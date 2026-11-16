La valutazione potrebbe bloccare la realizzazione del mega data center Apto di Lacchiarella e mettere in discussione la corsa alle infrastrutture digitali che sta trasformando il territorio lombardo. Enrico Duranti, portavoce del Comitato Ciarlasco per la tutela del territorio: «Molte delle cose che oggi leggiamo nella valutazione sono quelle che abbiamo scritto nelle nostre osservazioni»

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Centosessanta generatori diesel, cinque edifici su un’area di quasi 230mila metri quadrati, una potenza elettrica prevista di 300 megawatt e un investimento superiore ai tre miliardi di euro. Il mega data center Apto di Lacchiarella incontra il parere non favorevole dell'Istituto superiore di sanità (Iss) sulla sua compatibilità con la salute pubblica. Una valutazione che potrebbe bloccare la realizzazione del progetto e mettere in discussione la corsa alle infrastrutture digitali che sta trasformando il territorio lombardo.

«Ci sono due o tre questioni molto importanti che emergono da questa valutazione e che riguardano anche gli altri progetti», racconta Enrico Duranti, portavoce del Comitato Ciarlasco per la tutela del territorio. «La prima è l’effetto cumulativo. L’Iss ribadisce che la presenza di altri data center è fondamentale nella valutazione dell'impatto sanitario, al punto che diventa una delle ragioni per cui non può esprimere un parere favorevole. La seconda è il contesto della pianura Padana, dove abbiamo già una qualità dell’aria pessima, che non rispetta i parametri della nuova direttiva europea. Anche un contributo emissivo concentrato in poche ore, come quello dei generatori in caso di emergenza, può diventare un problema serio».

Rischio sanitario

Il pronunciamento arriva dopo mesi di richieste di chiarimenti e approfondimenti tecnici. Già a giugno l’Iss aveva chiesto integrazioni alla documentazione presentata dall’azienda, sollevando questioni relative alla qualità dell’aria, all’utilizzo delle risorse idriche, alla gestione del gasolio e alle possibili conseguenze sulla salute della popolazione. Le concentrazioni di biossido di azoto, PM10 e PM2,5 superano già i valori guida dell’Organizzazione mondiale della sanità e i nuovi limiti europei previsti per il 2030. In questo scenario l’eventuale attivazione dei generatori di emergenza potrebbe determinare un rischio sanitario acuto superiore alla soglia di accettabilità.

«È importante anche perché molte delle cose che oggi leggiamo nella valutazione sono quelle che abbiamo scritto nelle nostre osservazioni», prosegue Duranti. «Abbiamo lavorato sulle emissioni, sulla concentrazione degli impianti, sulle valutazioni ambientali. Ci sono questioni che abbiamo sollevato per Lacchiarella e che ritroviamo anche negli altri progetti. Non è un problema che riguarda soltanto un singolo data center».

Il problema dell’acqua

E poi c’è la questione dell’acqua, dalle risorse necessarie agli impianti alla protezione della falda. «Ci sono pagine e pagine dedicate a questo tema», racconta Duranti. «Si entra nel merito dei monitoraggi, di come devono essere posizionati i piezometri, del rischio idrico in caso di incidenti. Sono aspetti tecnici molto precisi, alcuni dei quali avevamo già affrontato nelle osservazioni presentate a giugno. Altri sono emersi con gli approfondimenti dell'Istituto».

La Lombardia ospita già la maggior parte della capacità nazionale dei data center e diverse decine di nuovi impianti sono in costruzione o in fase di valutazione. Per molte amministrazioni comunali rappresentano un’occasione per incassare oneri di urbanizzazione e ottenere compensazioni economiche. Nel sud milanese, intanto, i progetti si moltiplicano a pochi chilometri di distanza, tra aree agricole, insediamenti produttivi e centri abitati.

«Abbiamo presentato osservazioni su tutti questi aspetti», continua Duranti. «E ora ritroviamo molte delle questioni che avevamo sollevato nella valutazione dell'Istituto superiore di sanità». Il pronunciamento arriva dopo mesi di assemblee pubbliche, studio dei documenti e iniziative territoriali che hanno coinvolto diversi comuni dell'area metropolitana milanese.

Il 24 novembre il Consiglio regionale lombardo tornerà a discutere le modifiche alla normativa sui data center. Tra le proposte avanzate dalle opposizioni figurano l'introduzione di distanze tra gli impianti e di un fattore di pressione digitale che consideri la loro concentrazione territoriale.

«Stiamo parlando di un investimento da tre miliardi e mezzo di euro», sottolinea Duranti. «Eppure siamo riusciti a ottenere questo risultato. È la dimostrazione che questi progetti, che sembravano destinati ad andare avanti senza ostacoli, possono essere messi in discussione. Non era tutto così perfetto come è stato raccontato in questi mesi, dalle amministrazioni ma anche dalle aziende. E soprattutto si può effettivamente fermare».

L’iter autorizzativo resta aperto e il parere dell’Iss non equivale alla cancellazione dell'opera. Ma la valutazione sanitaria ha cambiato il percorso di un progetto che fino a pochi mesi fa sembrava procedere senza particolari ostacoli.

«Ogni stop è solo un altro start» cantavano i Casino Royale, ed è così per i comitati che vedono in questa valutazione l’inizio di una nuova fase della mobilitazione contro i data center: prossimo appuntamento sabato 21 novembre alle 15:30, con partenza da piazza della Repubblica a Milano, per una manifestazione che finirà sotto il palazzo della Regione Lombardia.

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