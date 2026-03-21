Guerre, traumi, ecoansia: l’habitat è un attore. Così si spiega il Disagio ambientale

Adriano Zamperini, docente di psicologia all’Università di Padova, nel suo libro affronta i traumi relativi al nostro rapporto con l’ambiente circostante. «Solo recentemente» la psicologia ha imparato a prendere in considerazione «l’attaccamento ai luoghi, l’ecologia e i cambiamenti climatici»

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Nell’agosto del 2024 è entrato in vigore il Trattato Falepili Union: un accordo fra il micro-stato di Tuvalu e l’Australia. Tuvalu si trova nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico e dopo le Maldive è lo Stato più basso del mondo. Il trattato riconosce il riscaldamento globale come causa di migrazione e garantisce 280 posti l’anno, a sorteggio, ai cittadini tuvaliani che vogliono trasferirsi in Australia con residenza permanente: una sorta di lotteria per sopravvivere al cambiamento climatico, mentre