioni prelevati. E ancora oggi, in relazione alla sua seconda positività, si professa innocente e vittima di un complotto.

Attesa per le parole di Schwazer

Questa mattina la storica manager di Schwazer, Giulia Mancini, aveva fatto sapere che nel pomeriggio, intorno alle 16, l’atleta avrebbe tenuto una conferenza stampa per motivi «importanti».

La notizia, però, è trapelata alcune ore prima e poi resa nota dalla dall'Agenzia nazionale antidoping tedesca. Il marciatore altoatesino non è più allenato da Sandro Donati, il suo storico coach nonché una colonna dell’antidoping italiano e mondiale, bensì dal ciclista tornato professionista Domenico Pozzovivo.

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