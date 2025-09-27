Il mondo non è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi climatici e gli effetti del riscaldamento globale si stanno manifestando rapidamente, ma i progressi compiuti dal 2015 fanno sperare in nuovi passi avanti. È però evidente che l’accordo di Parigi stia affrontando le sfide più difficili

Brexit, Donald Trump, Covid-19, guerra della Russia all’Ucraina, Trump 2.0. Nel decennio trascorso dalla firma dell’accordo sul clima di Parigi, i dibattiti sul riscaldamento globale sono diventati più accesi e, troppo spesso, più disonesti.

L’accordo di Parigi è stato negoziato e ratificato a tempo di record da tutti i paesi, siano essi produttori di combustibili fossili, stati insulari o le economie più ricche del mondo. Combina misurazioni e monitoraggi efficaci con la flessibilità necessaria ai paesi per determinare ed elaborare i propri piani per affrontare il cambiamento climatico. Ogni cinque anni, a tutti i governi viene chiesto di fare di più. Finora, e con sorpresa di molti, la stragrande maggioranza dei governi lo ha fatto.

Per apprezzare l’efficacia dell’accordo di Parigi, si consideri che le energie rinnovabili costituiranno il 92,5 per cento di tutta la nuova capacità elettrica installata nel 2024, o che il 75 per cento del nuovo eolico e del solare fotovoltaico (fotovoltaico) offre oggi energia più economica rispetto a carbone, gas e petrolio. Tutto questo era inimmaginabile nel 2015.

Questa accelerazione della transizione verde sta avvenendo nell’ambito di sistemi politici e modelli economici diversi, a riprova del fatto che l’energia pulita non è una questione ideologica. I paesi stanno abbracciando le energie rinnovabili perché funzionano: l’energia pulita stimola la crescita, aumenta la competitività, riduce la volatilità dei prezzi dell’energia e migliora la qualità della vita.

Sfiducia o ottimismo

È vero che il mondo non è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi climatici e che gli effetti devastanti del riscaldamento globale si stanno manifestando più rapidamente di quanto molti di noi avessero previsto. Ma gli innegabili progressi compiuti dal 2015 fanno sperare che si possano fare altri passi avanti.

È però anche evidente che l’accordo di Parigi stia affrontando le sfide più difficili. Guerre, conflitti e finanze pubbliche in tensione rendono i governi diffidenti. L’ordine internazionale costruito dopo la Seconda guerra mondiale è scosso nelle sue fondamenta.

I paesi hanno presentato i loro piani climatici nazionali all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, un processo che si concluderà a Belém, in Brasile, alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop30). Nonostante lo stato deprimente in cui versano oggi i dibattiti sul clima, sono ottimista sul fatto che lo spirito collettivo costruito nell’ultimo decennio stia ora lavorando silenziosamente ma deliberatamente per consolidare e costruire sui guadagni ottenuti.

I brasiliani lo chiamano mutirão, che è difficile da tradurre. Io lo vedo come un “riunirsi” per affrontare un problema. Mentre gli incendi si diffondono, la siccità si intensifica e le inondazioni spazzano via le case delle persone in tutto il mondo, questo è ciò che dobbiamo fare.

È comprensibile che gli interessi dei combustibili fossili – e l’amministrazione Trump – non vogliano nulla di tutto ciò. Non hanno trascurato il ricablaggio dell’economia globale e, sebbene sembrino sorpresi e preoccupati dal fatto che stia avvenendo più velocemente di quanto previsto, non sono pronti ad accettare il loro inevitabile declino con le mani in mano. Dopo tutto, l’amministrazione Trump sta lavorando in modo diabolico per riportare in auge i combustibili fossili e distruggere non solo l’energia pulita americana, ma anche la concorrenza verde straniera al carbone e al petrolio statunitensi.

L’importanza della Cop30

Questo rende la Cop30 un momento chiave in cui i leader devono confermare, intensificare e accelerare i loro impegni nei confronti dell’accordo di Parigi sul clima. Significa impegnarsi a realizzare gli obiettivi della Cop28 di modernizzare i sistemi energetici, abbandonare i combustibili fossili e aumentare le energie rinnovabili. Significa portare la deforestazione a zero entro il 2030. E significa raggiungere gli obiettivi concordati per il finanziamento del clima. Gli investitori devono sapere dove scommettere.

Se i piani nazionali di ciascun paese non riusciranno a mantenere collettivamente il riscaldamento globale al di sotto dell’obiettivo dell’accordo di Parigi di 1,5° C (rispetto ai livelli preindustriali), i leader dovranno impegnarsi a colmare il divario con una serie di mezzi disponibili. Ma per realizzare una giusta transizione energetica è necessario mettere a punto un pacchetto di soluzioni specifiche per le reti, lo stoccaggio e i sistemi di energia rinnovabile di origine domestica, e allo stesso tempo sollecitare i produttori e i consumatori di combustibili fossili ad accelerare la transizione da questi ultimi.

Certamente, ciò richiederà un nuovo meccanismo di finanziamento affinché i paesi possano investire nella conservazione delle foreste. La proposta della Tropical Forest Forever Facility del Brasile potrebbe essere una svolta. Sarà inoltre necessario che i paesi ricchi si impegnino a raddoppiare, se non a triplicare, i finanziamenti per l’adattamento. Le banche regionali e la Banca Mondiale dovrebbero impegnarsi a integrare misure di resilienza in tutti i progetti infrastrutturali.

Questa è una grande opportunità per il Brasile di consolidare la sua eredità di campione per le comunità più vulnerabili in tutti i paesi. Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula Da Silva può assicurarsi di essere ricordato non solo in patria per aver tolto milioni di persone dalla povertà, ma anche per aver protetto i nostri discendenti dalla distruzione ecologica ed economica.

Jennifer Morgan, ex segretario di Stato tedesco e inviato speciale per l'azione internazionale per il clima, è un ex direttore esecutivo internazionale di Greenpeace International.

