L’operazione doveva chiudersi alla fine dell’anno scorso, ma i nodi da sciogliere sono ancora tanti e i rinvii si moltiplicano. Il rischio è che il socio privato del governo si sfili

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L’ennesimo aggiornamento sulla cessione di Sparkle, fissato al 30 novembre da Tim e Boost Bidco (il veicolo controllato dal Ministero dell’economia e partecipato da Retelit), è destinato alla fumata nera.

A seguito di quanto rivelato da Domani nei giorni scorsi, si sarebbero avviate trattative fra il Mef e Retelit per evitare l’uscita di scena dell’azienda dall’operazione. Ma alla vigilia del nuovo appuntamento la strada resta in salita: i nodi sono troppo intricati per tempi così stretti, in un clima di tensione alimentato dalle frizioni seguite alla nomina di Alessandro Ercolani ad amministratore delegato di Sparkle. A questo punto l’ennesimo rinvio del closing appare inevitabile.

La prima domanda è perché si sia arrivati a fissare una data così ravvicinata, pur nella consapevolezza di andare incontro all’ennesimo nulla di fatto. Nessuna delle parti in causa è interessata a trascinare all’infinito una partita già logorata da continui rinvii. Per Tim in particolare – entrata a far parte della galassia Poste –, vendere Sparkle significa sfilarsi da un business dai margini stretti, con risultati poco prevedibili e che necessita di ingenti investimenti.

E anche Retelit vuole uscire dal guado e capire dove il governo voglia andare a parare, considerato che l’azienda partecipa al veicolo con il 30% (a fronte del 70% in mano al Mef) e la proprietà – il fondo spagnolo Asterion – non ha alcuna intenzione di immobilizzare risorse senza un ritorno chiaro in termini di profittabilità e di ruolo strategico e industriale. Se il partner privato dovesse davvero sfilarsi o irrigidirsi, il perimetro dell’operazione e i tempi di chiusura si complicherebbero ulteriormente.

La cronologia racconta bene quanto il percorso si sia allungato: l’intesa per la cessione di Sparkle a Mef e Retelit per 700 milioni di euro (da ricalcolare quando si passerà dal dire al fare, a seconda di cassa, debiti e conti allo stato dell’arte) risale al 14 aprile 2025, con una chiusura inizialmente prospettata entro la fine dello scorso anno, spostata successivamente al secondo trimestre del 2026 e poi – all’indomani del via libera della Commissione europea – prorogata al 15 ottobre come “long stop date” (cioè la data limite contrattuale oltre cui ci si può sfilare o rinegoziare senza penali, salvo proroghe).

Superata anche quella soglia senza chiusura, il 20 ottobre Tim, Mef e Retelit avevano ribadito l’impegno fissando un punto al 20 novembre, ma nella serata di lunedì 23 novembre è arrivato l’annuncio di un nuovo aggiornamento al 30 novembre. Una sequenza di scadenze ravvicinate che, al netto dell’ok degli Usa (che è comunque dirimente ma non si ravvisano criticità), non ha portato a un accordo sui fondamentali.

Non si tratta soltanto di limare qualche clausola tecnica: quando si intrecciano regia politica, nomine e perimetro strategico delle reti, ogni passaggio rischia di allungare i tempi e di alzare la posta in gioco.

Oltre alla questione della governance, ossia delle deleghe operative a Retelit, c’è anche un altro tema, quello della liquidità pubblica: il Mef ha ad oggi le risorse disponibili – circa 500 milioni di euro – per deliberare senza ulteriori esitazioni? Contattato da Domani per chiarire come stanno le cose, il ministero guidato da Giancarlo Giorgetti non risponde.

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