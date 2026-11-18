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A scorrere le tabelle ufficiali dell’Osservatorio Agcom, la fotografia della telefonia mobile italiana sembra raccontare una gerarchia cristallizzata, dominata dai grandi operatori storici. Ma se si scava sotto la superficie dei dati aggregati, i conti non tornano: la graduatoria restituisce gli equilibri societari e regolamentari, non la reale forza commerciale dei singoli marchi sul mercato.

Il nodo sta nel criterio di rilevazione dell'Autorità, che fotografa il settore per perimetro giuridico e licenza di rete, non per “brand”. Poiché Kena, Very Mobile e ho.Mobile non sono operatori virtuali indipendenti, ma marchi controllati al 100 per cento dalle rispettive capogruppo (Tim, WindTre e Fastweb+Vodafone) - privi di propria licenza e con ricavi consolidati nei bilanci delle case madri - le loro sim attive confluiscono direttamente nel conteggio dei tre big.

Nei dati Agcom sulle sim residenziali messi nero su bianco nell’Osservatorio appena pubblicato (che scatta la fotografia a giugno 2026) emerge che a guidare la classifica delle sim residenziali (quelle in capo agli utenti non aziendali) c’è WindTre con il 23,9 per cento di quota di mercato, seguita da Fastweb+Vodafone con il 22,8 per cento, Tim al 19,9 per cento e Iliad al 18,7 per cento.

Quinta classificata PostePay (che ha in capo le attività di PosteMobile) con il 6,2 per cento: un dato importantissimo considerato che si tratta di un operatore virtuale (non dotato di rete propria), ma ancor di più se si considera che Tim fa ora parte del Gruppo Poste (quindi a sommare le due percentuali ne verrebbe fuori un 26,1 per cento che ribalterebbe la classifica).

Il nodo dei "second brand"

Tornando all’inizio di questa analisi: se si “scorporano” i brand low cost - conti alla mano sottraendo i 3 milioni di utenti di ho.Mobile, i 2,2 milioni di Kena e gli oltre 2,5 milioni di Very Mobile (dati dichiarati sui siti delle compagnie) - Iliad balza inevitabilmente al secondo posto con 12,7 milioni di clienti dietro a WindTre (13,4-13,6 milioni) ma davanti a Fastweb+Vodafone (12,4 milioni), Tim (11,2 milioni) e PostePay (4,2 milioni).

Non solo: il motore di crescita organica continua a essere proprio l'operatore guidato da Benedetto Levi. Iliad ha infatti chiuso i primi nove mesi dell'anno con un fatturato in aumento del 10 per cento a oltre un miliardo di euro e una generazione di cassa operativa balzata del 59,7 per cento a 164 milioni, superando quota 13,5 milioni di utenti complessivi tra rete fissa e mobile e registrando nelle sim residenziali la crescita tendenziale più alta dell'intero mercato (un punto percentuale in più in un anno).

I bilanci dei big a confronto

A fare da contraltare a questa volata ci sono i conti dei grandi rivali – pur tenendo conto di ordini di grandezza strutturalmente diversi, tra ex monopolisti e colossi con migliaia di dipendenti, reti proprietarie capillari e un forte peso nel segmento imprese e pubblica amministrazione - che mostrano dinamiche ben differenti.

Il Gruppo Tim chiude i nove mesi con ricavi a 10,44 miliardi (+2,8 per cento in termini organici) e un Ebitda after lease a 2,84 miliardi (+2,3 per cento), frenato da un mercato domestico consumer in forte pressione; il colosso Fastweb+Vodafone archivia i nove mesi con ricavi totali a 5,26 miliardi in flessione del 2,2 per cento, compensati però da un Ebitda after lease in crescita del 10,1 per cento a 1,37 miliardi grazie a 265 milioni di sinergie; WindTre ha registrato nel secondo trimestre (ultimi dati resi noti dalla casa madre CK Hutchison) un calo dei ricavi del 4 per cento e dell'Ebitda dell'11 per cento.

Oltre la guerra dei prezzi

Il trauma della sanguinosa guerra dei prezzi che per anni ha eroso i margini di guadagno dell'intero comparto non è ancora superato, ma la competizione oggi non si gioca più soltanto sul listino o sull’ossessivo lancio di offerte al ribasso. La partita si è spostata su asset industriali e tecnologici ben più complessi e pesanti.

Il primo grande terreno di scontro è la convergenza e la capillarità distributiva: la nuova Poste-Tim può infatti sfruttare la vicinanza fisica di oltre 12mila uffici postali sparsi in ogni angolo d'Italia, unendo i servizi bancari e i pagamenti digitali alla vendita di contratti di telefonia e persino alle bollette della luce e del gas.

Il secondo asset strategico riguarda la transizione tecnologica verso le reti fisse ad altissima velocità. La fibra ottica pura Ftth (quelle che arriva dentro le abitazioni), conta 7,64 milioni di accessi complessivi, registrando un incremento del 17,5 per cento in un anno. In questo segmento la leadership resta nelle mani di Fastweb+Vodafone con il 28,4 per cento (in flessione però di 2 punti rispetto a giugno 2025) e di Tim al 27,1 per cento (+0,4 punti), seguite a distanza da WindTre al 15,5 per cento (-0,7 punti).

Ma a guidare l'espansione tra i nuovi sfidanti è ancora una volta Iliad, salita al 7,4 per cento del mercato Ftth grazie al balzo annuo più marcato del settore (+0,9 punti percentuali), tallonata da Sky Italia al 6,5 per cento (+0,8 punti) e da Enel Fibra al 3,4 per cento (+0,7 punti), mentre Tiscali si ferma all'1,9 per cento (-0,4 punti).

Infine, la frontiera più avanzata e spietata della competizione si sposta sui servizi digitali ad alto valore aggiunto, dai server in cloud alla sovranità dell'intelligenza artificiale. Su questo terreno i grandi operatori stanno investendo massicciamente in supercomputer e data center per conquistare la clientela aziendale e la pubblica amministrazione.

La guerra delle telecomunicazioni non è più una semplice questione di Giga e minuti, ma una corsa tecnologica globale dove a vincere saranno i gruppi capaci di trasformare la connettività in piattaforme di servizi intelligenti e integrati.

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