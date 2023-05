n gruppo di ricercatori, utilizzando un sistema di previsione climatica tra i più avanzati, prevede l’arrivo di un forte El Niño che si dovrebbe verificare tra la metà e la fine del 2023. Il loro studio è stato pubblicato sulla rivista Ocean-Land-Atmosphere Research.

Un fenomeno non nuovo quello di El Niño, ma che questa volta preoccupa particolarmente gli scienziati, i quali per voce di Tao Lian, professore del Secondo Istituto di Oceanografia del ministero delle Risorse Naturali, spiegano: «Il contenuto di calore dell’oceano nell’inverno del 2022, è il più grande degli ultimi 40 anni. Poiché il contenuto di calore funge da precursore primario per un prossimo El Niño, abbiamo dimostrato con una serie di esperimenti-modello che all’interno dell’accoppiamento atmosfera-oceano, l’attuale contenuto di calore è sufficiente per dare vita ad un forte El Niño verso la fine del 2023».

Il ritorno

Il ciclo El Niño-Southern Oscillation è il nome che gli scienziati danno al forte e ricorrente fenomeno climatico sull’oceano Pacifico tropicale, il quale si riscalda oltre la media portando piogge torrenziali lungo la costa occidentale dell’America meridionale e siccità in Australia orientale, ma anche effetti un po’ ovunque sul pianeta, con un impatto diffuso sul clima globale e sulla società umana.

Gli scienziati hanno da tempo riconosciuto che il verificarsi di un El Niño è spesso preceduto dall’accumulo del contenuto di calore dell’oceano superiore nel Pacifico occidentale equatoriale circa sei-nove mesi prima che si verifichi l’evento stesso. Grazie alla regolare ricarica e scarica del contenuto di calore dell’oceano superiore, gli scienziati sono in grado di prevedere El Niño utilizzando modelli dinamici, molto prima del suo arrivo.

Tuttavia, poiché i fenomeni atmosferici posso essere i più vari, si possono creare incertezze nelle previsioni su quando si innescherà effettivamente. Il gruppo di ricercatori ha comunque notato che attualmente l’accumulo del contenuto di calore dell’oceano sembra maturo per lo sviluppo di un forte El Niño alla fine del 2023. Il contraltare di El Niño, ossia La Niña, si è concluso intorno a marzo 2023. È stato un evento freddo insolitamente lungo che è durato dall’inverno del 2020 alla primavera del 2023 e ha rallentato il riscaldamento globale in atto.

Ma ora il gruppo di ricercatori è certo dell’arrivo di El Niño perché ha esaminato i dati di profondità del “termoclino” tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Il termoclino è lo strato di transizione tra le acque più calde vicino alla superficie dell’oceano e le acque profonde, più fredde. Quando la profondità del termoclino è maggiore del normale nel Pacifico occidentale, è probabile che si verifichi un El Niño nell’anno successivo. Hanno confrontato questi dati recenti con i dati del termoclino del 1982, 1997 e 2015 e hanno verificato che la modellizzazione funziona alla perfezione.

Quegli anni infatti, mostravano un termoclino più profondo del normale, proprio come quello che sta avvenendo or ora, che precedette l’inizio di tre eventi estremi di El Niño. Guardando al futuro, il gruppo di ricercatori spera di continuare a perfezionare la loro previsione, perché al momento per formulare un modello preciso su come sarà il prossimo El Niño bisognerà attendere quel che si verificherà durante la primavera in corso e l’inizio dell’estate perché i fenomeni meteorologici che si verificheranno giocheranno un ruolo cruciale nell’intensità e nella struttura di El Niño che sta per arrivare.

Facciamo il punto

Dal XVIII secolo, l’umanità ha dissotterrato i combustibili fossili dai loro depositi profondi per bruciarli al fine di generare elettricità o macchine per produrre energia in varie forme. Ad oggi abbiamo convertito carbone, petrolio e gas in oltre due trilioni di tonnellate di anidride carbonica che intrappolano il calore prodotto grazie alle radiazioni solari, oltre ad altri gas serra che si sono aggiunti in atmosfera. Il risultato? La temperatura media sulla superficie del pianeta è di circa 1,2°C più calda rispetto all’era preindustriale. Questo perché l’aggiunta di nuovo carbonio al ciclo naturale del carbonio del pianeta ha causato uno squilibrio nella quantità di energia che entra ed esce dal sistema Terra. È vero comunque che per riscaldare l’intero pianeta ci vuole una straordinaria quantità di energia extra.

Ebbene recenti ricerche hanno dimostrato che solo negli ultimi 50 anni abbiamo aggiunto l’energia di 25 miliardi di bombe nucleari al sistema Terra. Miliardi di bombe nucleari per produrre “solo” 1,2°C di riscaldamento? Sembra un valore piccolo, considerando quanto varia la temperatura su base giornaliera (la temperatura superficiale media del pianeta nel 20° secolo era di 13,9°C). Ma ecco dove sta l’inganno: quasi tutta l’energia fino ad oggi prodotta è stata assorbita dagli oceani. E dunque non c’è da meravigliarsi che stiamo assistendo a un rapido riscaldamento dei nostri mari.

Mercurio è il pianeta più vicino al Sole. Fa caldo sulla sua superficie: ha una temperatura media di 167°C. Ma non ha atmosfera. Ecco perché il secondo pianeta, Venere, è il più caldo del sistema solare, con una media di 464°C: infatti possiede un’atmosfera che è molto più spessa di quella terrestre, densa di anidride carbonica. Un tempo Venere potrebbe aver avuto oceani liquidi. Ma poi si è verificato un effetto serra fuori controllo, intrappolando quantità davvero enormi di calore. Uno dei motivi per cui siamo vivi è che il nostro pianeta orbita alla giusta distanza dal Sole per non essere né troppo caldo né troppo freddo.

Tutta la civiltà umana è emersa negli insolitamente miti 10mila anni dopo l’ultima èra glaciale. Ma ora, siamo a rischio molto reale di spingerci al di fuori delle condizioni climatiche confortevoli che hanno permesso agli esseri umani di espandersi, coltivare, costruire città e creare. I combustibili fossili hanno reso possibile la civiltà industriale hanno una regola precisa: brucia ora, paghi dopo. E questa regola è diventata evidente ai nostri giorni.

Come facciamo a sapere che questo è vero e non è un’idea di molti scienziati solo per attirare fondi economici ai loro centri di ricerca? Perché i satelliti misurano la velocità con cui la superficie terrestre irradia calore. In qualsiasi momento poi migliaia di galleggianti robotici Argo punteggiano i nostri oceani.

Argo è un programma internazionale che raccoglie informazioni dall’interno dell’oceano utilizzando una flotta di strumenti robotici che vanno alla deriva con le correnti oceaniche e si muovono su e giù tra la superficie e il livello medio dell’acqua. Ogni strumento (galleggiante) trascorre quasi tutta la sua vita sotto la superficie.

La serie di galleggianti funziona in collaborazione con i satelliti di osservazione Jason Earth che misurano la forma della superficie dell’oceano. Le boe misurano il calore e la temperatura del mare vicino ad esse per poi trasmettere i dati ai centri di ricerca a cui tutti possono accedere. Misura anche il livello del mare con i livelli delle maree e i satelliti. E non ultimo è possibile effettuare controlli incrociati delle misurazioni tra tutti i valori e tra i singoli approcci. I risultati dunque, sono reali. I gas serra sono potenti e stanno aumentando la temperatura terrestre come non mai. Si ha bisogno solo di piccole concentrazioni per ottenere un grande effetto.

Abbiamo già aumentato la quantità di anidride carbonica nell’atmosfera di circa il 50 per cento e aggiunto notevoli volumi di metano e protossido di azoto. Questo sta spingendo il nostro effetto serra che è di sostegno e fondamentale per la vita fuori equilibrio. Uno studio recente suggerisce che lo squilibrio energetico equivale a intrappolare circa 380 zettajoule di calore extra dal 1971 al 2020. (Il periodo compreso tra il 1971 e oggi rappresenta circa il 60 per cento di tutte le emissioni). Uno zettajoule è 1.000.000.000.000.000.000.000 joule: un numero molto grande come si vede! Little Boy, la bomba nucleare che distrusse Hiroshima, produsse energia stimata in 15.000.000.000.000 joule. Ciò significa che l’effetto delle emissioni di gas serra dell’umanità in quel periodo di 50 anni fino al 2020 è circa 25 miliardi di volte l’energia emessa dalla bomba nucleare di Hiroshima. Ad oggi, quasi ogni joule di energia extra – circa il 90 per cento – è finito nei nostri oceani, in particolare nel primo chilometro di spessore di acqua.

L’acqua è un eccellente dissipatore di calore. Ci vuole molta energia per riscaldarla, ma ci siamo riusciti. Gli oceani più caldi sono uno dei principali fattori che contribuiscono allo sbiancamento dei coralli e all’innalzamento del livello del mare. Una volta che si è portato così tanto calore negli oceani non scompare ad uno schiocco di dita. Ma riornare alle condizioni pre-industriali, ora, è quasi impossibile. Se riuscissimo a raggiungere zero emissioni nette di gas serra, molto probabilmente fermeremo ulteriormente il riscaldamento globale, ma la concentrazione di anidride carbonica richiederà millenni prima di scendere a valori accettabili.

E dunque è necessario non solo non ridurre le emissioni ma anche implementare la cattura del carbonio per compensare le emissioni che non possiamo eliminare, il che significa che dovremmo estrarre ancora più carbonio dall’atmosfera rispetto a qualsiasi emissione persistente. Purtroppo non ci siamo ancora. Le emissioni di gas serra causate dall’uomo sono a livelli quasi record. Ma la produzione di energia pulita sta accelerando. Siamo in gara e se vogliamo vincerla ci aspetta un premio senza confronti: un clima vivibile per i nostri figli e per la natura.

