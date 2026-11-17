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Un vortice di affari sporchi con il timbro di Deutsche Bank. Una ragnatela di operazioni sospette che porta a miliardari, oligarchi e aziende ad alto rischio di riciclaggio. Tra loro anche Donald Trump, affezionato cliente della banca tedesca sin dal 1998.

Ecco, in estrema sintesi, il contenuto dei 15 milioni di file che da ieri sono di dominio pubblico grazie a informatori interni al colosso del credito di Francoforte. I documenti sono arrivati all’organizzazione non profit sudafricana Barracuda Media, che li ha condivisi con oltre 230 reporter di 56 testate di tutto il mondo, tra cui Financial Times, New York Times, Le Monde, Der Spiegel e Irpi Media, unico partner italiano.

Un decennio difficile

Non è il primo scandalo che colpisce la reputazione di Deutsche Bank, da almeno un decennio al centro di controversie di vario tipo, ma le dimensioni di questa fuga di notizie sono senza precedenti. In sostanza, l’enorme mole di documenti analizzati mostra che anche in presenza di dettagliati rapporti interni, il management della banca ha fatto di tutto per non interrompere i rapporti con clienti sospetti.

Emerge per esempio che, nonostante i ripetuti allarmi sui rischi di una presenza in Russia, i rapporti con Mosca non si sono mai interrotti del tutto. Nell’elenco dei grandi clienti comparivano società che avevano come beneficiari finali dieci oligarchi ed emergono rapporti d’affari con miliardari vicini a Putin e soggetti a sanzioni, tra cui Suleiman Kerimov, Viktor Vekselberg, Gennadij Timchenko e Oleg Deripaska.

Oltre a Trump, nelle carte compare anche il nome di Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto suicida nel 2019 in carcere a New York che nel 2013 è diventato cliente dell’istituto tedesco nonostante un precedente patteggiamento a 13 mesi di carcere per sfruttamento della prostituzione. Il rapporto con Epstein non è una novità, ma dai file emergono ben 21 segnalazioni di operazioni sospette per 581 milioni di dollari, un valore superiore a quanto finora emerso.

La trama che porta a Trump si snoda invece tra Russia, Azerbaigian e Estonia e coinvolge società già segnalate come attive in schemi di riciclaggio internazionale. I fatti narrati da iStories, piattaforma di giornalismo investigativo fondata da giornalisti esuli dalla Russia, risalgono al biennio 2014-15, poco prima che, nel 2016, il tycoon annunciasse la sua candidatura alla presidenza degli Usa.

I documenti rivelano una prima segnalazione di operazione sospetta inviata da Deutsche Bank alle autorità americane che riguarda DT Marks Baku, società azera di proprietà di Trump. Dt Marks aveva ricevuto tre bonifici da un cliente della filiale estone della banca danese Danske Bank. Come emergerà in seguito, proprio quella filiale era diventata un efficiente piattaforma per il riciclaggio denaro sporco proveniente dalla Russia, tanto che venne poi chiusa d’autorità. La segnalazione, secondo quanto emerge dai file, era giustificata dal fatto che non era possibile confermare lo scopo commerciale dell’operazione e neppure determinare il rapporto tra mittente e destinatario.

Lo schema si ripete nel 2015 quando un’altra società di Trump, la THC Baku Services, riceve denaro dal conto estone della società Faberlex, snodo di una rete di riciclaggio internazionale, come emergerà da una successiva inchiesta giornalistica di Occrp, Organized Crime and Corruption Reporting Project.

Primo mandato

Porta al presidente Usa anche un’altra imbarazzante storia svelata dal consorzio di giornalisti. La vicenda risale al 2017, ai tempi del primo mandato presidenziale, quando dai controlli interni a Deutsche Bank emerse che le dichiarazioni fiscali di centinaia di clienti dell’istituto, tra cui anche quelle di Trump, erano state per errore inviate a uno studio professionale esterno. I documenti rivelati ieri raccontano nel dettaglio il clamoroso incidente e i tentativi, a volte goffi, di tenere nascosto quanto successo. Tentativi in cui è coinvolto anche Christian Sewing, allora top manager e attuale ceo della banca tedesca.

I file sulle dichiarazioni dei redditi di Trump negli anni scorsi sono stati oggetto di uno scoop del New York Times che ha rivelato le imposte irrisorie (750 dollari) pagate dal presidente nel 2016 e nel 2017. A differenza di tutti i suoi predecessori Trump non ha mai voluto rendere nota la documentazione fiscale che lo riguarda. «Non avrebbero dovuto farlo. È illegale farlo», ha detto ieri Trump, interpellato in merito alla fuga di dati riguardante la fuga di notizie sui suoi rapporti con Deutsche Bank. Quanto alle tasse, «ne pago un sacco», ha garantito.

Deutsche Bank, invece, ha reagito sottolineando che i documenti riguardano affari di molti anni fa e che sono stati investiti oltre 7 miliardi di euro tra il 2019 e il 2025 per rafforzare i controlli interni. Affermazioni che non hanno granché rassicurato la Borsa di Francoforte, dove il titolo della banca tedesca ha perso il 6 per cento.

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