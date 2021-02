Ma tu ci sei su Clubhouse? È la domanda sui social dell’ultima settimana e questo è un bignami per non farsi trovare impreparati quando la domanda verrà fatta a voi. Prima lezione. La domanda ha un duplice scopo: sapere se l’interlocutore effettivamente è su Clubhouse, ma soprattutto poter dire di esserci.

Perché, almeno per ora, Clubhouse è effettivamente un club esclusivo: un social a cui si accede solo su invito, e solo se si possiede un iPhone. Molto moda molto Milano. Una massoneria, fatta di iscritti che nominano altre persone, in un valzer di chi conosce chi, chi ha nominato chi, quali referenze hai, quanti mila follower (o kappa, se vivi a Milano) hai.

Presentata così, sembra una cosa odiosa. Però io non giudico, perché sono il tipico che infila in ogni conversazione l’aver frequentato il liceo classico, anche solo con una citazione in greco, quindi so cosa vuol dire essere odiosi da manuale.

Come funziona Clubhouse?

Esistono i profili ma sono molto minimal: nome, foto e breve descrizione. Quasi tutti sono ceo e co-founder, come a Milano sono quasi tutti stylist e art director. Si possono mettere i link ai propri account Instagram e Twitter - Facebook no, ormai è stato bandito dalla lista dei social presentabili - e il sottinteso è: «Questa non è la prima casa social, è la seconda o terza, quella di villeggiatura, perché ora sì è vero qui ho 46 persone che mi seguono ma voi non sapete chi sono io».

Ci si segue, ma non ci si può scrivere. Non ci sono commenti o messaggi privati. Non ci sono proprio le tastiere. Posso dire? Rivoluzionario, in un’epoca in cui la possibilità di commentare ha dato a molti l’impressione di doverlo fare a tutti i costi. Legioni di imbecilli, li chiamava Umberto Eco. Che sicuramente per Clubhouse non hanno l’invito.

Seconda lezione: è un esperimento di metateatro, tipo le commedie di Plauto (ho fatto il classico). In questo caso è un social che nasce metasocial. Le conversazioni partono sempre con un «non ho capito bene come funziona questa cosa», poi se ne parla nei dettagli per cinque minuti, che sui social sono un tempo quasi interminabile.

Insomma ci si parla. A voce. Incredibile. Così futuristico che ha fatto il giro ed è vintage.

Si creano delle stanze virtuali dove le persone possono entrare, ascoltare e intervenire. Si alza la mano, si riceve la parola e si apre il microfono. Molto in linea con le giornate che molti di noi stanno vivendo da mesi in smart working, senza però dover inventare scuse per non voler aprire la webcam, visto che non è contemplata tra le funzioni.

Come in ogni riunione di lavoro, però, capitano persone che si parlano sopra, deviazioni dal tema, disturbi della connessione. Quasi mi ha fatto pensare con nostalgia ai messaggi vocali, anche lunghi, anche inutili, ma molto più gestibili.

C’è da dire che, se si chiude un occhio sui metodi di accesso, Clubhouse è molto meritocratico: se hai poco da dire, o se lo racconti male, difficilmente troverai seguito. Puoi sempre buttarti in politica però. Oppure limitarti ad ascoltare, comunque molto contento di essere su Clubhouse.

Ci sono vari trucchi per interagire anche senza dire necessariamente cose sensate, però. Oltre al tasto per alzare la mano, c’è quello per attivare o disattivare il microfono. Ho subito imparato che per applaudire, quando si è d’accordo con chi sta parlando, si apre e si chiude il microfono a ripetizione, così l’iconcina sulla foto dei partecipanti lampeggia. Molto furbo, ma da millennial attento a queste cose: non è forse appropriazione culturale dell’applauso silenzioso della lingua dei segni?

Altro tasto presente è quello per abbandonare la chat, si chiama “leave quietly” ed è accompagnato da una emoticon di una mano che fa il segno della pace. Per dire ciao a tutti, vado senza disturbare. Noi italiani non ce la facciamo proprio però, già ci hanno tolto i due baci sulle guance, figurati se ce ne andiamo in silenzio.

Tipicamente, gli speaker aprono il microfono e dichiarano «ragazzi si è fatta una certa, bella chiacchierata, ma devo andare a dormire». Tipicamente, li rivedi poi in un’altra stanza più interessante. Come alle feste, quando uno dice «si è fatta una certa», si apre il corteo dei tanti timidi che approfittano per accodarsi e dire «anche io vado, ciao». Ovvero: «Anche io vado in un’altra stanza più interessante».

Di cosa si parla però?

Terza lezione: come tutti i social, Clubhouse è sempre attivo e sempre disponibile a farci perdere tempo e sonno. Dal buongiorno con pillole di marketing e positività a chiacchiere marzulliane a bassa voce a notte fonda. Un elemento costante che ho riscontrato finora: la cortesia tra i vari partecipanti. Tutti molto interessati a fare una buona impressione sul prossimo, tutti a misurare bene i congiuntivi.

In realtà Clubhouse è come Las Vegas: ciò che si dice in queste stanze non può essere registrato, nasce e muore lì. E questo aumenta l’aura di esclusività. «Eh, ci saresti dovuto essere, eh se te lo spiego non credo capiresti».

Posso però darvi la mia esperienza di insider, referenziato, possessore di iPhone e con una discreta tendenza all’abuso dei social. Dopo una settimana di utilizzo ecco i macro temi in cui sono incappato.

Panel di persone che parlano di marketing e di politica, qui presentissimi ceo e co-founder, ma anche i giovani Forbes under 30, nuovo titolo nobiliare dei millennial. Gli speaker a voler impressionare, gli ascoltatori tutti apparentemente impressionati. Mancando i commenti, però, non sai se sono soddisfatti o interessati. O se sono connessi solo per segnalare la presenza ma senza ascoltare, tipo degenerazione della didattica a distanza.

Stanze in cui l’apparente scopo è quello di chiacchierare con leggerezza di vari argomenti: dalle serie tv alle figuracce, ai social, a tecniche di pulizia in casa. Tutti a voler impressionare tutti, sempre e comunque. Fondamentale qui la regola numero uno dell’improvvisazione, «Yes, and…», portando avanti il discorso ad ogni costo, sia mai che restiamo in silenzio un attimo coi nostri pensieri.

Stanze di millennial che parlano in maniera millennial di questioni come: inclusività, politicamente corretto, diversità, parità di genere. Sostanzialmente, si interviene per dirsi d’accordo con chi ha parlato appena prima, tutti bravi, tutti sensibili, e se proprio si vuole strafare, si aumenta la posta con un’uscita ancora più aperta, progressista e rivoluzionaria. Una gara a chi è più Nobel per la pace. Di solito si finisce a parlare male dei boomer.

Una derivazione interessante e ammirevole di quest’ultimo tipo di stanza è la stanza che “dà voce alle minoranze”: gli speaker sono giovani ragazzi italiani neri che raccontano le loro esperienze in tema di inclusione e discriminazione. Quindi sì, progressismo e apertura mentale ma richieste a gran voce da chi ha provato sulla propria pelle cosa vuol dire quando queste mancano. Tutto bello finché non arriva una persona bianca che interviene a dire la sua, ed ecco che si vanifica il proposito della stanza. Proprio non ce la facciamo.

Mia missione personale, in qualsiasi di queste stanze, è quella di intervenire e nominare il “patriarcato”. O buttare in mezzo una citazione in greco.

© Riproduzione riservata