Ottenuto l’ultimo via libera regolatorio si passa all’assalto: chiesta un'assemblea straordinaria per rinnovare quasi interamente il Consiglio di sorveglianza e assumere la presidenza fino al 2031 a guida Orcel. Una mossa che però dovrà fare i conti con i paletti di Berlino su credito alle imprese e posti di lavoro. E di mezzo ci sono anche i sindacati

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Con il semaforo verde della vigilanza polacca (Knf) si chiude il capitolo delle autorizzazioni per la scalata di Unicredit a Commerzbank. E si passa ora a una questione dirimente: quella del controllo della seconda banca privata tedesca, di cui Unicredit detiene già poco meno della metà del capitale.

Entro il 7 dicembre scatterà l'accredito delle nuove azioni Unicredit per chi ha aderito all'offerta. Ma Andrea Orcel, alla guida di Piazza Gae Aulenti dal 2021, ha deciso di non aspettare la chiusura formale e di avviare la delicata partita del cambio ai vertici. La richiesta formale di convocare un'assemblea generale straordinaria mette all'ordine del giorno la revoca di nove dei dieci consiglieri d'espressione degli azionisti nel Consiglio di sorveglianza e l'elezione di dieci nuovi rappresentanti, compresi i membri supplenti, in carica fino all'assemblea generale annuale del 2031, con la previsione che Orcel venga eletto presidente dell'organo.

Il passo è tutt’altro che simbolico: significa mettere mano subito al baricentro del potere interno, prima che le procedure tecniche dell'offerta si assestino e prima che i vecchi equilibri abbiano il tempo di riorganizzarsi.

Cambia la mappa bancaria europea

Al di là delle scadenze societarie e delle trattative sui dirigenti l'operazione ribalta una dinamica che andava avanti da quindici anni tra Italia e Germania. Per lungo tempo la finanza italiana ha dovuto fare i conti con crisi bancarie, ricapitalizzazioni, cessioni e tagli, mentre i grandi gruppi tedeschi apparivano più solidi o comunque al riparo da scalate dall'esterno, spesso protetti da una rete di relazioni politiche ed economiche ritenuta quasi inespugnabile. Oggi accade l'opposto: una banca italiana prende il controllo della seconda banca privata tedesca in una fase in cui il sistema finanziario di Berlino appare più frammentato, risente della frenata dell'industria e dei costi dell'energia e fatica a trovare un campione domestico capace di fare massa critica.

È un cambio di prospettiva che tocca l'orgoglio economico oltre che i bilanci, perché ribalta l'idea stessa di chi detta i tempi e chi subisce le ristrutturazioni. Allo stesso tempo, la mossa di Unicredit spinge nei fatti verso un'integrazione bancaria tra Paesi dell'eurozona che i tavoli politici europei hanno faticato a far avanzare per anni, tra veti nazionali, resistenze e regole mai del tutto completate. Quando le banche si muovono con decisione attraverso i confini, mostrano che l'integrazione finanziaria può camminare anche prima dei trattati e delle mediazioni istituzionali, costringendo i governi a misurarsi con fatti compiuti che non possono essere ignorati.

Se il mercato va più in fretta della politica, la vera sfida ora è tenersi in equilibrio: costruire un gruppo più grande e competitivo senza indebolire il rapporto di fiducia con le imprese tedesche e senza aprire una frattura profonda con chi lavora nella banca.

I paletti di Berlino e il nodo dei lavoratori

Sul piano politico Unicredit si muove comunque dentro un corridoio stretto. Il governo federale tedesco, archiviato il giro dei permessi, tiene il punto su tre garanzie non negoziabili: il ruolo centrale di Francoforte come piazza finanziaria, la continuità dei prestiti alle piccole e medie imprese del Mittelstand – l'ossatura manifatturiera tedesca che già soffre il rallentamento economico – e la difesa dei posti di lavoro sul territorio.

Per Berlino lasciare che un gruppo estero assuma il controllo di un istituto così legato al tessuto produttivo significa accettare un passaggio delicato ma solo a patto che non si svuotino funzioni strategiche né si riduca l'ossigeno creditizio alle aziende locali, proprio mentre molte imprese cercano credito per reggere la transizione e il calo degli ordini. Anche la tenuta delle decisioni strategiche nella sede storica resta un sorvegliato speciale, perché in Germania il timore è che i centri di comando si spostino lontano dai luoghi in cui nasce il valore industriale.

A questi paletti politici si aggiunge il confronto ravvicinato con i sindacati – a partire da Ver.di – e con i rappresentanti dei lavoratori che siedono nell'organo di controllo, in base al modello tedesco di cogestione. Le possibili sovrapposizioni con HypoVereinsbank, la banca tedesca già controllata da Unicredit, e i riflessi su organico, strutture e sportelli rappresentano il terreno più scivoloso: qualsiasi razionalizzazione o doppione rischia di accendere subito tensioni interne e proteste, in un contesto dove le sigle sindacali hanno peso reale sulle decisioni e sui tempi.

Prima ancora di immaginare un'integrazione più stretta tra le due realtà, la nuova proprietà dovrà dimostrare di saper reggere il confronto sociale senza innescare uno scontro frontale con chi lavora negli uffici e nelle filiali, perché la tenuta del clima interno sarà il primo banco di prova concreto per governare davvero la banca.

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