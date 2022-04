Liebe Lesende,

La notizia del giorno è la decisione di Olaf Scholz di autorizzare l'invio di armi pesanti in Ucraina. Dopo settimane di esitazioni sulla linea geopolitica di Berlino, il cancelliere ha preso la decisione di inviare obici e mezzi pesanti di contraerea. Il minimo che poteva fare, considerato che la Germania si batte ancora contro un embargo del gas, secondo i critici. La speranza di Kiev è che l'inziativa del governo tedesco possa sbloccare anche le consegne da parte di altri paesi europei, ma per ora la decisione di Berlino è rimasta senza altri riscontri.

Resta però il problema del gas. Insieme all'Italia la Germania sta percorrendo ogni via alternativa per aumentare le forniture garantite da paesi che non siano la Russia, ma Berlino non è ancora in grado di anticipare l'indipendenza a prima del 2024. L'embargo viene presentato dalle aziende come colpo di grazia a un'economia già danneggiata dalle prime sanzioni a Mosca, ma secondo alcuni approfondimenti viene dipinto in maniera peggiore di quanto sia in realtà.

A fare maggiormente notizia nel fine settimana è stato il colloquio dell'ex cancelliere Gerhard Schröder con il New York Times. Da mesi al centro di critiche feroci per la sua decisione di non tagliare i rapporti con il suo amico personale Vladimir Putin né i nessi economici che lo tengono legato alle principali aziende agli ordini del Cremlino, Schröder non ha voluto finora dare la sua versione. Ora che l'ha fatto, la sua situazione sembra addirittura peggiorata: "Non faccio mea culpa, non sono il tipo", ha detto alla giornalista del New York Times che l'ha intervistato, aggiungendo che nessuno ha contraddetto la sua linea negli ultimi trent'anni e che prendere ora le distanze da Putin gli farebbe perdere la fiducia dell'unico in grado di porre fine alla guerra. Dal suo punto di vista, la sua relazione con Putin è il suo modo personale di servire il paese anche dopo la fine del suo mandato.

Anche Berlino ha seguito da molto vicino le elezioni presidenziali francesi. In virtù dello storico legame che unisce Francia e Germania anche il cancelliere negli ultimi giorni precedenti al voto si è esposto con un endorsement a Emmanuel Macron, nella consapevolezza che nell'ambito di una presidenza Le Pen le cose tra Berlino e Parigi e in generale nell'Unione europea sarebbero cambiate irrimediabilmente.

Nonostante il sospiro di sollievo, i quotidiani tedeschi guardano con preoccupazione alla spaccatura della popolazione francese che emerge chiaramente dal voto. La valutazione di Britta Sandberg dello Spiegel è che dovrà trovare il modo di non essere più soltanto il candidato dei vincenti, ma di tutto il popolo francese, mentre per Nadia Pantel della Süddeutsche Zeitung Macron ha di fronte a sé la sua seconda possibilità. Gerald Braunberger della Faz spiega che Berlino dovrà fare i conti con Macron e prenderlo sul serio, ma, anche in virtù del fatto che questo sarà il suo ultimo mandato, iniziare a valutare la possibilità di idee alternative in ambito europeo. La Taz dà invece una lettura originale al successo di Le Pen chiamando in causa i media francesi, troppo teneri, secondo il quotidiano berlinese, nei confronti della candidata del Rassémblement National, tanto da farla apparire moderata.

Una delle conseguenze più inaspettate dell'invasione russa in Ucraina è stata la svolta nelle convinzioni personali del rapper Xavier Naidoo. Quello che negli anni 2000 era stato uno dei giovani musicisti più in vista nel paese aveva preso col tempo una deriva complottista, soprattutto durante la pandemia, quando si era avvicinato anche a realtà come QAnon. Ora, il rapper chiede scusa in un videomessaggio. "Rappresento tolleranza, varietà e una convivenza pacifica. Nazionalismo, razzismo, omofobia e antisemitismo non sono compatibili con i miei valori personali. Li condanno nella maniera più assoluta". La domanda che ora si pongono in molti è se possa bastare un video per compensare anni di diffusione di materiali controversi.

Dopo il caso della governatrice del Meclemburgo Pomerania anteriore Manuela Schwesig abbiamo provato a stendere una mappa di come la Russia abbia trovato posto nelle pieghe della politica tedesca. La penetrazione ha riguardato quasi tutti i partiti, anche se per portata della compromissione e ruolo nella maggioranza attualmente al governo la Spd è quella che rischia di più.

La decisione di oggi di Olaf Scholz viene alla fine di settimane controverse, in cui la maggioranza ha dovuto subire le dure conseguenze dell'esitazione del suo leader: la stampa tedesca parla già di “Ampelkalypse”, un gioco di parole tra “apocalissi” e “semaforo” (Ampel), come quello che forma la coalizione che sostiene il cancelliere socialdemocratico. La speranza di Scholz è che la sua decisione possa fare la differenza anche nella tenuta della sua maggioranza.

La Linke rischia di scomparire dopo lo scandalo del Me too che l'ha investita. La speranza della dirigenza del partito è che con un congresso che scelga le nuove prime file si possa porre un freno a un disastro che ormai appare irrecuperabile.

Cogliamo l'occasione anche per segnalare ai lettori che ci seguono da Roma l'appuntamento organizzato dal Goethe Institut per il prossimo 3 maggio alle 19, quando Wolf Biermann, cantante, poeta e prima sostenitore poi dissidente della Ddr dialogherà con Angelo Bolaffi.

